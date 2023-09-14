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أسرار الصحف 14 -09- 2023

اسرار
2023-09-14 | 01:44
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أسرار الصحف 14 -09- 2023
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أسرار الصحف 14 -09- 2023

النهار

 أجرى أحد السفراء العرب سلسلة اتصالات أمس سائلاً محدثيه عما يملكون من معلومات عن المطار المفترض لـ"حزب الله" ما بين البقاع الغربي وجزين.

فيما أعتبر البعض أن لقاء النائب محمد رعد بقائد الجيش يحمل رسائل الى النائب جبران باسيل، قال آخرون أن الرسائل أيضاً بلغت بنشعي وسيدها سليمان فرنجيه.

يقول مسؤول أمني سابق أن لبنان بات يحتل المرتبة الأولى عالمياً في تجارة الكبتاغون ولا يقاسمه الموقع إلا النظام السوري إذ إن مجمل العمليات تتم بالتنسيق بين البلدين وبحماية أمنية.

قال مسؤول في حركة “فتح” أن حركة الصفر لوقف الاقتتال في عين الحلوة لم تحدد بعد.

عُلم أن ثمة بلديات تتصل بمتمولين بعد افلاسها للقيام بأعمال الصيانة قبل الشتاء تجنباً لكوارث طبيعية.

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الجمهورية

لاحظت أوساط متابعة تكثيفاً للمساعي الخارجية بشكل غير مسبوق سعياً لإنهاء الشغور.

تتوقع مصادر معارضة أن يكون نموذج الإنتخابات الرئاسية هذه المرة مشابهاً للعام ٢٠٠٨ لا ٢٠١٦.

نقل عن وزيرين معنيين بحقيبتين إجتماعيتين وخدماتيتين أنهما يفكران بتغيير أسلوب عملهما قبل الإعتكاف إن بقيت قراراتهما حبراً على ورق بعد عدم تعاون الموظفين معهما.

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اللواء

ما تزال قوى سياسية لبنانية تعتقد أن كلمة السر الأولى في الاستحقاق الرئاسي تعود إلى دولة كبرى..

يحاذر نواب حزبيون من الخوض في مواعيدهم وحركتهم اليومية لاعتبارات تتعلق بنمط العلاقات الداخلية ومع الجهات المعنية.

تربط مصادر مصرفية بين إلغاء بعض تعاميم الحاكم السابق لمصرف لبنان وبدء العمل بمنصة بلومبورغ التي انضم إليها لبنان.

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نداء الوطن

علم أنّ مستشفى جامعياً امتنع عن تسديد بدل إشغال العقارات التي أقيم عليها المستشفى والعائدة ملكيتها إلى أوقاف الطائفة المارونية.

بدا التنافس على أشدّه لتكريم شخصية روحية في جولتها الاغترابية، وتحدّثت معلومات عن أن "ثمن الطاولة" في إحدى مآدب التكريم بلغ العشرة آلاف دولار.

بلغت الخلافات بين أفراد عائلة سياسية بقاعية حدّ اللجوء إلى تصفية عقارات معيّنة كانت مصدر قوّة لهذه العائلة.

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البناء

قالت مصادر روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ القيادة الروسية العسكرية والأمنية البدء بتحضير آليات لنقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الى الجانب الكوري الشمالي. وهذه التقنية هي ذاتها تقنية الصواريخ العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النووية.

قال مصدر دبلوماسي إن المساندة السعودية لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تبناها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بدأت تظهر نتائجها سواء بانتقال النائب السابق وليد جنبلاط إلى المجاهرة بالدعم والتبني أو اللغة المتلعثمة والمرتبكة التي ظهرت في مواقف رئيسي حزبي القوات والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل

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الأنباء

تبدّل في مواقف احدى الشخصيات التي عادت لتقبل بمهمة أوكلت اليها بعد رفضها في وقت سابق.

مهمة مسؤول رفيع بدت أكثر وضوحاً لجهة بعض الخيارات المطروحة.
 

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