أسرار الصحف 6-8-2023

أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد

الأنباء الإلكترونية:



- تطورات اقليمية غير مشجعة يبدو أنها بدأت ترخي بثقلها على الملف اللبناني من جديد.



- الوضع المالي في مرحلة حرجة جداً ومصدر قلق في حال لم تتخذ الاجراءات المطلوبة سريعاً.