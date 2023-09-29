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أسرار الصحف 29-09-2023
اسرار
2023-09-28 | 23:35
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أسرار الصحف 29-09-2023
أسرار الصحف ليوم الجمعة
الجمهورية
- رأى مسؤول حزبي أن عودة التواصل مع تيار سياسي لا يعني إحياء التحالف معه.
- سألت أوساط سياسية إلى متى تبقى الإستحقاقات الدستورية بحاجة لعصبة الأمم لحلّها؟
- لم تنفع مداخلات مرجع سياسي لردع مسؤول روحي لتغيير أسلوبه المستفز في التعاطي مع مرجع روحي كبير مخافة الوصول الى خط اللارجعة.
اللواء
- التزم حزب بارز الصمت تجاه ما نشر عن محاولة لاغتيال زعيمه، وأوعز لتاريخه بتجاهل الأمر.
- حسب ما توافر لدى جهات دبلوماسية فإن الوسيط لودريان لم يجرٍ اتصالات مع جهات لبنانية منذ مغادرته بيروت قبل أكثر من أسبوعين.
- نواب في كتل وازنة لا يطّلعون من مرجعياتهم على أية معلومات تتعلق بالاستحقاقات، الّا من مواقع التواصل، أو بعض الأصدقاء والمقرّبين.
نداء الوطن
- يؤكد أحد الحقوقيين أنّه "لو كان هناك مجلس دستوري حين تمّ اقرار المادة 49 لكانت أبطلت لتعارضها مع الميثاق الوطني والمادة 7 والمادة 12 من الدستور ولكونها وضعت لصالح الطبقة السياسية كي تحتكر الحق في الترشح للرئاسة الأولى وكي تمنع أي تنافس بينها وبين طبقة موظفي الفئة الاولى... وإلا لماذا يحق فقط للنائب والوزير الترشح لرئاسة الجمهورية دون سواهما من الموظفين العامين أو المنتخبين؟"، جازماً أنّه "لا شيء يمنع من انتخاب قائد الجيش وخاصة في ظروف استثنائية تسقط معها شروط التمانع".
- عاد تكتل وسطي إلى نغمة أنّ «المرشح السابق هو أفضل من الحالي» في معرض تقييم الأسماء الرئاسية علماً انّ أعضاء التكتل لم يصوتوا في الدورات السابقة لأي اسم.
- يقول سياسي مخضرم إنّ المواقف الممانعة التي تصدر عن زعيم وسطي تتزامن مع تعقيدات أحداث السويداء، ما يدلّ على استخدامه أسلوب الموازنة في مواقفه بين التناقضات.
البناء
- قال خبراء في صندوق النقد الدولي أنهم قد لا يتفقون مع كل ما يقوم به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لكنهم يحترمون كونه نموذج مختلف كليا في فهمه العلمي والقانوني ونظافة كفه عن الحاكم السابق وأن اجراءاته الحالية بالامتناع عن طباعة الأوراق النقدية ورفض استخدام ما لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية لتمويل إنفاق الدولة تستحق التقدير.
- توقع مصدر دبلوماسي تصاعد الوضع على الحدود الجنوبية بما يبرر عودة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين لإدارة مفاوضات يقدم فيها كيان الإحتلال على تلبية عدد من المطالب اللبنانية الحدودية ومنها الإنسحاب من شمال بلدة الغجر المتمدد في خراج بلدة الماري ومقابل ضمان الهدوء على جبهة الحدود ضمن عرض أميركي بتسهيل وصول رئيس للجمهورية تثق به المقاومة.
الأخبار
- تشهد بعض الإدارات العامة حالة من الشغور، بعدَ أن عمد بعض مدرائها العامين إلى طلب إجازات غير مدفوعة، كما في وزارة الثقافة ومحافظة صيدا وإيدال. وقد تبيّن أن موظفين في مواقع أساسية طلبوا هذه الفرص لمزاولة مهن أخرى خارج البلاد.
- يقول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مجالسه الخاصة إنه يفكّر في إغلاق هيئة الأسواق المالية لعدم توافر التمويل الكافي لها، ما أثار استغراب مسؤولين في القطاع المصرفي، اعتبروا أن هناك مشكلة متمثّلة في حجم العاملين في الهيئة تتطلب تقليص العدد، لكنّ إغلاق الهيئة ستكون له نتائج كارثية على البلد في ما بعد.
- اعتذر مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي عن عدم استقبال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يزور منطقة زحلة غداً مع الرئيس السابق ميشال عون، بحجة ارتباطه بمواعيد سابقة. غير أن أوساطاً محلية أكدت أن قرار المفتي جاء نتيجة ضغوط سياسية، خصوصا ان معارضي التيار الوطني في المنطقة، وفي مقدمهم تيار المستقبل، عمموا على انصارهم والفعاليات في البلديات بمقاطعة الزيارة. وسيكون لدى باسيل جدول اعمال مكثف يتضمن لقاء مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف والنائب السابق نقولا فتوش، وتلبية دعوة النائب السابق سيزار المعلوف الى فطور صباحي، إضافة إلى لقاء مع مطارنة زحلة، وحوار مع الفعاليات الاقتصادية، وحضور عشاء قضاء زحلة في التيار، وأقامة استقبال في فندق القادري.
الأنباء
- غياب تام لوزراء معنيين بقطاعات حيوية عن القيام بالحد الممكن من الإجراءات المطلوبة للتخفيف من الأزمات في القطاعات ذات الصلة، واقتصار الأمر على مواقف كلامية.
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لبنان
أسرار الصحف 26-09-2023
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