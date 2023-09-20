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أسرار الصحف 20-9-2023

اسرار
2023-09-19 | 23:25
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أسرار الصحف 20-9-2023
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أسرار الصحف 20-9-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

الجمهورية

- اختصرت مصادر سياسية، أنّ الوساطة الخارجية مرّدها إلى غياب الدور المحلي القادر على هذه المهمّة.

- قال مرجع سياسي إنّ كل السيناريوهات التي نُسجت حول زيارة لودريان لا تمتّ الى الحقيقة بصلة، لذلك لا تستعجلوا إطلاق الأحكام، وانتظروا لأن الأمور في خواتيمها.

- تُبذل مساعٍ حثيثة على أكثر من مستوى لتهدئة الوضع المتوتر بين مجموعتين من قيادات منطقة شمالية وأخرى مجاورة لها، نتيجة رعايتها لممارسات مجموعة متشدّدة غير قانونية في الأولى.


اللواء

- خرج الذين قابلوا شخصية غير مدنية بانطباع أن الاهتمام الأساسي خلال اللقاء معها لم يكن سياسياً، بقدر ما كان أمنياً.

- على الرغم من التطمينات القوية، فإن مختلف قطاعات الموظفين والمتقاعدين لديها قلق مشروع على مستقبل الرواتب ومعاشات التقاعد.

- كشف مصدر دبلوماسي أن مسؤولاً واجه صعوبات في ترتيب مواعيد مع رؤساء وفود وشخصيات كبيرة.


نداء الوطن

- راجع بعض الشخصيات مرجعية سياسية في الخارج للتدخل في خلاف إداري ذات بعد قانوني فكان جوابه على طريقة "أنا اعتزلت الغرام".

- يتردد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مقتنع بضرورة السير بمسار إقرار الموازنة بمرسوم بالرغم من الشكوك في دستورية هذا الإجراء في ظل الفراغ الرئاسي واتفق مع بعض الاطراف على تأمين متطلبات ومهل هذا المسار، وفق المادة 86 من الدستور.

- تتجه وزارة التربية نحو إلغاء قرار مجلس التعليم العالي الذي ينظّم أعداد خرّيجي "الماستر" في الجامعات الخاصة، بعد تدخلات من مرجعية سياسية.


البناء

- قال مصدر نيابي في الحلف الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية إن التخلي عن سلاح تعطيل النصاب يرتبط بتخلي الفريق المقابل عن رفض الحوار، واعتبر أنه من دون موافقة جامعة على الحوار لن تكون هناك جلسات انتخاب متتابعة وفقاً لمبادرة الرئيس نبيه بري، لأن المبادرة كل لا يتجزأ إما إن تُقبل أو تُرفض.

- أكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية أملاً بحل خلافاتها حول تقييم مسار الملف الرئاسي في لبنان قد شهدت سجالاً فرنسياً قطرياً انتهى بانقسام المواقف والفشل في الاتفاق على توجه مشترك أو إصدار بيان ختامي، وتوقعت أن يظهر الخلاف بحراك تنافسي بين المبعوثين الفرنسي والقطري في لبنان.


الأنباء

- لا خرق يُذكر على خط محادثات قائمة بين فريقين ومبالغة بالرهان على نتائج سريعة.

- محاولات واضحة لجرّ أحد المعنيين باستحقاق داهم الى الحلبة السياسية، وبعضها يبدو انه نجح.

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