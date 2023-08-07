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أسرار الصحف 07-08-2023

اسرار
2023-08-07 | 00:48
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أسرار الصحف 07-08-2023
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أسرار الصحف 07-08-2023
النهار

يقول وزير سابق ان كلام وزير الاقتصاد امين سلام عن الكويت وان كان حسن النية الا انه سبب احراجا كبيرا لابن خالته وزير خارجية الكويت اضافة الى العلاقات بين البلدين وطوى حلمه برئاسة الحكومة.

لوحظ ان نائبا ووزيرا سابقا خفف من هجومه على رئيس “التيار الوطني الحر” حليفه السابق بعد ان عاود الاخير فتح خطوط الحوار مع “حزب الله”.

خرج احد النواب السابقين المنسيين بتغريدة لافتة يهين فيها دول الخليج من دون معرفة من “كبس له الزر وايقظه” وفق احد النواب الحاليين.

يبدو وزير السياحة الاكثر نشاطا وحضورا من كل الوزراء في كل المناطق التي تقيم مهرجانات ونشاطات حتى لو كانت محلية مشجعا اعادة الحياة الى الارياف والمناطق البعيدة نسبيا.

لوحظ حصول مساجلات ناعمة بين حزب ممانع بارز وآخر عقائدي قديم على أكثر من خلفية سياسية ومناطقية.

شوهدت شخصيات سياسية وحزبية في عواصم أوروبية وسواها في مقاه ومطاعم وأماكن عامة مستفيدين من العطلة والجمود السياسي الراهن.

الجمهورية

موظفون دوليون لا يخفون تعاطفهم الشخصي مع رأي الدولة اللبنانية من النازحين لكنهم يقولون إنّ المجتمع الدولي يرفض بقوة حلّ هذه المسألة الآن.

نُقل عن ديبلوماسي غربي قوله: صدقوني إن لم تنتخبوا رئيساً للجمهورية ضمن أسابيع قليلة، فلن تجدوا في العالم من ينظر اليكم، أو يساعدكم للخروج مما ستسقطون فيه.

تبيّن أنّ الخلاف بين مرجعين كبيرين حول ملف حسّاس لا يعدو كونه تبايناً في وجهات النظر حول هذا الملف الذي سيتوافر له حل وشيك.

اللواء

تمرُّ العلاقة بين مرجعين كبيرين ببرودة ظاهرة في الفترة الأخيرة، بسبب التباين الحاصل بينهما حول مشروع قانون إقتراض الحكومة من الإحتياطي الإلزامي في البنك المركزي!

إعتبر سياسي مخضرم كلام رئيس الحكومة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بمثابة "زلة لسان" سرعان ما حاول تصحيحها عبر البيان الصادر عن السراي!

تلقَّى وزير الإقتصاد سلسلة إتصالات مستهجنة رسالة "شخطة قلم" التي وجهها لكبار المسؤولين الكويتيين، والتي أساءت للعلاقات الأخوية الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين بعيداً عن الإعتبارات المادية!

نداء الوطن

إعترف مشارِكٌ في الاجتماعات اللبنانية - الفلسطينية، لمعالجة ذيول أحداث عين الحلوة، بصعوبة التوصل إلى اتفاق بين المتصارعين، واستنتج أن بعض مَن كانوا حول الطاولة لا يملكون قرارهم.

استبعدت مصادر سياسية أن يصار إلى إقرار أي من المشاريع التي اشترطها حاكم المركزي بالوكالة بدءاً بالكابيتال كونترول وغيره من المشاريع الإصلاحية.

حضّرت جهة سياسية ملفاً متكاملاً حول فساد في منظمات أممية، وأظهر الملف أنّ جزءاً كبيراً من حجم التمويل حُصر خلال السنوات الأخيرة بعدد محدد من الاستشاريين والمتعهدين.

البناء

تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي انّ نقاشاً يدور حول الحاجة الى تراجع الغرب عن التلويح بفرض العقوبات على الجهات التي تعطل النصاب في جلسات الانتخاب، بعد المعلومات الواردة عن تقدّم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، واضطرار مؤيّدي اللجنة الخماسية إلى تعطيل النصاب.

تساءلت مصادر دبلوماسية عمّا إذا كانت الدول الخليجية التي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان أو أخذ الحذر من أوضاعه الأمنية، قد تلقّت تحذيراً أميركياً كاذباً عن تطورات أمنية سلبية في لبنان بهدف استصدار هذه المواقف عنها في خدمة الضغوط الأميركية على لبنان، مع ظهور تدفقات مالية الى لبنان نجحت في السيطرة على سعر الصرف.

الأنباء

موقف مسؤول رسمي حيال أزمة ناشئة كان دون المستوى المطلوب لمعالجتها.

الجمود التام في نزاع قضائي حول قضية وطنية أساسية، يعيد طرح الشكوك حول المسببات الفعلية للسنياريو الذي حصل.

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