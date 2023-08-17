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أسرار الصحف 17-08-2023

اسرار
2023-08-16 | 23:42
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أسرار الصحف 17-08-2023
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أسرار الصحف 17-08-2023

أسرار الصحف 17-08-2023

النهار

اعلنت هيئة التبليغ في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن اسماء عدد من المعممين الذين اعتبرهم غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني، ومنهم شقيق النائب حسين الموسوي الذي فر الى العراق بعد اتهامه بتصنيع الكبتاغون وترويجه، لكن رئاسة المجلس تراجعت عن القرار لاحقا واعتبرته لا يعبر عن ارادتها.

شوهدت أمس في منطقة 25 شاحنة محملة بالمازوت تدخل برا عبر الأراضي السورية الى لبنان وبمواكبة أمنية حزبية.

أُفيد أن سفيرة دولة كبرى تواكب الملف اللبناني والرئاسي، باقية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية نظراً الى ما هو مقبل على لبنان، بتوجيهات من إدارة بلدها.


الجمهورية

أكد قريبون من مرجع مالي أنه سيتم إيجاد طريقة مناسبة لتسديد إستحقاق حيوي في نهاية الشهر بلا تجاوز الضوابط القانونية.

تشهد إحدى السفارات العربية زحمة خانقة يومياً من أجل تجديد أوراق الإقامة في لبنان نتيجة التدابير الجديدة المطلوبة لبنانياً وأممياً.

وصف مصدر سياسي بأنه فوجىء بموقف حزب معارض من حادثة خطيرة حصلت أخيراً واصفاً الموقف بالمدروس خلافاً لموقف حزب معارض آخر.


اللواء

فُهم أن الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج!

خلافاً لما سمعه مرجع نيابي كبير من قطب نيابي، يتولى التنسيق معه، شكل قرار تكتل التيار الوطني الحر صدمة لجهة مقاطعة جلسة التشريع اليوم.

تبيّن حسب تقرير زوّد به وزير في وزارة سيادية، أن الخلل الطائفي كان من أبرز أسباب إلغاء عقود في وزارته، أُبرمت في عهد رئيس تيار معروف عندما كان وزيراً!


نداء الوطن

يُلاحظ أنّ «التيار الوطني الحر» ينأى بنفسه عن تسجيل أي انتقاد أو اعتراض في ما خصّ قطاع الاتصالات، الذي يعرفه ويخبره جيداً، حيث يتردد أنّ أحد مستشاري وزير الاتصالات، وهو من أقربائه، يشكل صلة وصل سياسية - خدماتية - تنفيعية بين «التيار» و»المردة».

تبيّن أنّ حمولة الشاحنة التي وقعت عند كوع الكحالة هي عبارة عن ذخيرة لأسلحة خفيفة (كلاشنيكوف) وذخيرة لأسلحة متوسطة من عيار 12.7 ملم، ولا وجود لأي أسلحة أخرى عكس ما أشيع.

وجّهت سفارة دولة كبرى تحذيراً مباشراً إلى مسؤولين لبنانيين من التراخي في المسألة السيادية وتسهيل تمرير السلاح غير الشرعي.


الأنباء

يبدو واضحاً أن الموقف الصادر عن فريق سياسي تجاه موعد تشريعي شعبوياً وصدر تحت الإحراج ولا يعبّر عن حقيقة التوجه لديه والذي عبّر عنه بشكل مختلف في الأشهر الماضية.

دخول البلاد في العتمة الشاملة نتيجة لعدم دفع لمستحقات أساسية يبدو فصل من فصول مشابهة ستطال الكثير من القطاعات.

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