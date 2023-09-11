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28
o
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o
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أسرار الصحف 11-09-2023
اسرار
2023-09-10 | 23:48
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أسرار الصحف 11-09-2023
النهار
تردد أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ونجله تيمور طلبا من نوابهم ووزرائهم الحاليين والسابقين عدم التطرق الى تظاهرات السويداء في إطلالاتهم الإعلامية لأن الظروف السياسية الراهنة تختلف عما كانت عليه في العام 2011.
تشكو بلدية بعلبك من أصحاب عربات "التوك توك" السوريين والذين يروجون المخدرات عند مداخل القلعة الاثرية ما يسيء الى سمعة المدينة وأهاليها وقد اقترح البعض حصول هؤلاء على تراخيص مسبقة للعمل في المدينة من المحافظ الذي أبلغ بالأمر قبل مدة.
عُلم أنه خلال زيارة البطريرك الراعي إلى الجبل، جرى البحث في إمكان تشكيل لجنة اقتصادية ـ اجتماعية تُعنى بما يحتاج إليه الجبل ليشكل رافداً لتثبيت المصالحة.
يؤكد رئيس جهاز أمني سابق أن استمرار تدفق النازحين والتهريب، أضحى خارج قدرة القوى الأمنية على ضبط الوضع ولو بالحد الأدنى.
الجمهورية
بدأت إجتماعات مكثفة بين أخصائيين من طائفتين لوضع هيكلية مشروع متكامل لصندوق تنموي يغذي مشروعات حيوية في محافظة لبنانية رئيسة ويموّل من القطاع الخاص في لبنان والاغتراب.
قال مرجع كبير سابق إن الإنتخابات الرئاسية ما بعد الطائف تحصل بالتوافق لا التصويت.
حذّر مرجع روحي من تحويل الخلاف السياسي المتمادي إلى خلاف طائفي.
اللواء
تباينت مواقف مرجعيات سياسية من مسألة التمديد لمفتي الجمهورية، ولكن تأييد مرجعية مقيمة في الخارج حسم الخيارات لمصلحة التمديد!
تباطأت الحركة في لجان المفاوضات بين حليفين لدودين إثر ظهور تباعد حول المطالب ــ الشروط التي يتمسك بها أحد الطرفين، ولا تلقى حماساً لدى الطرف الآخر!
لم تُفلح المساعي في ترطيب الأجواء بين وزير سيادي ومدير عام في موقع حساس، على خلفية تضارب الصلاحيات، وتدخُّل الأول في تفاصيل إدارة الثاني!
نداء الوطن
جرى العمل على وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة كبادرة حسن نية عشية اجتماع الفصائل لدى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. لكنّ مجموعات فلسطينية رفضت الالتزام.
يشكو موظفون في قطاع إنتاجي خدماتي من كيدية الوزير الذي يعمد إلى ترقية موظفين محسوبين على خطّه السياسي لا يتمتّعون بالكفاءة اللازمة على حساب الكفوئين.
أثار عدم اصطحاب حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري أياً من نوّابه من أعضاء المجلس المركزي إلى السعودية استياءً داخل المجلس وخشية من أن يكون في صدد السير على خطى سلامة لناحية عدم التنسيق معهم.
البناء
قال مصدر نيابي إن النقاش الفرنسي السعودي حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان يدور على كيفية ضمان التوصل إلى تسمية ثنائي رئاسي للجمهورية والحكومة يمكن أن يتحقق حوله التوافق، أو يجري تقديمه إلى جانب ثنائي سليمان فرنجية ونواف سلام للمنافسة الانتخابية بصورة تحقق عدم حدوث أي عملية تعطيل للنصاب.
قال مصدر أمني في شرق سورية إن قوات قسد التي تقودها الجماعات الكردية المسلحة عجزت عن دخول عدد من البلدات التي سيطرت عليها العشائر العربية إلا بعد تدخل القوات الأميركية كقوات فصل ووساطة بتدخل قطريّ مع قيادة العشائر لتدخل قوات قسد وتنتشر تحت الحماية الأميركية، لكن ذلك لم ينجح بوقف القتال.
الأنباء
حراك حول لبنان في عاصمة معنية سيكون له بالغ الأثر على طابع ما سيُطرَح في بيروت هذا الأسبوع.
اهتمام رسمي بملف استراتيجي من حيث الشكل الا أن التحرك في المضمون لا يزال يفتقد لأي رؤية واضحة.
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أسرار الصحف 10-09-2023
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