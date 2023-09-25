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أسرار الصحف 25-9-2023

اسرار
2023-09-24 | 23:27
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أسرار الصحف 25-9-2023
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أسرار الصحف 25-9-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

الجمهورية

- نقل أحد النواب عن مرجع سياسي أن منتصف تشرين قد يشهد خرقاً في استحقاق حساس معطل حالياً.

- قالت شخصية سياسية مطلعة ألا شيء يمكن أن يبنى عليه قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان.

- سجلت تقارير أمنية تفشيا للحوادث الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة بسبب ازدياد النزوح وفقدان الدولة هيبتها.


اللواء

- يؤكد مسؤول مالي أمام زواره السيطرة على الوضع النقدي لفترة أقصاها آخر العام الحالي، على أمل إنهاء الشغور الرئاسي قبل هذا التاريخ وإلاّ…

- لم تنجح المساعي التي بذلها أصدقاء مشتركون في إصلاح العلاقات المتوترة بين رئيس تيار سياسي وأحد أبرز نواب كتلته الذي أصبح يُغرّد مع خصوم التيار.

- تتضارب المعلومات المتوافرة حول حادثة إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية بين جهاز وآخر، من دون التوصل إلى النتائج المتوخاة من التحقيقات الجارية على أكثر من صعيد أمني.


نداء الوطن

- على رغم انتهاء موسم الاصطياف لا تزال الزحمة في مطار بيروت ويعود ذلك بحسب المسؤولين إلى أنّ أعداداً كبيرة من المسافرين هم سوريون.

- رُصد وزير معني في أحد الملاهي المثيرة للجدل وذلك عشية انتهاء مهلة 23 أيلول 2023 التي حددها قرار قضائي لإزالة المخالفة المتمادية التي يرتكبها الملهى على الاملاك العامة الأثرية والنهرية.

- بدا الرئيس السابق ميشال عون متعباً في ختام الزيارة التي قام بها إلى عكار وامتنع عن الكلام في الإحتفال المركزي في القبيات بعكس ما كان مقرراً.
 
البناء

- قال مصدر دبلوماسي إن البحث باستحقاق رئاسة الجمهورية قد تأجّل لما بعد بداية العام المقبل على الأقل، في ضوء استعصاء الموافقة على الحوار، وفق مبادرة رئيس مجلس النواب والوقت الذي يستهلكه حوار حزب الله والتيار الوطني الحر. وهما المساران الداخليان لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوازي مع فشل اللجنة الخماسية بالوصول الى اتفاق لأولوية الملفات الإقليمية الأخرى على حسابات الأطراف المعنية.

- قال مصدر نيابي إن الكلام الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية حول رفض دعوة لبنان لعودة النازحين إلى سوريا يضع جميع القوى السياسية والنيابية التي تتحدّث عن عودة النازحين إلى إعلان موقفها الواضح من التصريح الأميركي الذي يضع لبنان بين خياري إعلان القبول بالتأقلم مع السياسة الأميركية أو إعلان مواجهتها، ولا مجال للمواقف الرمادية.

الأنباء

- للمرة الثانية يكون الصمت مرافق لحراك خارجي تجاه لبنان وعدم الافصاح عن تفاصيله في الاعلام.

- لوحظ عودة بعض الأبواق الى رمي اتهاماتهم المعلّبة على الآخرين ما يظهر ضعف موقفهم بعد تطورات اقليمية مفاجئة.

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