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أسرار الصحف 20-08-2023

اسرار
2023-08-19 | 23:32
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أسرار الصحف 20-08-2023
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أسرار الصحف 20-08-2023

الأنباء الإلكترونية:

*يرفضون المقايضة

رغم إعلان أكثر من مسؤول في تيار سياسي العزم على السير بمرشح رئاسي مقابل شروط محددة، إلا أن بعض نواب هذا الفريق لن يسيروا بهذه المقايضة اذا حصلت.


*لا تجاوب

لم ينجح حزب قديم في البناء على حادثة حصلت منذ أيام، ولم تلقَ مواقف مسؤوليه العالية السقف أي تجاوب فعلي من الناس المعنيين.

 

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