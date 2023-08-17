الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-08-2023
اسرار
2023-08-16 | 23:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 17-08-2023
أسرار الصحف 17-08-2023
النهار
اعلنت هيئة التبليغ في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن اسماء عدد من المعممين الذين اعتبرهم غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني، ومنهم شقيق النائب حسين الموسوي الذي فر الى العراق بعد اتهامه بتصنيع الكبتاغون وترويجه، لكن رئاسة المجلس تراجعت عن القرار لاحقا واعتبرته لا يعبر عن ارادتها.
شوهدت أمس في منطقة 25 شاحنة محملة بالمازوت تدخل برا عبر الأراضي السورية الى لبنان وبمواكبة أمنية حزبية.
أُفيد أن سفيرة دولة كبرى تواكب الملف اللبناني والرئاسي، باقية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية نظراً الى ما هو مقبل على لبنان، بتوجيهات من إدارة بلدها.
الجمهورية
أكد قريبون من مرجع مالي أنه سيتم إيجاد طريقة مناسبة لتسديد إستحقاق حيوي في نهاية الشهر بلا تجاوز الضوابط القانونية.
تشهد إحدى السفارات العربية زحمة خانقة يومياً من أجل تجديد أوراق الإقامة في لبنان نتيجة التدابير الجديدة المطلوبة لبنانياً وأممياً.
وصف مصدر سياسي بأنه فوجىء بموقف حزب معارض من حادثة خطيرة حصلت أخيراً واصفاً الموقف بالمدروس خلافاً لموقف حزب معارض آخر.
اللواء
فُهم أن الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج!
خلافاً لما سمعه مرجع نيابي كبير من قطب نيابي، يتولى التنسيق معه، شكل قرار تكتل التيار الوطني الحر صدمة لجهة مقاطعة جلسة التشريع اليوم.
تبيّن حسب تقرير زوّد به وزير في وزارة سيادية، أن الخلل الطائفي كان من أبرز أسباب إلغاء عقود في وزارته، أُبرمت في عهد رئيس تيار معروف عندما كان وزيراً!
نداء الوطن
يُلاحظ أنّ «التيار الوطني الحر» ينأى بنفسه عن تسجيل أي انتقاد أو اعتراض في ما خصّ قطاع الاتصالات، الذي يعرفه ويخبره جيداً، حيث يتردد أنّ أحد مستشاري وزير الاتصالات، وهو من أقربائه، يشكل صلة وصل سياسية - خدماتية - تنفيعية بين «التيار» و»المردة».
تبيّن أنّ حمولة الشاحنة التي وقعت عند كوع الكحالة هي عبارة عن ذخيرة لأسلحة خفيفة (كلاشنيكوف) وذخيرة لأسلحة متوسطة من عيار 12.7 ملم، ولا وجود لأي أسلحة أخرى عكس ما أشيع.
وجّهت سفارة دولة كبرى تحذيراً مباشراً إلى مسؤولين لبنانيين من التراخي في المسألة السيادية وتسهيل تمرير السلاح غير الشرعي.
الأنباء
يبدو واضحاً أن الموقف الصادر عن فريق سياسي تجاه موعد تشريعي شعبوياً وصدر تحت الإحراج ولا يعبّر عن حقيقة التوجه لديه والذي عبّر عنه بشكل مختلف في الأشهر الماضية.
دخول البلاد في العتمة الشاملة نتيجة لعدم دفع لمستحقات أساسية يبدو فصل من فصول مشابهة ستطال الكثير من القطاعات.
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 16-08-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-08-15
أسرار الصحف 16-08-2023
اسرار
2023-08-15
أسرار الصحف 16-08-2023
0
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 14-08-2023
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 14-08-2023
0
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 13-08-2023
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 13-08-2023
0
اسرار
2023-08-11
أسرار الصحف 12-08-2023
اسرار
2023-08-11
أسرار الصحف 12-08-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-08-15
أسرار الصحف 16-08-2023
اسرار
2023-08-15
أسرار الصحف 16-08-2023
0
اسرار
2023-08-14
اسرار الصحف المحلية 15-08-2023
اسرار
2023-08-14
اسرار الصحف المحلية 15-08-2023
0
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 14-08-2023
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 14-08-2023
0
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 13-08-2023
اسرار
2023-08-13
أسرار الصحف 13-08-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عين قانا تنتفض وتتبرأ من الثنائي قبيسي ورعد!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عين قانا تنتفض وتتبرأ من الثنائي قبيسي ورعد!
0
صحف اليوم
00:00
حواط لـ"الأنباء الإلكترونية": طالما أن هناك فريقًا مصممًا على خطف الجمهورية فلن ينتهي الشغور الرئاسي
صحف اليوم
00:00
حواط لـ"الأنباء الإلكترونية": طالما أن هناك فريقًا مصممًا على خطف الجمهورية فلن ينتهي الشغور الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
0
أخبار لبنان
2023-08-14
بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة
أخبار لبنان
2023-08-14
بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
2
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
4
فنّ
04:09
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
فنّ
04:09
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
5
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
6
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
7
منوعات
04:42
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
منوعات
04:42
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
8
منوعات
05:54
ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)
منوعات
05:54
ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More