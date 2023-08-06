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31
o
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o
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31
o
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o
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أسرار الصحف 6-8-2023
اسرار
2023-08-06 | 00:16
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أسرار الصحف 6-8-2023
أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد
الأنباء الإلكترونية:
- تطورات اقليمية غير مشجعة يبدو أنها بدأت ترخي بثقلها على الملف اللبناني من جديد.
- الوضع المالي في مرحلة حرجة جداً ومصدر قلق في حال لم تتخذ الاجراءات المطلوبة سريعاً.
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