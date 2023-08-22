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أسرار الصحف 22-08-2023
اسرار
2023-08-21 | 23:27
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أسرار الصحف 22-08-2023
النهار
سرت في الاوساط السياسية شائعات عن سعي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش الى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان الى قبرص ومنها الى بلد ثالث وان القبول بعودة سوريين من قبرص اتى ضمن هذا التنسيقية.
تتواصل سفيرة دولة أوروبية كبرى مع بعض المرجعيات السياسية ورؤساء كتل، تحضيراً لعودة لودريان إلى بيروت، مع بعض التساؤلات لنقل اجوبتها إلى الموفد الفرنسي قبيل وصوله.
لوحظ أن وسائل إعلام خليجية وغربية أضاءت بشكل لافت على المهرجانات التي تقام في لبنان، وبعضها سأل: “هل لبنان مفلس حقاً”؟
********
الجمهورية
تبيّن أن المناخات الإقليمية التي أسبغ عليها البعض مسحة تشاؤمية هي على نقيض من التشاؤم وستشهد مفاجآت قريبة.
إعتبر مرجع سياسي أن تصرّف أحد الموفدين الدبلوماسيين ربما يكون نافراً بالشكل لكن يجب تجاوزه لأن الجوهر يبقى هو الأهم.
قال نواب معارضون خلال لقاء غير رسمي إن ظروف قيام جبهة سياسية على غرار جبهة 14 آذار غير متوافرة حالياً.
********
اللواء
بات بحكم المؤكد أن القضاء اللبناني، ليس بإمكانه أن يبقى بعيداً عن خطوة اتهامية بحق موظف مالي سابق.
قبل عقدين، علّق دبلوماسي عربي عريق، وصديق للبنان على المبلغ الذي يعادل مليارات الليرات من حفلة فنان مصري، تثير حفلاته جدلاً، كيف اللبنانيين عم يطلبوا مساعدات والولد ديه عاد بالمليارات؟
وزير خارجية دولة مجاورة، ليست من دول المحور، زار بيروت لمناسبة اجتماعية، ونقل عنه كلام قاسي تجاه بعض الاستهدافات لبلده.
********
نداء الوطن
لوحظ أنّه تمّت دعوة كل من له علاقة بملف الكهرباء للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي خصص للملف على أثر أزمة باخرة الفيول، في محاولة لإخضاع وزير الطاقة وليد فياض لاستجواب متعدد الجوانب.
يبدي مرجع بارز اهتماماً بملف تلفزيون لبنان بعدما استمع إلى أغلبية الأطراف المعنية، بينهم الموظفون، وتأكد له وجود الكثير من الشوائب في طريقة الإدارة، وأنّ هناك امكانية للمعالجة بدءاً بتعيين حارس قضائي.
خرج أحد اللبنانيين من لقائه مع دبلوماسيين فرنسيين بانطباع أنّه لا مانع من عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى السراي في العهد الجديد، لا بل هو متحمّس للأمر خلافاً لما يوحيه.
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البناء
أجاب دبلوماسي أوروبي على سؤال نائب لبناني عن مخاطر نشوب حرب أو تدهور أمني بسؤاله هل تعتقد إن استثمار مئات ملايين الدولارات لثلاث سنوات من شركات عالمية مثل توتال وإيني في المياه اللبنانية كان سيحدث لو كان هناك احتمال خطر أمني داخلي أو خارجي؟
قال مرجع حقوقي إن الصيغة المثالية للتفاهم حول موضوع اللامركزية هي التطبيق الحرفي لما ورد في اتفاق الطائف تأكيداً على رفض الفدرالية والتقسيم عبر إنشاء مجالس منتخبة في الأقضية والمحافظات يرأسها القائممقامون والمحافظون، وعندها من الطبيعي أن ترافق صلاحياتها الإدارية صلاحيات وموارد مالية.
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الأخبار
لوحِظ أن أحزاباً وكتلاً نيابية بدأت تتعامل باستخفاف مع عودة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. ويتحدّث نواب معارضون للأداء الفرنسي في إدارة الأزمة عن انتهاء مهمة الموفد بعد «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه بتوجيه رسالة إلى الكتل البرلمانية حول مواصفات الرئيس وأولويات مهمته. وقالت مصادر متابعة إن «الحملة التي يشنّها نواب المعارضة أربكت الفرنسيين وتسبّبت بإحراج كبير للودريان الذي تلقّى انتقادات من مسؤولين في بلاده». وتابعت أن قسماً من «المعارضة» يبدو مصراً على إنهاء الدور الفرنسي «بمساعدة من الخارج للبدء بمرحلة جديدة من المعركة الرئاسية عنوانها قائد الجيش جوزف عون». وأكّدت المصادر أن «الأميركيين والسعوديين ينسّقون بشكل يومي مع نواب في المعارضة لحرق أي مبادرة حوارية في انتظار الوقت المناسب للكشف عن مرشّحهم الرئاسي».
يُنتظر أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، اليوم، لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي. وعلمت «الأخبار» أن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير سيرافق بري وميقاتي، بناءً على إصرار الأخير للوقْع المعنوي لمشاركته في ظل الفراغ الرئاسي.
يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً خلال أيام يعرض فيه ما يسميه «جردة الشهر» لشرح آلية العمل المتّبعة في المصرف وشرح التفاصيل المتعلقة بالموجودات «التزاماً بالشفافية التي وعد بها». وهو سيؤكد مجدداً على عدم المس بالاحتياطي ويكرر المطالبة بالإصلاحات المالية وإقرارها في مجلس النواب.
بعدما توقّفت شركة «سوليدير» عن تأمين الحماية للمباني الواقعة في نطاقها الجغرافي، بدأ وزير الاتصالات السابق محمد شقير العمل في تأمين فرق أمنية لحماية أكثر من 40 مبنىً في المنطقة مقابل مبالغ شهرية. وأوكل شقير إدارة هذا المشروع إلى رئيس بلديّة بيروت السابق جمال عيتاني الذي بات في الفترة الأخيرة من اللصيقين بشقير وانضم إلى الهيئة الإداريّة لجمعيّة «بيروت الخير» التي أسّسها الأخير.
علّق مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان مباراة لإدخال ستة قضاة إلى ملاك القضاة الشرعيين السُّنّة (3 في بيروت، 1 في الشمال، 1 في صيدا، و1 في البقاع) بذريعة سوء الأوضاع الاقتصاديّة، فيما السبب الحقيقي هو اشتداد حماوة المنافسة بين القوى السياسيّة السنية البيروتية التي تضغط كل منها على دريان للحصول على حصة من القضاة الثلاثة.
يزداد الخلاف بين الأمانة العامّة لمجلس الوزراء وهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة التابعة لها بعد ضبط مخالفات في الخيمة المخصّصة للبنانيين خلال موسم الحج الأخير، وتوجيه الهيئة إنذاراً إلى الشركة اللبنانية – السعودية للحج والعمرة. ويتردّد أنّ اقتراحاً قُدّم بعزل أحد إداريي الهيئة، غير أن الأمر يبدو صعب التحقق بسبب العلاقات التي تربطه مع المخابرات السعودية. علماً أن هناك استياء سعودياً من أداء «الهيئة» خلال السنوات الماضية، وسعياً إلى إلغاء دورها عبر إقامة مكتب مباشر بين السفارة السعودية والراغبين في تقديم طلبات الحج والعمرة من دون الحاجة إلى مرورهم عبر الهيئة.
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الأنباء
مؤشرات اقتصادية غير مشجعة لا سيما بعد انتهاء الموسم السياحي وما يمكن أن يحصل من تقلّبات.
لا نتائج حاسمة ستعلَن كما تشير التوقعات لجهة حراك سياسي قائم والأمور ستبقى موضع أخذ ورد.
أخبار لبنان
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