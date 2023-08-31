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أسرار الصحف 31-08-2023

اسرار
2023-08-31 | 00:55
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أسرار الصحف 31-08-2023
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أسرار الصحف 31-08-2023
النهار

وزير سابق تدخل بقوة لتعيين عضو مقرب جداً منه في لجنة تعديل قانون النقد. ولاقت هذه الخطوة جملة من الاعتراضات.

يتردّد أن مرجعاً بدأ ينفذ خطة إعلامية ترويجية للأفكار التي ينطلق منها بعدما شعر بدنو موعد استحقاق كبير وقد رد مباشرة رئيس تيار سياسي بحملة استباقية.

تتوالى التساؤلات حول فتح دوائر بعبدا العقارية ومصلحة تسجيل السيارات في ظل الخسائر التي تتكبّدها خزينة الدولة ومعاناة الناس في هذا الإطار.

استرعى الانتباه الاستقبال الديبلوماسي العربي ولا سيما الخليجي للسفير القطري الجديد في لبنان وقد حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات.

الجمهورية

لوحظ استياء كبير لمرجع حكومي حول أداء أحد وزرائه بملف شائك الى حد القول: "لقد طفح الكيل منه".

قالت شخصية وسطية انّ كل ما يُنسب اليها من كلام ضد بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية لا يمت الى الحقيقة بصِلة… فأنا مع اي مرشّح يتم التوافق عليه.

يعتقد مراقبون أنّ عدم استعجال حزب فاعل للتفاهم مع رئيس تيار على ما يطالب به يؤشّر إلى أن الإستحقاق الرئاسي مؤجل حتى إشعار آخر.

اللواء

عُلم أن الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود لم يأتِ بتكليف من إدارته هذه المرة، بل للمشاركة في منتدى دُعي لحضوره.

يكثر الكلام في أندية متعددة عن «طبخة» قضت بعدم إحداث تغيير في وضعية موظف نقدي سابق.

عممت السلطات النقدية على المصارف عدم التلاعب باحتساب رواتب ومعاشات المتقاعدين خارج سعر صيرفة الذي حددته بـ85500، وليس 86300 ل.ل.!

نداء الوطن

يعقد ديوان المحاسبة اليوم الخميس اجتماعاً حاسماً للنظر في ملف خضوع شركة «إنكربت» المشغلة للنافعة، للرأي الاستشاري الصادر عن الديوان والذي تبناه مجلس الوزراء، بشأن كيفية الدفع، بعدما ساهم وزير الداخلية بسام مولوي بتأمين التيار الكهربائي للديوان الذي يعاني منذ مدة من انقطاعه. في المقابل لوحظ أنّ مولوي تجنّب المشاركة في لجنة الأشغال العامة النيابية التي أثارت الموضوع، للردّ على أسئلة النواب.

باشر مسؤول حزبي تسلّم حديثاً منصباً رفيعاً في الحزب الذي ينتمي اليه، اتصالات في الدائرة الانتخابية في وسط جبل لبنان، تمهيداً وتحضيراً لخوض الانتخابات النيابية في الدورة المقبلة بدلاً من النائب الحالي الذي ينتمي الى الكتلة الحزبية ذاتها، وقد بدأت القيادة المذكورة اتصالاتها بأركان الطائفة التي لها ثقل في تلك الدائرة، كما بالجهة الحزبية لتلك الطائفة، خصوصاً أنّ عقيلته تنتمي إلى الطائفة المذكورة.

لا يتردد دبلوماسيون فرنسيون خلال جلساتهم مع مسؤولين لبنانيين، في تحميل رباعي اللجنة الخماسية، مسؤولية إفشال مبادرتهم الرئاسية.

البناء

قال خبراء فرنسيون إن نتائج حرب أوكرانيا تظهر في أفريقيا وإن تعويض الخسائر الروسية والأميركية يتم على حساب فرنسا وإن انهيار مكانة أوروبا الدولية يظهره التمادي في استهداف أنظمة الحكم المدعومة من باريس، حيث لم تكن الديمقراطية إلا غطاء للفساد وكانت الجيوش والشعوب تصمت خشية التدخل الفرنسي الذي سقطت مهابته الآن.

قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ لبنان ربح جولة اليونيفيل، لأنّ موقف الحكومة اللبنانية من صيغة التجديد لليونيفيل وضع مساعي الحفاظ على التعديل السابق أمام مأزق، حيث أيّ صيغة لا تحظى بموافقة الجانب اللبناني لن تحظى بالتصويت الذي يتيح تمريرها والدول المشاركة في قوات اليونيفيل ترفض صيغة تورّط جنودها بمهام لا تحظى بتغطية الدولة المعنية، وبعد موقف السيد حسن نصرالله صارت المعادلة واضحة.

الأنباء

تسويق غير موفّق حول عقوبات جديدة على لبنانيين، الأمر الذي دحضته الزيارات الرفيعة الى بيروت وجدول أعمالها.

تندرج مواقف فريق سياسي بالمناورة ليس إلا، لا سيما بما يتعلق بالايجابية التي يظهرها تجاه أكثر من جهة.

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