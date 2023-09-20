الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-9-2023
اسرار
2023-09-19 | 23:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 20-9-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
الجمهورية
- اختصرت مصادر سياسية، أنّ الوساطة الخارجية مرّدها إلى غياب الدور المحلي القادر على هذه المهمّة.
- قال مرجع سياسي إنّ كل السيناريوهات التي نُسجت حول زيارة لودريان لا تمتّ الى الحقيقة بصلة، لذلك لا تستعجلوا إطلاق الأحكام، وانتظروا لأن الأمور في خواتيمها.
- تُبذل مساعٍ حثيثة على أكثر من مستوى لتهدئة الوضع المتوتر بين مجموعتين من قيادات منطقة شمالية وأخرى مجاورة لها، نتيجة رعايتها لممارسات مجموعة متشدّدة غير قانونية في الأولى.
اللواء
- خرج الذين قابلوا شخصية غير مدنية بانطباع أن الاهتمام الأساسي خلال اللقاء معها لم يكن سياسياً، بقدر ما كان أمنياً.
- على الرغم من التطمينات القوية، فإن مختلف قطاعات الموظفين والمتقاعدين لديها قلق مشروع على مستقبل الرواتب ومعاشات التقاعد.
- كشف مصدر دبلوماسي أن مسؤولاً واجه صعوبات في ترتيب مواعيد مع رؤساء وفود وشخصيات كبيرة.
نداء الوطن
- راجع بعض الشخصيات مرجعية سياسية في الخارج للتدخل في خلاف إداري ذات بعد قانوني فكان جوابه على طريقة "أنا اعتزلت الغرام".
- يتردد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مقتنع بضرورة السير بمسار إقرار الموازنة بمرسوم بالرغم من الشكوك في دستورية هذا الإجراء في ظل الفراغ الرئاسي واتفق مع بعض الاطراف على تأمين متطلبات ومهل هذا المسار، وفق المادة 86 من الدستور.
- تتجه وزارة التربية نحو إلغاء قرار مجلس التعليم العالي الذي ينظّم أعداد خرّيجي "الماستر" في الجامعات الخاصة، بعد تدخلات من مرجعية سياسية.
البناء
- قال مصدر نيابي في الحلف الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية إن التخلي عن سلاح تعطيل النصاب يرتبط بتخلي الفريق المقابل عن رفض الحوار، واعتبر أنه من دون موافقة جامعة على الحوار لن تكون هناك جلسات انتخاب متتابعة وفقاً لمبادرة الرئيس نبيه بري، لأن المبادرة كل لا يتجزأ إما إن تُقبل أو تُرفض.
- أكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية أملاً بحل خلافاتها حول تقييم مسار الملف الرئاسي في لبنان قد شهدت سجالاً فرنسياً قطرياً انتهى بانقسام المواقف والفشل في الاتفاق على توجه مشترك أو إصدار بيان ختامي، وتوقعت أن يظهر الخلاف بحراك تنافسي بين المبعوثين الفرنسي والقطري في لبنان.
الأنباء
- لا خرق يُذكر على خط محادثات قائمة بين فريقين ومبالغة بالرهان على نتائج سريعة.
- محاولات واضحة لجرّ أحد المعنيين باستحقاق داهم الى الحلبة السياسية، وبعضها يبدو انه نجح.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 19-09-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-18
أسرار الصحف 19-09-2023
اسرار
2023-09-18
أسرار الصحف 19-09-2023
0
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 18/09/2023
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 18/09/2023
0
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 17-9-2023
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 17-9-2023
0
اسرار
2023-09-15
أسرار الصحف 16-09-2023
اسرار
2023-09-15
أسرار الصحف 16-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-18
أسرار الصحف 19-09-2023
اسرار
2023-09-18
أسرار الصحف 19-09-2023
0
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 18/09/2023
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 18/09/2023
0
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 17-9-2023
اسرار
2023-09-17
أسرار الصحف 17-9-2023
0
اسرار
2023-09-15
أسرار الصحف 16-09-2023
اسرار
2023-09-15
أسرار الصحف 16-09-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-19
جثمان الفنان فرناندو بوتيرو يُعرض في بلده كولومبيا قبل دفنه في إيطاليا
منوعات
2023-09-19
جثمان الفنان فرناندو بوتيرو يُعرض في بلده كولومبيا قبل دفنه في إيطاليا
0
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
فنّ
2023-09-05
فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)
0
أخبار دولية
03:46
بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار
أخبار دولية
03:46
بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار
0
صحف اليوم
00:25
"حزب الله" وبري متمسكان بفرنجية والسعودية بالطائف (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:25
"حزب الله" وبري متمسكان بفرنجية والسعودية بالطائف (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:54
إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
أخبار دولية
16:54
إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
0
أخبار دولية
14:19
أمير قطر: لإيجاد حل مستدام للفراغ الرئاسي في لبنان
أخبار دولية
14:19
أمير قطر: لإيجاد حل مستدام للفراغ الرئاسي في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بعد الصيف.. سياحة الخريف الثقافية والدينية تشهد نهضة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
بعد الصيف.. سياحة الخريف الثقافية والدينية تشهد نهضة
0
رياضة
13:54
منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
رياضة
13:54
منتخب لبنان لكرة السلة ما دون الـ16 سنة يخوض بطولة آسيا في العاصمة القطرية
0
رياضة
13:53
أين وقع منتخب لبنان في قرعة بطولة آسيا المقبلة؟
رياضة
13:53
أين وقع منتخب لبنان في قرعة بطولة آسيا المقبلة؟
0
أخبار دولية
13:50
الطائرات الورقية نقلت الصغار والكبار من عالم الواقع إلى الأحلام
أخبار دولية
13:50
الطائرات الورقية نقلت الصغار والكبار من عالم الواقع إلى الأحلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فرقة أبو سليم دخلت إلى كل بيت ومن بقي من أعضائها يستعيد أيام العز
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فرقة أبو سليم دخلت إلى كل بيت ومن بقي من أعضائها يستعيد أيام العز
0
أخبار دولية
13:37
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حذرت من تفشي الأمراض وحدوث أزمة مدمرة ثانية
أخبار دولية
13:37
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حذرت من تفشي الأمراض وحدوث أزمة مدمرة ثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة للقضاء: لتسريع محاكمات السوريين وعصابات التهريب وعبود للـLBCI: سأقوم بما يلزم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة للقضاء: لتسريع محاكمات السوريين وعصابات التهريب وعبود للـLBCI: سأقوم بما يلزم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:02
قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!
منوعات
08:02
قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!
2
منوعات
14:27
طائرتان محمّلتان بالركّاب تصطدمان ببعضهما في حادث "مروّع"! (فيديو)
منوعات
14:27
طائرتان محمّلتان بالركّاب تصطدمان ببعضهما في حادث "مروّع"! (فيديو)
3
علوم وتكنولوجيا
06:53
في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!
علوم وتكنولوجيا
06:53
في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!
4
خبر عاجل
08:36
معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
خبر عاجل
08:36
معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
5
خبر عاجل
08:11
الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا
خبر عاجل
08:11
الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا
6
علوم وتكنولوجيا
10:21
ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
10:21
ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)
7
فنّ
06:30
الجدل مستمرّ حول إطلالة نيقولا معوض في الموركس دور.. جميلة أو غريبة؟ (صور)
فنّ
06:30
الجدل مستمرّ حول إطلالة نيقولا معوض في الموركس دور.. جميلة أو غريبة؟ (صور)
8
منوعات
12:37
قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)
منوعات
12:37
قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More