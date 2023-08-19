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30
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أسرار الصحف 19-8-2023
اسرار
2023-08-18 | 23:34
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أسرار الصحف 19-8-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار:
- تبلغ الرئيس بري من نائب في كتلته بأن نواب "لبنان القوي" سيشاركون في الجلسة التشريعية الاخيرة، ليتبين ان هذه المعلومات لم تكن دقيقة حيث عمد العونيون الى عدم تأمين نصاب الجلسة وتطييرها.
- يقول نواب معارضون لم يرحبوا برسالة جان- ايف لودريان ان زميلا لهم من البقاع كان السباق في الاعلان عن عدم الرد على الطلب الفرنسي.
- نائب في بيروت الثانية تربطه علاقة جيدة مع رأس مرجعيته الدينية، يستمر في محاولاته مع فاعليات العاصمة وخارجها لجمعها في اكثر من ملف يخص طائفته.
- عُلم أن زيارة مسؤول فلسطيني بارز للبنان نُسّقت بين حزب ممانع وبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.
نداء الوطن:
- تخوفت مصادر سياسية من أن يكون شهرا أيلول وتشرين الأول مفصليّين فتطفو كل الأزمات الاقتصادية دفعة واحدة وسط عجز الحكومة عن تسديد موجباتها.
- تبيّن أنّ وزيراً غير ناشط حدد حضوره إلى الوزارة بيوميْ عمل علماً أنّه يتولى أيضاً مهام احدى المديريات إلى جانب تكليفه الوزاري.
- بدأ حزب فاعل التحضير لمعركة الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد تواتر الأنباء عن نية الرئيس الحالي بالاستقالة وعدم اكمال ولايته.
اللواء:
- تمارس مصارف وازنة سياسة "صيف وشتاء" تحت سقف واحد لجهة شمول التعميم 158 سائر أصحاب الحسابات بالدولار قبل 17 ت1 (2019).
- ثبت وفقاً لبيانات مؤسسة كهرباء لبنان ألا مشكلة في الجباية، بل في قرار المؤسسة عدم الجباية في أوقات سابقة؟
- تربط مصادر واسعة الاطلاع بين مشروع استخراج النفط والغاز الذي دخل حيِّز التنفيذ والحرص الأميركي على تمرير رئاسة هادئة قبل نهاية العام.
الجمهورية:
- وصف مرجع أمني سابق إتفاقا عقد أخيراً بين هيئة أممية ومؤسسة رسمية بأنه إنجاز كبير يجب أن يقود الى خطوات أكثر أهمية على أكثر من مستوى وطني.
- تولي إحدى الرابطات العلمانية في إحدى الطوائف قلقا بارزاً لإضمحلال الحضور المسيحي في الإدارة اللبنانية وتقوم بإتصالات واجتماعات بحثا عن معالجة هذا الخلل.
- خلافا لكل مايشاع فإن تلويح مسؤول بقلب الطاولة في وجه الجميع هو أمر جدي اذا لم تتم معالجة قضايا حساسة.
الأنباء:
- مغالاة في بعض المواقف تجاه مبادرة على خط الأزمة بشكل يعكس انفصاماً كبيراً عن الواقع.
- يغيب الوضوح والشفافية عن ادارة قطاع حيوي وأساسي على وقع حروب البيانات والتسريبات.
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أسرار الصحف 18-08-2023
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