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أسرار الصحف 01-09-2023
اسرار
2023-08-31 | 23:36
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أسرار الصحف 01-09-2023
أسرار الصحف ليوم الجمعة
الجمهورية
- قالت مصادر متابعة للدينامية الإقليمية إن أوضاع المنطقة المتحرٍّكة ستنعكس إنفراجات في لبنان.
- نقل عن نائب تغييري قوله إنه أخطأ التقدير عندما راهن على أن مجموعة نواب المعارضة ستشكل حالة مؤثرة في مجلس النواب.
- عادت اللقاءات بين رئيس حكومة سابق ونائب سابق يقيمان في الخارج بعد قطيعة بينهما.
اللواء
- يحاول الوسيط الفرنسي، عبر مرجع وازن، إبعاد انعكاسات التوتر مع دولة إقليمية ذات تأثير على مهمته الختامية قبل منتصف هذا الشهر.
- تزايد الإقتناع لدى جهات حكومية من أن رائحة صفقة كانت وراء باخرة الفيول الاذربيجاني.
- أدت التفاهمات الجديدة الى الحؤول دون دخول او خروج شخصيات معروفة، وفي دائرة معينة، احد المخيمات البارزة.
نداء الوطن
- علم أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد وجّه يوم الأربعاء إخباراً إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أشار فيه إلى وجود عمولات وسمسرات لقاء عملية استقدام باخرة الفيول الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان، وجاء في الإخبار أنّ «البعض تحدث عن أن نسبة العمولات بلغت 5%، مع الإشارة إلى أن تسلسل الأحداث يلقي ظلالاً من الشك حول وجود شبهات وتجاوزات ومخالفات». كما يتردد أنّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً، هو الذي ساهم في إلغاء الشحنة من دون ترتيب أي كلفة أو غرامات بحق الدولة اللبنانية.
- تبيّن أنّ تعميم صورة عشاء اجتماعي- سياسي استهدف بشكل مباشر سياسياً وسيطاً، ومسؤولاً أمنياً سابقاً.
- يتردد أنّ شركة محسوبة على جهة سياسية حزبية، تتحضر لاستلام تشغيل النافعة تحت غطاء شركة أجنبية.
البناء
- قال دبلوماسي متابع للملف الرئاسي إن عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري بحوار في مجلس النواب لسبعة أيام تليه جلسات نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس يشكل ضربة موفقة بصفته مشروع جدول أعمال مناسب للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جمع دعوته للحوار الرئاسي وردّ المعترضين بطلب جلسات انتخاب متتالية، وهو يضع المعترضين أمام إحراج كبير في حال الرفض.
- قال دبلوماسي عربي إن لبنان أظهر مقدرة دبلوماسية غير متوقعة بعد تساهله مع تعديلات تفويض اليونفيل العام الماضي، لكنه هذه السنة أربك الغرب كله فقسم فرنسا عن أميركا وفرض التأجيل على التصويت ثلاث مرات حتى لحظة نهاية الولاية وضمن امتناع روسيا والصين ما أضعف الحصيلة وسجل تحفظاً رغم التعديلات التي حاولت إرضاءه وأجبر مؤيدي "إسرائيل" على كشف أوراقهم بمن فيهم العرب فحصل على نصف انتصار وألحق بخصومه نصف هزيمة؛ وهذا أكثر من جيد.
الأنباء
- موقف متقدم لمرجع رسمي يحرج بعض الأطراف بحال عدم تجاوبهم مع ما أعلنه وهم الذين كانوا يطالبونه بذلك.
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لبنان
أسرار الصحف 31-08-2023
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