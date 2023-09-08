الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسرار الصحف المحلية 08-09-2023

اسرار
2023-09-08 | 02:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023

النهار

أُفيد أن السفير الفرنسي الجديد يتمتع بمعرفة وثيقة بالملف اللبناني، وقد طرح أسئلة على مَن التقاهم في غاية الأهمية.

عُلم أن السفراء والقائمين بالأعمال اللبنانيين عادوا إلى مراكز أعمالهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم، ومعظمهم من دون عائلاتهم، وسجّلوا أبناءهم في المدارس اللبنانية بعد وقف معظم المساعدات التي كانت ممنوحة لهم.

أفادت معلومات أنه في مطلع الشهر الجاري تسلم الأمن العسكري السوري بدل الفرقة الرابعة الحدود من البقاع الى الشمال بعد موجة تهريب اشخاص وبضائع وممنوعات بشكل فاضح لكن الأمور تبدو ماضية على النهج نفسه.

********

الجمهورية

رفضت قوى المعارضة البحث في هوية رئيس الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

عطلت إحدى الدوائر المعنية الإنتخابات في أكثر من هيئة نقابية بفعل مطالب لا يمكن القبول بترجمتها.

تضاربت التحليلات والتوقعات بشأن قرار مهم إتخذته الحكومة المستقيلة في جلستها أمس.

********

اللواء

تمكَّن رئيس حزب يميني من ممارسة ضغط معنوي على مرجعية روحية، وبدا التأثير واضحاً في اليوم التالي..

يأخذ حزب فاعل بعين الاعتبار بعض الألاعيب البهلوانية لحليف على المحك، ولعبة الرسائل بينهما لم تتوقف.

استبعد مصدر مصرفي حصول ارتدادات سلبية على وضعية الدولار، ضمن الخط المقرَّر ربطه بلبنان مجدداً بالوكالات والمؤسسات المالية الدولية.

********

نداء الوطن

يشكو مقربون من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من طبيعة الحوار الحاصل بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و»حزب الله» لكونه اذا انتهى الى اتفاق على ترشيح فرنجية، فسيكون رئيساً ببرنامج جبران باسيل وشراكته «من الكبيرة الى الصغيرة».

تتسم التسريبات الصادرة من أكثر من مقر بارز، بالتناقض المريب. اذ يؤكد مقربون من مرشح أساسي غير مدني أنّ المشاورات الخارجية انتهت لمصلحته، فيما يصرّ المقربون من رئيس تيار بارز على أنّ الحوار مع حليفه انتهت الى اتفاق سيتمّ الكشف عنه قريباً.

يتردد أنّ تقرير وكالة سلامة الطيران حول سلامة مطار بيروت يتفاعل بشكل لافت، وهو السبب لوضع المطار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كما أنّ المعطيات تدل على أنّ الشبهات تحيط بملف تلزيم استثمار المطاعم والكافيتريات في مطار بيروت الدولي، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعادة المناقصة إلى هيئة الشراء العام للتدقيق في مدى التزام المتعهد بدفتر الشروط الخاص بالمناقصة.

********

البناء

قال مصدر أمني في دير الزور إن كل الكلام عن إنهاء الاشتباكات بين الجماعات الكردية المسلحة ومسلحي العشائر العربية هو كلام إعلامي لا علاقة له بالواقع حيث الطرقات فارغة بين البلدات والمدن وداخلها وصوت إطلاق الرصاص يكاد يكون مسموعاً في كل مكان سواء بسبب الاشتباكات او ما يرافق المداهمات والاعتقالات.

قال مصدر نيابي إن الضمانات التي يتحدّث عنها بعض الأطراف تحت شعار تقديمها كشرط للموافقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي لزوم ما لا يلزم، لأنهم يعلمون أنها متضمنة في المبادرة، لكنهم يريدون تقديم تأكيدها بصفتها إنجازات تحققت بفضل شروطهم.

********

الأنباء

تعرض خطاب رئيس حزب سياسي في احتفال جماهيري الى انتقادات عديدة من الأقربين قبل الأبعدين لجهة استعماله أوصافاً غير مقبولة بحق مؤيّدي الحوار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

المحلية

08-09-2023

أسرار الصحف 07-09-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-08-26

اسرار الصحف المحلية 26-08-2023

LBCI
اسرار
2023-08-25

اسرار الصحف المحلية 25-08-2023

LBCI
اسرار
2023-08-14

اسرار الصحف المحلية 15-08-2023

LBCI
اسرار
2023-08-08

اسرار الصحف المحلية 08-08-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-06

أسرار الصحف 07-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-05

أسرار الصحف 06-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-04

أسرار الصحف 05-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-03

أسرار الصحف 04-09-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:49

اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية

LBCI
خبر عاجل
03:16

البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: نحن دولة التلاقي والحوار وهذا ما يُسمى دور لبنان الحيادي ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد

LBCI
صحف اليوم
01:05

بري وقطر يتوليان "توزيع الخسائر"...أين عقد لقاء محمد رعد وقائد الجيش؟ (نداء الوطن)

LBCI
رياضة
2023-09-06

بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:04

باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم

LBCI
رياضة
14:13

بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال

LBCI
أخبار دولية
14:08

مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها

LBCI
أخبار دولية
13:54

أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت

LBCI
أخبار دولية
13:50

مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:25

مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

LBCI
منوعات
09:47

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
10:07

خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...

LBCI
خبر عاجل
06:14

وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة

LBCI
أمن وقضاء
15:59

إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها

LBCI
فنّ
05:08

بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!

LBCI
حال الطقس
02:24

الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More