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أسرار الصحف 29-08-2023

اسرار
2023-08-28 | 23:30
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أسرار الصحف 29-08-2023
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أسرار الصحف 29-08-2023

النهار

تعاني البلديات من أزمات خانقة وتحديداً الصيانة قبيل فصل الشتاء، وذلك لغياب الأموال الى الاستقالات التي حصلت في معظمها.

تتحفظ معظم الكتل النيابية مع عدد من النواب المستقلين حول إجابات الرد على سؤالي الموفد الفرنسي، ومعظمها بات في عهدة السفارة الفرنسية.

اربك موقف وزير من ملف حساس معظم مكونات الحكومة بعدما حصل التباس واسع حول موقف اطلقه ولم تثبت دقة ما تضمنه.

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الجمهورية

تجري استعدادات كبيرة في بيروت إحتفاء بذكرى شخصية وطنية كبرى أغنت رسالة العيش المشترك بين اللبنانيين. 

إعتبرت مصادر سياسية أن الوضع المالي المتدهور سيشكل الدافع لإنهاء الشغور الرئاسي.

تضع إحدى السفارات اللمسات الأخيرة لترتيبات بروتوكولية ولوجستية تحضيراً لوصول شخصية معنية باستحقاق كبير.

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اللواء

نقل قائم بأعمال سفارة دولة مؤثرة إلى المسؤولين الذين التقاهم بمسألة بالغة الشدة لجهة مخاطر إسقاط مهمة بلاده في فك الشغور الرئاسي.

اتخذت جهات سياسية قراراً بحشر تيار مناوئ في الزاوية الحالية، بعدما صارت الامكانيات المتاحة أمامها ميسَّرة..

ما يزال أحد المصارف الكبرى يصرف موظفين، ويقفل فروعاً مع ضياع مقصود لحسابات المودعين في الفروع المقفلة!

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نداء الوطن

لوحظ أنّ اهتماماً غربياً كبيراً (واتصالات) ظهر حديثاً للتحقق مما قاله قائد الجيش العماد جوزاف عون حول أنّ مخزون محروقات الجيش لا يكفي الا لشهر واحد.

يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني القرم لم يتحرك لإنهاء ملف مبنى تاتش في الباشورة من خلال التفاوض مع المالكين لتسديد ما تبقى من دفعات، لو لم يتأكد أن القرار النهائي لديوان المحاسبة في هذه القضية سيطاله بتهمة التقصير.

يردّد أحد نواب المعارضة أنّ قوله بتأمين النصاب هو من باب إحراج الفريق الآخر وليس لإيصال مرشح "حزب الله" لأنّه في لحظة الحسم ستكون هناك مواجهة برلمانية لانتخاب مرشح "الحزب".

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البناء

اعتبر مصدر دبلوماسي أن الخبر اليقين حول حدود الحركة الأميركية في سورية هو في كلام السيد نصرالله، حيث وصف الحديث عن نيات حربية لوضع اليد على الحدود السورية العراقية بالتهويل الكلامي، قائلاً إذا أراد الأميركيون أن يقاتلوا هم، فيا مرحبا، لأن هذا هو القتال الذي ننتظره.

توقف مصدر سياسيّ عند الفقرة الخاصة في كلمة السيد حسن نصرالله حول الحوار مع التيار الوطني الحر، وقال يبدو أن الحوار يتقدّم حتى يوضح السيد أن الاتفاق هو مقدمة لحوار مع الحلفاء والأصدقاء والآخرين ونتائجه تبقى ثنائيّة للطرفين فقط قبل عرضها على الآخرين.

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الأنباء

مرجعية أساسية تلمّح الى مشروع مطروح على طاولة بعض الفرقاء رغم المعرفة المسبقة بأنه مرفوض من قوى أساسية في البلد.

تطورات اقليمية متسارعة وبعضها ميداني سيكون لها تداعياتها على أكثر من صعيد.  

أخبار لبنان

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