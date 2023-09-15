الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 15-09-2023
اسرار
2023-09-14 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 15-09-2023
النهار
يستغرب النائب غسان سكاف بعد عودته من زيارة الكويت أسباب “التباعد” في العلاقات ويقترح تحويل اللجنة الخماسية إلى سداسية واشراك دولة الكويت بها لأنها دولة صديقة ووقفت إلى جانب لبنان منذ زمن بعيد ومن دون ضجيج إعلامي.
يعتبر البعض أن زيارة النائب محمد رعد إلى بنشعي ولقاءه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه وتعمد توزيع الخبر والصورة، جاءا كرد على التأويلات التي رافقت لقاء الأول قائد الجيش.
يتردد أن أحد النواب قد يزور مرجعية مسيحية حزبية على خلفية التباينات و”التنقيرات” من قِبل حزبه والمرجعية المذكورة عندما تهدأ الأمور.
عُلم أن مرجعاً سياسياً كان عنيفاً وحازماً في لقائه الموفد الفرنسي جان – إيف لودريان، عندما قال له: “احزموا أمركم ولا تستمعوا لأحد.
*******
الجمهورية
يشكو المواطنون من حجم الفساد في أكثر من مؤسسة خدماتية دخل اليها السماسرة من دوائر ومؤسسات أخرى عاطلة عن العمل.
أجرى مسؤول في موقع حيوي لقاءات بعيداً من الأضواء مع شخصيات مالية خلال زيارته لدولة عربية أخيراً بعدما مدّد إقامته.
لاحظت أوساط سياسية مدى إمساك إحدى الدول الخليجية بزمام الأمور على الصعيد الخليجي زيارة سفير وبدا واضحاً زيارة سفير عُيِّن جديداً لسفيرها في نفس الدولة.
*******
اللواء
اتخذت الاجتماعات المعلنة والبعيدة، عن الأضواء لوقف تداعيات النزوح السوري، قرارات جريئة، بقيت في عهدة الوزارات المعنية..
تتولى جهات محلية، مسلَّحة حماية المعابر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالتالي، هي من يتحكم بالتدفقات البشرية، عبرها..
فوجئ نواب التقوا بعثة صندوق النقد الدولي أن التركيز ينصب على مصير الودائع، لا سيما ذات الأرقام المليونية!
*******
نداء الوطن
يتردّد أنّ رئيس كتلة نيابية نقل إلى قيادة حزبه بعد لقائه مسؤولاً رفيعاً غير مدني، قول الأخير إنّ تقديرات «الحزب» عنه مخطئة.
حرص دبلوماسي بارز على الاتّصال شخصياً بكل النواب الذين شاركوا في لقاء سياسي عقد في دارته.
يقوم منسّق الحكومة لدى اليونيفيل العميد منير شحادة بتسويق اسمه لدى رئيس الحكومة وبتغطية من قائد اليونيفيل ليبقى في وظيفته بالصفة المدنية بعد أن يحال على التقاعد أواخر الشهر الحالي.
*******
البناء
قال مصدر فلسطيني قيادي يتابع مسار أحداث عين الحلوة إن ما أظهرته التطوّرات يؤكد أن التفجير كان بمبادرة من الجماعات الإسلامية ضمن خطة تضمّنت عودة المبعدين، وكان اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ضمن الخطة وأن حركة حماس كانت تؤيّد تفاهم وقف النار وتسليم المطلوبين إلى أن شعرت بأن حركة فتح تريد توظيف التأييد لحسم عسكري تخشى حماس أن يُغيّر توازنات المخيم وأن تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد الأمور إلى نصاب التفاهم الأصلي التزام فتح بوقف النار ومساهمة حماس بتسليم المطلوبين
قال مصدر نيابي إن اجتماع نواب الطائفة السنيّة في السفارة السعودية بحضور المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وليد البخاري مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان كان بروفة للحوار النيابي الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن المشاركين يمثلون عملياً كل الاتجاهات من معارضي الحوار المشاركين في جبهة المواجهة وترشيح ميشال معوّض وجهاد أزعور، وكذلك مؤيدي ترشيح سليمان فرنجية ومؤيدي الحوار
*******
الأنباء
يشكو موظفون في وزارة أساسية من أنهم باتوا يعملون في خدمة السماسرة.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
15-09-2023
أسرار الصحف 14 -09- 2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-14
أسرار الصحف 14 -09- 2023
اسرار
2023-09-14
أسرار الصحف 14 -09- 2023
0
اسرار
2023-09-12
أسرار الصحف 13-9-2023
اسرار
2023-09-12
أسرار الصحف 13-9-2023
0
اسرار
2023-09-11
أسرار الصحف 12/09/2023
اسرار
2023-09-11
أسرار الصحف 12/09/2023
0
اسرار
2023-09-10
أسرار الصحف 11-09-2023
اسرار
2023-09-10
أسرار الصحف 11-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-14
أسرار الصحف 14 -09- 2023
اسرار
2023-09-14
أسرار الصحف 14 -09- 2023
0
اسرار
2023-09-12
أسرار الصحف 13-9-2023
اسرار
2023-09-12
أسرار الصحف 13-9-2023
0
اسرار
2023-09-11
أسرار الصحف 12/09/2023
اسرار
2023-09-11
أسرار الصحف 12/09/2023
0
اسرار
2023-09-10
أسرار الصحف 11-09-2023
اسرار
2023-09-10
أسرار الصحف 11-09-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-09-12
الوكالة الوطنية للاعلام: الاشتباكات تجددت عند محور حطين داخل مخيم عين الحلوة حيث يسمع دوي القذائف والرصاص في أرجاء مدينة صيدا
آخر الأخبار
2023-09-12
الوكالة الوطنية للاعلام: الاشتباكات تجددت عند محور حطين داخل مخيم عين الحلوة حيث يسمع دوي القذائف والرصاص في أرجاء مدينة صيدا
0
عالم الطبخ
2023-09-13
وصفة لذيذة... تعلموا تطبيق "بيف بيكاتا" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-13
وصفة لذيذة... تعلموا تطبيق "بيف بيكاتا" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
منوعات
10:54
مرض نادر جداً أصاب طفلة قبل عيد ميلادها الثالث...كانت حالتها الوحيدة الموثقة في هذه القارة!
منوعات
10:54
مرض نادر جداً أصاب طفلة قبل عيد ميلادها الثالث...كانت حالتها الوحيدة الموثقة في هذه القارة!
0
خبر عاجل
2023-09-12
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
2023-09-12
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
2
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
3
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
4
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
5
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
6
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
7
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
8
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More