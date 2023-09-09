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أسرار الصحف 09-09-2023
اسرار
2023-09-09 | 01:18
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أسرار الصحف 09-09-2023
صحيفة البناء
خفايا
قال مصدر نيابي إنّ تدخل دولة خليجية مشاركة في اللجنة الخماسية تسبب بتراجع فريق سياسي بارز عن دعمه المعلن قبل أيام لمبادرة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان التشكيك والشروط وعنوان التدخل الخليجيّ ما منح الوقت لإمكانية نجاح مساعٍ خارجيّة تحت عنوان رئيس توافقي بما يُعفي هذا الفريق من استحقاق انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية.
كواليس
قال مصدر أمني إنه تمّ رصد دور مالي وأمني لدولة خليجية في احتضان الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة التي تورطت باغتيال مسؤول الأمن الوطني والتي لها امتدادات في الجماعات المسلحة في سورية. وقال المصدر إنّ اتصالات رفيعة المستوى تجري مع هذه الدولة لضمان دعم وقف إطلاق النار.
صحيفة اللواء
همس
يُسجِّل انهيار العملة الوطنية في بلد مجاور مرحلة بالغة الخطورة مع طبع متزايد للأوراق النقدية من الحجم الصغير.
غمز
أبلغ نائب في كتلة حليفة مرجعاً أن التوجهات لديه استبعاد أي بحث بما يُسمى "اللامركزية المالية" والانطلاق من نصوص محادثات الطائف.
لغز
تُسجِّل ماكينة الجمع الانتخابي لدى مرشح مدعوم تقدماً في الصوت المسيحي الذي يمكن أن يصب لمصلحته عندما تحين الفرصة الأخيرة.
صحيفة نداء الوطن
تبيّن أنّ الورقة التي أعدها "التيار الوطني الحر" لمشروع الصندوق الائتماني، جاءت مشابهة في كثير من النواحي للمشروع الذي تقدّم به "تكتل الجمهورية القوية"، والذي حمل اسم "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة"، ولذا عاد "التيار" للعمل على تعديل المشروع قبل تقديمه لحزب الله. ولهذا تمّ تأخير تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الفريقين.
يتردّد أنّ دينامية وحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تثير حساسية مساعد بارز لمرجع نيابي لاعتبارات مناطقية وسياسية تتصل بمستقبل هذا المساعد.
يقال إنّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة شوهد في شارع فوش في الـ"داونتاون".
صحيفة الجمهورية
توقعّت مصادر متابعة أن تقوم الكتل الخارجة عن الاصطفافات بمبادرات رئاسية عملية.
وصف سياسي مخضرم المواقف السياسية المتشنجة من الدعوة إلى الحوار بأنها عائدة ليقين اصحابها أن أوان الحوار لم يحن بعد.
ألغيت مجموعة نشاطات في مدينة حيوية احترازاً بسبب تجدد أحداث أمنية خطيرة على تخومها.
الأنباء
توتير غير مفهوم
جولات توتير أمنية غير مفهومة التوقيت ولا الاعتبارات المتحكمة بها في اندلاعها كما اخمادها.
لقاء مرتقب
لقاء أقطاب مرتقب معطوف على حراك على خط عاصمة معنية وما يمكن ان يسفر عنه لبنانياً.
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صحف لبنان
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
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