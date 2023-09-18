الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 18/09/2023

اسرار
2023-09-17 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 18/09/2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 18/09/2023

أسرار الصحف 18/09/2023

النهار

المياه مقطوعة عن بيروت منذ أسابيع وسكانها يناشدون المعنيين الالتفات إلى معاناتهم من جراء هذا الانقطاع.

مهرجان حزبي أقيم بقاعا ذكر بالانتخابات النيابية لناحية استقدامه مجنسين من لبنان وما وراء الحدود عبر وسائل نقل منظمة لإظهار أعداد كبيرة من المشاركين.

يشكو فريق سياسي من كثرة إطلالات أحد نوابه على الشاشات وهو يكرر مواقفه على شكل أسطوانة.

وزير ونائب سابق لا يزال يحظى بحضور عند قيادة حزبه، ولا سيما عند اتخاذ قرارات كبرى.

ينشط منتدى في العاصمة في تكثيف نشاطاته السياسية وتنظيمه محاضرات تجمع نخباً من جهات عدة مقارنة مع أندية أخرى.

دارت اشتباكات قبل يومين بين مجموعات تعمل على تصنيع الكبتاغون وتصديره عند الحدود اللبنانية السورية وتدخلت قوات سورية لضبطه.

الجمهورية

يزور مسؤول حزبي دولة أوروبية الشهر المقبل حاملاً معه ملف النازحين.

ميَزت أوساط ديبلوماسية بين تنسيق اللجنة الخماسية مع دولة إقليمية وبين ضمّها المتعذِّر إلى اللجنة بسبب العقوبات.

قرر مسؤول تسلّم حديثاً أحد المراكز الحسّاسة أن ينفتح على الرأي العام ومخاطبته مباشرة في محاولة إعادة صورة الشفافية التي كانت للمؤسسة التي يتولاّها.

اللواء

فوجئ مسؤول لبناني بكلام الموفد الفرنسي عن قرب عودته إلى بيروت لمناقشة ردود بعض النواب على أسئلته، رغم إعلانه المسبق بإضطراره للإلتحاق بمقر وظيفته الجديدة في الرياض!

تزايدت شكاوى المواطنين من "وقاحة" تجار الطوابع المالية من الموظفين في الدوائر الرسمية، الذين يحتكرون بيع الطوابع لأصحاب المعاملات بعشرة أضعاف سعرها الرسمي على الأقل، دون حسيب أو رقيب، وبحجة ندرة توفر الكميات اللازمة على إختلاف أسعارها العادية

يعاني القضاة وكبار الضباط والموظفين الذين تقاعدوا في الأشهر الأخيرة من مماطلات صغار الموظفين في تصفية حسابات معاشات التقاعد، بهدف الحصول على رشاوى مالية مقابل كل معاملة يتم إنجازها!

نداء الوطن

يقضي رئيس جهاز أمني غير عسكري فترة نقاهة خارج البلاد في رحلة ذات طابع سياحي خاص مع مجموعة من الأصدقاء في توقيت بالغ الخطورة الأمنية بسبب أحداث عين الحلوة والنزوح السوري في موجته الثانية.

بدأت أحداث السويداء تنعكس تباينات بين الزعامات والشخصيات الدرزية في لبنان، وقد برز تباين واضح بين وليد جنبلاط، المؤيد لحراك السويداء، ووئام وهاب المؤيد للنظام السوري، وقد خرجت هذه التباينات إلى العلن.

تمّ التداول بمعلومات عن محاولات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا.

البناء

قال مصدر دبلوماسي ان إعلان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن صيغة مقترحة للتفاهم التركي السوري تقوم على تعهّد تركي بالانسحاب مع ضمانات إيرانية وروسية وتعهّد سوري بضمان أمن الحدود التركية من سورية بضمانات موازية، جاء بعد مساعٍ امتدت لأسبوعين قادها عبد اللهيان بين أنقرة ودمشق بالتنسيق مع موسكو

أكدت مصادر يمنيّة أن الحوار السعودي مع أنصار الله متقدّم إضافة لكونه للمرة الأولى يتمّ عبر دعوة رسمية علنيّة للأنصار لزيارة السعودية، وأن مسار ملفات الرواتب وفتح الطرق بين المناطق حقق إنجازاً وأن ملف فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حسم مبدئياً ويتمّ وضع الترتيبات التنفيذية وتحديد الضمانات المرافقة.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

18/09/2023

أسرار الصحف 17-9-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-17

أسرار الصحف 17-9-2023

LBCI
اسرار
2023-09-15

أسرار الصحف 16-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-14

أسرار الصحف 15-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-14

أسرار الصحف 14 -09- 2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-17

أسرار الصحف 17-9-2023

LBCI
اسرار
2023-09-15

أسرار الصحف 16-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-14

أسرار الصحف 15-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-14

أسرار الصحف 14 -09- 2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-09-16

دبلوماسي فرنسي: لا اجتماع خماسياً حول لبنان على أجندة وزيرة الخارجية (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
14:14

نجمة مسلسل التفاح الحرام تغنّي باللهجة اللبنانية في الموركس دور! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:28

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا

LBCI
اقتصاد
03:54

بيان لمصرف لبنان بالموجودات والمطلوبات الخارجية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس

LBCI
رياضة
13:27

روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان كان يديّن دول! وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الـLBCI تنقل حفل "الموريكس دور".. فكيف تبدو التحضيرات الاخيرة؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

هل يكون الحل الكبير لليمن من السعودية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:49

فقدت أطرافها الأربعة... والسبب: طبق سمك؟!

LBCI
موضة وجمال
12:29

الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

LBCI
فنّ
18:04

زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!

LBCI
أمن وقضاء
05:57

في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين

LBCI
فنّ
13:55

بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:22

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة

LBCI
فنّ
13:35

هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

LBCI
فنّ
12:22

نيقولا معوض يطل في الموركس دور ببذلة جريئة وملونة وبشعر أشقر... وهذا ما كشفه عن آخر أعماله! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More