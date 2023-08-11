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أسرار الصحف 11-08-2023

اسرار
2023-08-10 | 23:45
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أسرار الصحف 11-08-2023
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أسرار الصحف 11-08-2023

أسرار الصحف 11-08-2023

النهار

سربت عبر مجموعات "واتساب" الضاحية الجنوبية صور لعدد من الشخصيات السياسية ملصقة ارضا للدوس عليها بالاقدام.

لوحظ كثافة التغطية الإعلامية العربية والدولية لـ"كوع" الكحالة على غرار الاضطرابات الكبيرة السابقة في لبنان.

فرضت خصوصيات بعض القوى السياسية والنيابية والحزبية ابتعادها عن تطوّرات حادثة شاحنة الكحالة.

يعاني مرضى السرطان في لبنان من نقص الادوية على رغم استيرادها من الشركات لمصلحة وزارة الصحة، لكن التسليم يتأخر لعدم توافر الموازنات الكافية لدى الوزارة مما ينعكس على اوضاع المرضى.


الجمهورية

يؤكد معنيون بالقطاع الفندقي أن السياح والمغتربين الذين يزورون لبنان هذا الصيف لم يتأثروا بموجة المواقف السياسية السلبية الأخيرة وأن حركة الحجوزات في الفنادق والمطاعم حافظت على اندفاعها.

أكد مسؤول في تيار سياسي أنّ ما يميز الحوار الذي يدور حالياً مع حزب فاعل هو الإصغاء المتبادل.

في معرض حديث بين مرجع ديني ومسؤول كبير سأل الأول: أين رجال الدولة؟، فرد الثاني ضاحكاً: طلعوا على القمر.


اللواء

لم تتجاوز مساهمة أحد الصناديق الضامنة في تغطية منحة جامعية الـ40 دولاراً من اصل ما يتجاوز الـ10 آلاف دولار!

حسب مصدر مقرَّب لم تكن الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر سهلة لإحتواء تداعيات الموقف، بعد انضمام نواب وقياديين من الأخير في «حملة التحريض» وشحن النفوس..

حسب تقارير وصلت إلى بيروت، فإن الوضع في المخيمات ما يزال يحتفظ بدرجة عالية من الخطورة..


نداء الوطن

يجزم متابعون لملف انتخابات الرئاسة، أن لقاءً عُقد منذ أسبوعين في أحد المنتجعات السياحية في جنوب فرنسا، بين ممثل عن رئيس «التيار الوطني الحر» وممثل عن رئيس «تيار المرده»، بمسعى ورعاية من أحد رجال الأعمال القريب من الفريقين.

يؤكد وزير ينتمي إلى تيار موالٍ امتعاض تياره من دولة أجنبية بسبب سلوكها الرئاسي والذي يدعم مرشحاً معيناً ويسحب دعمه من دون تبرير الأسباب.

لوحظ أنّ الإعلام السوري استعاد لهجة التصويب على بعض الدول العربية بعد فرملة اندفاعة الانفتاح التي قادتها بعض العواصم منذ مدّة.


البناء

قال مصدر حقوقي إن العقوبات الأميركية الكندية البريطانية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشمولها كل فريقه الشخصي والعائلي والمالي إعلان نهاية مرحلة بدأت بدروع التكريم وانتهت بالعقوبات يجب أن تكون درساً لكل من يتوهم أن الأميركيين يحفظون الجميل للذين يعملون لحسابهم. فالعكس هو الصحيح لأن الأميركيين هم مَن يسدل الستار على هؤلاء عندما تنتهي المهمة.

قالت مصادر حزبية إن مسؤولاً كتائبياً بارزاً يتكرّر كثيراً في التقارير التي تتحدّث عن الدور التحريضي في افتعال الصدام مع فريق حماية الشاحنة خلال ساعتين قبل إطلاق النار، ولفتت إلى أن عبارة نريد أن نعرف ماذا في الحمولة التي تكررت من الكتائبيين المشاركين في الصدام تردّدت لاحقاً على ألسنة المسؤولين والنواب الكتائبيين دون سواهم ما لفت النظر عن سبب الإصرار؟


الأنباء

حزبٌ سياسي أساسي تعامل مع حدث مستجد بشكل عاقل وحاسم، وأجرى اتصالات بعيداً من الإعلام لمنع أي تداعيات إضافية لا تحتملها البلاد.

جهة سياسية حاولت المزج في موقفها من حادثة الكحالة بين مسايرة المزاج الشعبي وبين مصلحتها السياسية المباشرة.

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