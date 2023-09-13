أسرار الصحف 13-9-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- عاتب مرجع سياسي على هامش مأدبة غداء جامعة، نواباً من حزب مسيحي بارز حول موقفهم من الحوار، لكنهم ارتأوا عدم الردّ.



- عُلم أن مرجعاً سياسياً أرسل نائباً الى عاصمة أوروبية لمواكبة الحراك الرئاسي ومعرفة ما استجد في هذا الإطار.



- ينقل أن روابط المعلمين في القطاع الرسمي ستتجه إلى موقف واضح وحاسم حول العام الدراسي، والإتصالات جارية مع كل الأحزاب والقوى السياسية لهذا الغرض تداركاً للأسوأ.



- نُقل ان وصول مرجع سياسي من السلطة الفلسطينية الى بيروت تمّ تنسيقه مع جهات حكومية وأجهزة أمنية استباقا لتدهور يبلغ حد الانفلات في المخيمات.



- بدأ الحديث عن رفع الدعم عن الطحين ما يجعل سعر ربطة الخبز في حدود مئة الف ليرة.





الجمهورية



- تتركّز أنظار الوسط السياسي على الحركة الدبلوماسية غير المرئية أكثر من الظاهرة.



- لا يرى حزب بارز في الأفق ما يؤشر الى إمكان حدوث خرق في استحقاق كبير لا في الشكل ولا في المضمون.



- أبلغت إحدى الوزارات المعنية بملف إجتماعي حسّاس المعنيين الذين انتظروا قراراً مهماً من الوزير بأنه خارج لبنان قبل أن يظهر أنه في جلسة مجلس الوزراء.





اللواء



- اختلفت التقديرات الدبلوماسية حول تأثير الخلافات على مهمة لودريان في الفرصة الأخيرة داخل المجموعة الخماسية.



- استبعد مصدر نيابي في حزب بارز إمكانية مجاراة رئيس تيار حليف بطروحاته من الشروط المطلوبة لانتخاب شخصية موضع جدل.



- بات بحكم المؤكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية بات مسألة وقت، وهو محصور بين سعر لا يتجاوز الـ90 ألفاً ولا ينقص عن الـ80 ألفاً.





نداء الوطن



- لوحظ أنّ مسؤولاً نقابياً بارزاً التصق في مواقفه المطلبية كافة باعتبارات رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي بات يمون بالترغيب على معظم قيادات الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل.



- تبين أنّ الأملاك العامة والمشاعات التي تمّ تسجيلها بأسماء شخصيات حزبية وسياسية واجتماعية بواسطة المخاتير بلغت أكثر من خمسة آلاف دونم في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون من محافظة النبطية.



- علم أنّ الجيش اللبناني أخضع جميع الداخلين والخارجين من مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث لاجراءات تفتيش وتدقيق ذاتية للسيارات، بعد تكاثر عمليات سرقة موجودات الجامعة، ويشمل هذا الاجراء الطلاب والموظفين والأساتذة والمدربين.





البناء



- يقول زعماء من عشائر في دير الزور أن الانحياز الأميركي العسكري لصالح القوات الكردية على حساب العرب كسر الجرة بين العشائر والأميركيين وإن وضعاً مشابهاً لما جرى في العراق مع الأميركيين بعد فشل تجربة الصحوات سوف يتكرر في شمال شرق سورية، وإن كانت البداية بالمواقف والبيانات ثم التجمعات والاعتصامات وصولاً للانتفاضة الشعبية وذهاب بعض شباب العشائر نحو فصائل المقاومة.



- علّق مصدر دبلوماسي على قول المبعوث الرئاسي الفرنسي بأن الآمال معلقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول يبدو أن التفاهمات الخارجية على مبادرة بري قد تمّت خلال زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على إطلاق بري المبادرة فيتمّ اعتمادها كأساس للحل يمكن أن تتحول معه مبادرة بري الى مبادرة بري لودريان، ثم مع بعض التعديلات تصبح مبادرة ثلاثية ينضمّ إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي.





الأنباء



- طرف اقليمي معني بملف لبنان على تماس مباشر بكل التفاصيل ولقاءات عدة يجريها في هذا السياق.



- ملف عابر للحدود يحظى باهتمام شكلي فيما الاجراءات الميدانية لا توحي بذلك.