اسرار الصحف المحلية 15-08-2023

البناء

ـ خفايا

قال مرجع روحي إن حجم المخاطر التي تهدّد السلم الأهلي من الخطاب الإعلامي والسياسي غير المسؤول لدى بعض الممسكين بمقدرات في المجالين تستدعي عقد قمة روحيّة تعرّف بالخلافات بين اللبنانيين حول قضايا جوهرية، لكنها تؤكد على ثوابت التمسك بالسلم الأهلي والحوار وتطبيق اتفاق الطائف والالتفاف حول الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية كعناوين للإجماع الوطني.

ـ كواليس

توقع خبير في الخطاب الإعلامي داخل كيان الاحتلال أن يكون لخطاب السيد حسن نصرالله تأثير كبير في تحويل مقولته “نحن أيضاً سوف نعيدكم إلى العصر الحجري” الى عنوان للمساءلة بوجه القيادتين السياسية والعسكرية، لأن انتقاء هذه المعادلة مختلف عن التهديد بزوال الكيان لأن العودة الى العصر الحجري أمر يمكن تفاديه بالابتعاد عن الحماقات العملية والكلامية بخلاف خطر الزوال الذي يمكن النظر إليه كتهديد وجودي جامع أو قدر مقلق.





الجمهورية

ـ تلقى عدد من المعنيين في الفترة الأخيرة ملاحظات من مقربين من ديبلوماسي مؤثر طالبهم فيها الإمتناع عن نسب معلوماتهم الى مصادر السفارة.

ـ إستغربت أوساط معارضة إصرار تيار سياسي على عدم قطع التواصل معها على رغم جولات حواره مع حزب ٍ موال ٍ.

ـ قال وزير سابق إن عاصمة دولة كبرى كانت غير مبالية بالإستحقاق الرئاسي اللبناني وأصبحت اليوم أكثر إنخراطا واهتماما





اللواء

ـ همس

جرت اتصالات عاجلة بين دول «المجموعة الخماسية» لتضمين فقرة في البيان بشأن التمديد لليونيفل تتحدث عن خروقات للقرار 1701، في ما خص نقل الأسلحة.

ـ غمز

يترقب مصرفيون أن تطالهم لائحة عقوبات أميركية جديدة، في ضوء ما سيحصل مع الحاكم السابق للمركزي في القضاء!

ـ لغز

أمني سابق وصف ما يجري من كشف الكتروني لما يحصل أمنياً، بأنه أشبه بـ«الألغاز» غير المسبوقة!





نداء الوطن

ـ تتردد معلومات داخل أروقة تلفزيون لبنان عن أن وزير الاعلام سيطلب مجدداً من مجلس الوزراء منحه صلاحيات استثنائية بحجة إصلاح الوضعين المادي والإداري اللذين يمر بهما التلفزيون واللذين يتحمّل هو جزءا كبيرا من المسؤولية عنهما وبذلك يكون قد محا كل اخفاقاته بملف التلفزيون وعزز سيطرته عليه.

ـ تبيّن أنّ شاحنة "حزب الله" التي انقلبت في الكحالة كانت ضمن قافلة شاحنات عبرت على نفس الطريق.

ـ يلاحظ دخول عشرات السيارات اللبنانية بشكل يومي إلى الداخل السوري عبر نقاط الحدود الشمالية مع سوريا (البقيعة، العريضة، الدبوسية)، حيث باتت سوريا وجهة يومية لمواطنين لبنانيين بهدف إجراء العمليات الجراحية أو لشراء الأدوية، إذ تنخفض أسعارها في سوريا بشكل كبير عن الأسعار في لبنان.





الأنباء الإلكترونية:

*استثمار سياسي

استثمار سياسي واضح بحدث أمني شهدته البلاد وبوادر تفاهم رغم كل التباين.

*مهل ضاغطة

الانفتاح على لبنان لا يبدو بأنه غير مشروط بتوقيت زمني والمهل ستكون ضاغطة.



