أسرار الصحف 20-08-2023

الأنباء الإلكترونية:



*يرفضون المقايضة



رغم إعلان أكثر من مسؤول في تيار سياسي العزم على السير بمرشح رئاسي مقابل شروط محددة، إلا أن بعض نواب هذا الفريق لن يسيروا بهذه المقايضة اذا حصلت.





*لا تجاوب



لم ينجح حزب قديم في البناء على حادثة حصلت منذ أيام، ولم تلقَ مواقف مسؤوليه العالية السقف أي تجاوب فعلي من الناس المعنيين.



