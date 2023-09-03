أسرار الصحف 03-09-2023

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*حضور وتفاعل



حضور لافت لرئيس حزب سياسي في احتفال جماهيري لجهة سياسية أخرى، وتفاعل شعبي واسع معه من المشاركين.