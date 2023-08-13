أسرار الصحف 13-08-2023

أسرار الصحف 13-08-2023





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موقف ورسالة

موقف مرجع سابق كان بمثابة رسالة تهدئة واضحة إنعكست على فعاليات تلت حادثة خطيرة.