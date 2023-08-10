الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 10-08-2023
اسرار
2023-08-10 | 00:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 10-08-2023
النهار
التكتم يلف مشروع التشكيلات الديبلوماسية بعد بروز خلافات حول قانونية اصدارها من دون رأي مجلس الوزراء وموافقة وزارة المال. واعتبر وزراء ان تصرف الوزراء المقاطعين لجهة تمرير كل ما يريدونه من مطالب هو امر مخالف لابسط اصول التعامل مع الوزراء المواظبين على حضور الجلسات.
عُلم أن أعداداً لا بأس بها من العائلات التي هاجرت عقب انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي، بدأت تعود الى البلد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في البلدان التي هاجرت اليها.
ثمة جهات تسأل عن السلاح المتطور والنوعي الموجود في مخيم عين الحلوة وعن كيفية إدخاله ومَن يقف خلفه.
مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، نظمت منذ بداية العام 33 محضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان ومعظمها في ساحل كسروان، بسبب عدم التزام السعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
الجمهورية
جمّدت إحدى الجمعيات غير اللبنانية بعضاً من برامجها موقتاً بسبب الوضع المستجد في إحدى المناطق البعيدة عن العاصمة.
أكد مسؤول حزبي أنّ ما دار من أحداث في بقعة حساسة أخيراً لا يعدو كونه صراعاً داخلياً على السلطة لا أكثر ولا أقل.
سَعت جهات سياسية الى استقصاء المعلومات عن لقاء جمعَ مرجعاً وشخصية بارزة تربطهما علاقة استراتيجية.
اللواء
تحاول عواصم كبرى ودول إقليمية النأي بنفسها عن الاستحقاق الرئاسي، أقلُّه على المستوى العلني.
وجد وزير مقرَّب من جهة حزبية صعوبة في ترتيب لقاء له مع مسؤول رسمي، بعد اتصالات متعددة.
يستعد رئيس تيار فاعل، لتصفية حسابات داخلية، إذا ضمن فوزه مجدداً برئاسة التيار قبل منتصف أيلول.
نداء الوطن
يجزم متابعون لملف انتخابات الرئاسة، أن لقاءً عُقد منذ أسبوعين في أحد المنتجعات السياحية في جنوب فرنسا، بين ممثل عن رئيس «التيار الوطني الحر» وممثل عن رئيس «تيار المرده»، بمسعى ورعاية من أحد رجال الأعمال القريب من الفريقين.
يؤكد وزير ينتمي إلى تيار موالٍ امتعاض تياره من دولة أجنبية بسبب سلوكها الرئاسي والذي يدعم مرشحاً معيناً ويسحب دعمه من دون تبرير الأسباب.
لوحظ أنّ الإعلام السوري استعاد لهجة التصويب على بعض الدول العربية بعد فرملة اندفاعة الانفتاح التي قادتها بعض العواصم منذ مدّة.
البناء
دعت مصادر مصرفية للتوقف بإمعان أمام صمود سعر الصرف رغم تزامن أحداث سلبية ضخمة كانت كل واحدة منها كافية لانهيارات دراماتيكية في سعر الصرف، فرحل حاكم المصرف السابق رياض سلامة الذي قيل إن رحيله يتكفل برفع سعر الدولار الى 300 الف ليرة، ووقعت اشتباكات عين الحلوة وامتدت لأيام ورافقتها شائعات عن التوسّع وصدرت بيانات السفارات الخليجية حول أحداث أمنية ودعوة الرعايا للمغادرة وتحسّن سعر الصرف رغم كل ذلك.
أكدت مصادر أمنية أن حمولة الشاحنة التي انقلبت في الكحالة كانت عتاداً لوجستياً ليس بينه سلاح ولا ذخائر، بدليل توقيت عبورها ووجود سائق ومرافق وحدهما في الشاحنة، وأن بث الشائعات لتغطية الاعتداء على الشابين وتحويله إلى مدخل للتصويب على المقاومة وسلاحها كان من فعل قوى سياسية وجدت في الحادثة فرصة للتحريض العدائي واستنفار العصبيات.
الأنباء
الشائعات على خط استحقاقات مالية مرتقبة ترقى أحياناً الى مستوى التهويل فيما حلول كثيرة قابلة للنقاش.
خطوة مهمة بأبعاد اجتماعية الا أن الأهم يكمن بالتنفيذ بعد فشل خطوات سابقة مماثلة في الأشهر الماضية.
أخبار لبنان
اسرار
صحف اليوم
اسرار الصحف
أسرار الصحف المحلية 09-08-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-08-08
اسرار الصحف المحلية 08-08-2023
اسرار
2023-08-08
اسرار الصحف المحلية 08-08-2023
0
اسرار
2023-08-03
اسرار الصحف المحلية 03-08-2023
اسرار
2023-08-03
اسرار الصحف المحلية 03-08-2023
0
اسرار
2023-07-21
اسرار الصحف 21-07-2023
اسرار
2023-07-21
اسرار الصحف 21-07-2023
0
اسرار
2023-07-15
اسرار الصحف 15-07-2023
اسرار
2023-07-15
اسرار الصحف 15-07-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-08-09
أسرار الصحف المحلية 09-08-2023
اسرار
2023-08-09
أسرار الصحف المحلية 09-08-2023
0
اسرار
2023-08-08
اسرار الصحف المحلية 08-08-2023
اسرار
2023-08-08
اسرار الصحف المحلية 08-08-2023
0
اسرار
2023-08-07
أسرار الصحف 07-08-2023
اسرار
2023-08-07
أسرار الصحف 07-08-2023
0
اسرار
2023-08-06
أسرار الصحف 6-8-2023
اسرار
2023-08-06
أسرار الصحف 6-8-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
0
أخبار دولية
01:38
بكين: القيود الأميركية على الاستثمار في الصين "تعطل" سلاسل الامداد العالمية
أخبار دولية
01:38
بكين: القيود الأميركية على الاستثمار في الصين "تعطل" سلاسل الامداد العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-09
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-09
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
0
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:15
بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة
امن وقضاء
03:15
بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة
0
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
0
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
0
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
0
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهرجان جرش أدخل هذه السنة مفهومًا جديدًا إلى فعالياته
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهرجان جرش أدخل هذه السنة مفهومًا جديدًا إلى فعالياته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الفنانة تانيا قسيس تطل على جمهورها من على خشبة كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الفنانة تانيا قسيس تطل على جمهورها من على خشبة كازينو لبنان…
0
السياحة في لبنان
14:15
أهلا بهالطلة من دروب دير القمر ومهرجاناتها
السياحة في لبنان
14:15
أهلا بهالطلة من دروب دير القمر ومهرجاناتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جدايل تفيض بالصرف الصحي من دون محاسبة والقاضية عون تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جدايل تفيض بالصرف الصحي من دون محاسبة والقاضية عون تتحرك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
2
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
3
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
4
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
5
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
6
خبر عاجل
14:53
توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع
خبر عاجل
14:53
توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع
7
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
8
خبر عاجل
15:12
الجيش اللبناني رفع الشاحنة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته
خبر عاجل
15:12
الجيش اللبناني رفع الشاحنة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More