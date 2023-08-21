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أسرار الصحف 21-8-2023

اسرار
2023-08-20 | 23:27
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أسرار الصحف 21-8-2023
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أسرار الصحف 21-8-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- تعرض مرجع قضائي لاشاعة كاذبة مفادها ان مسؤولا خليجيا كبيرا انتقده ووجه اليه اتهامات وتبين الا أساس لها اطلاقا. وادرجت الواقعة في اطار الاساءات العشوائية والفلتان بلا ضوابط.

- عُلم أن قائماً بالأعمال عيّن أخيراً في إحدى السفارات العربية وسيكون له دور على الصعيدين السياسي والمخابراتي.

- ازدادت أخيراً التوترات الأمنية وإطلاق النار في مدينة طرابلس من دون أي اهتمام رسمي ظاهر من رئيس الحكومة ووزير الداخلية المعنيين مباشرة بالمدينة.

- أفادت شركة سوليدير من حفل عمر دياب السبت لتأكيد جهوزيتها الدائمة والمستمرة دون غيرها من الأمكنة لاستيعاب المهرجانات والاحتفالات الضخمة وتوفير التسهيلات لها إذ لم يكن ممكناً إقامة الحفل في أي مكان آخر على هذا النحو


الجمهورية

- كشفت معلومات أمنية دقيقة أن المساعي لمعالجة التوتر في بقعة محددة قطعت شوطاً بعيداً ويتوقع أن يتم تسليم مطلوبين تسبّبوا في اغتيال واشتباكات. 

- نفت مراجع معنية شائعات أن انتحارياً كان يملك حزاماً ناسفاً أو أنه كان ينوي استهداف مؤسسة سياحية كبيرة. 

- ترعى شخصية روحية بارزة إجراء لقاء مصالحة بين جهتين لقطع الطريق على المحرضين والمزايدين.


اللواء

- لم يُفاجأ مرجع رسمي بفشل مهمة المبعوث الفرنسي لأن إجتماع الدوحة طوى صفحة المبادرة الفرنسية، ووضع خطة جديدة للودريان، ولكن الأخير لم يتقيَّد بها.

- أدت حالة عدم الإنسجام بين أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي إلى تأخير القرارات اللازمة لتفعيل إنتاجية الموظفين وإقرار الزيادات والمكافآت المستحقة لهم، وإعادة العمل إلى الدوام اليومي. 

- يؤكد مصرفي مخضرم، سبق له ورفض السياسة العشوائية في إقراض الدولة، أن الحفاظ على أموال المودعين مرتبط برؤوس أموال المصارف والقرار السياسي بالإعتراف بديون الدولة، وتحمُّل مسؤولية "الفجوة المالية".


نداء الوطن

- علم أنّ كلفة الاشتراكات للانتساب إلى الضمان الاجتماعي تبلغ ضعفي التقديمات التي يحصل عليها المضمون من فروع الصندوق العاملة كافة.

- انضمت محامية ومرشحة سابقة للانتخابات النيابية إلى فريق وزير المهجرين لمتابعة حقوق المودعين علماً أنّ هذا الفريق تم تكوينه بالتنسيق مع رجل أعمال عربي.

- أثيرت تساؤلات حول مصير مئات الاطنان من الالمنيوم الناتج عن مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الذي تضرر كلياً من انفجار مرفأ بيروت.


البناء

- قال مرجع نيابي إن أقوى مصادر المعلومات وأدق تقارير المخابرات تكون بين أيدي صناع القرار في الشركات العالمية الكبرى وخير دليل على أن لا مخاطر تطال الوضع في لبنان داخلياً أو إقليمياً هو مجيء سفينة التنقيب عن النفط والغاز العائدة لشركة توتال وبدء العمل في البلوك رقم 9.

- قال مرجع سياسي إن اللجوء إلى سلاح التهويل دليل على العجز والضعف لأن مفعوله الزمني محدود، مشيراً الى ما رافق رحيل حاكم مصرف لبنان السابق من دبّ الذعر المالي ثم بيان السفارات الخليجية لترحيل الرعايا ثم حادثة الكحالة وصولاً للتهديد الاسرائيلي بالعصر الحجري وأخيراً الحديث عن هجوم أميركي معاكس ليظهر أن كل ذلك من دون مفعول.


الأنباء

- الرهان على خرق ما من بوابة حراك سياسي مستجد يبدو غير منطقي كونه يندرج في سياق شراء الوقت ليس إلا.

- مواجهة كبيرة على خلفية ملف مالي اقتصادي وتبدو المخارج مقفلة من دون تنازل أحد المتنازعين.

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