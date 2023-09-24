أسرار الصحف 24-09-2023

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لوحظ مشاركة كتلة سياسية في احتفال دبلوماسي رغم ما أثير مؤخراً عن تباين في المواقف.