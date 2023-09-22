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أسرار الصحف 22-09-2023
اسرار
2023-09-21 | 23:30
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أسرار الصحف 22-09-2023
النهار
تناول وزير الاتصالات جوني القرم عبر الإعلام في اليومين الماضيين جميع المواضيع المتعلقة بوزارته باستثناء رفض ديوان المحاسبة لمزايدة البريد، وجاء تقرير الديوان بمثابة إدانة لعمل وزير الإتصالات من حيث تعداد المخالفات للقوانين وإجراءات المزايدة وإعداد دفتر شروط على قياس شركة واحدة تعمل في نقل الطرود وليس في مجال الخدمات البريدية. من جهة أخرى، كان لافتاً إنتقاد وزير الاتصالات جوني القرم طريقة عمل أوجيرو وقال صراحةً أنّ “أي شخص يعلم أن داخل أوجيرو هناك محاصصات وتدخلات سياسية”.
كشف ديبلوماسي غربي كبير في مجلس خاص أن النازحين السوريين الذين يتدفقون إلى لبنان من الداخل السوري يأتون من تركيا لان أردوغان أعطى توجيهاته بفتح الحدود لإعادة مجموعات كبيرة منهم إلى بلادهم من أجل الضغط على سوريا لرفض رئيسها مصالحته. وبدوره، يقوم الجيش السوري بتسهيل دخول هؤلاء إلى لبنان للضغط أيضاً على حكومته لرفضها حتى الآن التطبيع معها في مختلف المجالات الرسمية.
نُقل عن الرئيس عون قوله لصديق إعلامي مقرب منه أن المشكلة في لبنان بين اثنين هو ونبيه بري فبوجود بري لن يرى باسيل الرئاسة وبوجوده هو لن يرى فرنجية الرئاسة.
يلاحَظ أن الأطراف السياسية الداخلية منقسمة بين معارض ومؤيد لثلاثة أطراف من اللجنة الخماسية، وقد برز في الأيام الأخيرة تسويق سياسي وإعلامي لدولة محددة
تسجَّل فوضى عارمة على صعيد الأقساط المدرسية والعام الدراسي بشكل عام، في انتظار الأيام المقبلة من خلال مواقف حاسمة لرابطات المعلمين والأهل
يلاحظ أن فوضى عارمة تسود الغابات والأحراج وأماكن سكنية مع انطلاق موسم الصيد من دون ضوابط ومتابعة من الأجهزة المختصة.
********
الجمهورية
نصحت مراجع معنية أحد المسؤولين بالتوقف عن التعاطي بملف خطير لا ناقة له فيه ولا جمل طالما أنه كلّف به لفترة على سبيل المناكفة.
اعتبر سياسي مخضرم أن حواراً بين حليفين سابقين في مسألة حسّاسة قد طار.
ينم اللقاء النيابي الذي عقد بحضور مرجعيات ديبلوماسية وروحية ونيابية عن رسالة بأنها الكتلة المرجحة رئاسياً.
********
اللواء
وصف دبلوماسي مطّلع إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية في عوكر بأنه تطور «إقليمي» بالغ الخطورة، ومؤشر لمرحلة ساخنة.
يُنقل عن شخصية على خط متابعة حوارٍ جارٍ من طرفين أن النقاط الخلافية الساخنة لم يتم التوصل إليها بعد..
لم تسجِّل لقاءات مسؤول كبير في مقرّ الأمم المتحدة، خرقاً في الحصار المضروب على لبنان.
********
نداء الوطن
توقف بعض سياسيي قوى الثامن من آذار، عند ما كشفه رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب عن اتصال أجراه بالشيخ طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، ما يعدّ بنظرهم، خطأ ما كان يفترض ارتكابه.
يتردد أنّ الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني سبق له أن شارك في اجتماعات الدوحة في العام 2008 ويعرف القوى اللبنانية جيداً.
يُقال إنّ رئيس تيار سياسي استهل مشوار مفاوضاته مع موفد دولة وسيطة، للسير بمرشح رئاسي غير مدني، بوضع مطلبين- شرطين على الطاولة: وزارة الطاقة وتعهّد من المرشح بأن لا يؤسس تياراً سياسياً في حال انتخابه.
********
البناء
قال دبلوماسي شرقي إن الصين توحي من الشكليّات المرافقة لزيارة الرئيس بشار الأسد باهتمام استثنائي بها من إرسال الطائرة الرئاسية الصينية لنقل الوفد السوري الزائر إلى المظاهر الاحتفالية في الاستقبال وصولاً إلى التقارير الصحافية والتلفزيونية عن العلاقات السورية الصينية التاريخية ومكانة سورية في طريق الحرير القديم متوقعاً مبادرة صينية داعمة لمبادرة إيران للمصالحة السورية التركية وربطها بتفعيل خطة الحزام والطريق أسوة برعايتها للمصالحة السعودية الإيرانية.
قال مصدر نيابي تعليقا على انهيار جدار اللجنة الخماسية إن المساعي الخارجية قد لا تتوقف، لكنها باتت بلا أفق يتخطى حدود عرض لعضلات وتجميع الأوراق ما يعني أولوية تقطيع الوقت وانعدام فرص التقدم في الملف الرئاسي. وقال إن الباب الوحيد لانتخاب رئيس جديد أصبح محلياً وعنوانه توافق حزب الله والتيار الوطني الحر إذا لم تنتقل عدوى تقطيع الوقت وتسجيل النقاط من الخارج إلى الداخل.
********
الأنباء
عاد إلى الواجهة من جديد تكرر سلسلة من الأحداث الأمنية المتفرقة، منها ما هو على خلفيات سياسية مذهبية، ومنها ما هو اجتماعي، وفي الحالتين فإن استمرار ذلك ينذر بتداعيات مخيفة.
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