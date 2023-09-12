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أسرار الصحف 12/09/2023

اسرار
2023-09-11 | 23:39
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أسرار الصحف 12/09/2023
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أسرار الصحف 12/09/2023

أسرار الصحف 12/09/2023

النهار

بسبب النقص في مادة المازوت، عَلِقَ وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مصعد الوزارة لأكثر من ربع ساعة بعد انقطاع التيار الكهربائي وريثما تم توفير مازوت للمولّد.

حذفت منصة “SBI” المملوكة من بهاء الحريري مقابلة أجراها مندوبها مع رئيس “تجمّع الشباب المسلم” في عين الحلوة هيثم الشعبي.

حُكي عن عقوبات جديدة ستطاول سياسيين واقتصاديين من دون توافر أي معلومات واضحة في هذا الشأن.

بعدما عرض أصدقاء على قائد الجيش إجراء لقاء مصالحة مع الرئيس السابق ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، رفض الأول العرض نظراً الى تشكيك “التيار” ورئيسه في أخلاقياته واتهامه بالسرقة.

الجمهورية

يعتقد بعض المراقبين أنّ الأحداث الجارية في عين الحلوة لن تتوقف كما في الجولات السابقة، وأنّ المخيم ربما يكون مقبلاً على تطورات أكثر دراماتيكية.

قال ديبلوماسي عربي إنّ السعي اليوم هو لإنهاء الأزمة الرئاسية لا اللبنانية.

كشف مصدر مطلع أنّ غالبية النازحين الجدد هم تقريباً من طائفة واحدة ومنطقة واحدة.

اللواء

تستعد دولة عربية، ذات تجربة في المجال، الذي ستخوضه مجدداً، الى التقاط الفرصة في الوقت المناسب من هذا الشهر..

تبيّن لدى البحث في مواضيع جباية الكهرباء من المخيمات وأماكن النزوح السوري، أن بدلات الإيجار المقدَّرة بمليارات لم تدفع لأصحابها منذ عشرات السنين..

ما تزال الروايات تتعدّد في ما خصّ لقاء حمال أوجه، لكنه ذو دلالات، والرواية الأقرب أن النائب المكلف نقل توضيحات نافية لموقف أثار استياءً..

نداء الوطن

بدأت جهات سياسية محددة حملة التوظيف لدى شركة «توتال إنرجيز» التي تتولى عملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل على متن سفينة الحفر الأميركية «ترانس أوشن».

يقال إنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال يمتنع عن تلبية أي مطالب للثنائي الشيعي في الادارة العامة الا بعد تمرير صفقة تشمل مناقلات في العديد من مراكز الفئة الأولى للطائفة السنية تتضمن استبعاد وجوه محسوبة على «تيار» معيّن.

استحوذت شخصية سياسية نافذة على مساحة 20 هكتاراً من الأراضي على طول الساحل الجنوبي من الزهراني حتى الناقورة بهدف استثمارها في المستقبل النفطي، علماً أنّ الصفقة تمت بأسماء مستعارة لوجوه تنظيمية من الدرجة الثانية.

البناء

قال مسؤولون مصريون وأتراك إنهم تلقوا تأكيدات سعودية إن لا التزامات تجاه مرور خط التجارة المشترك مع الهند نحو أوروبا باعتماد أي خريطة، مثلما جرى الترويج عن تجاوز الطريق البرّي عبر تركيا أو الطريق البحري عبر قناة السويس او اختيار حيفا كمحطة في المشروع الذي لا يزال مجرد فكرة تنقصها التفاصيل، والسعودية تلتزم في التفاصيل بمصالح الأشقاء والأصدقاء.

قال مرجع نيابي إن المسعى الأميركي في لبنان وسورية في تجميع أوراق وملفات من عين الحلوة والرئاسة في لبنان إلى السويداء وملف العشائر في سورية أصبح عهدة قطرية، والهدف تفاوض أميركي مع محور المقاومة على شروط تهدئة جبهات جنوب لبنان والجولان في الظرف الحسّاس الذي يعيشه كيان الاحتلال.

الأنباء

تطورات اقتصادية ضخمة على المستويين الدولي والاقليمي تستثني لبنان في خسارة جديدة بسبب تخلّف لبنان في السنوات الأخيرة.

دور لافت لمرجعية غير مدنية على خط أزمة مستجدة في خطوة هي الأولى من نوعها.

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