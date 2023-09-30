الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 30/09/2023

اسرار
2023-09-30 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 30/09/2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 30/09/2023

أسرار الصحف 30/09/2023

النهار

علمت “النهار” أن ردّ لجنة المال والموازنة لمشروع الحكومة الخاص بموازنة 2023 ألزمها بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب أمس.

لوحظ أن وزير الأشغال العامة تراجع عن المواقف المعترضة الحادة بعدما وفّر له مجلس الإنماء والإعمار رصيداً مالياً وفيراً للعمل في مناطق عدة وصف بأنه من “الوفر الحاصل” علماً أن الوفر غير موجود إلا في حال أحيل من بند إلى بند وتم إلغاء مشاريع على حساب أخرى أو تنفيذها دون المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا المسمى “الوفر”.

يلاحظ أن السجال الدائر بين حزب وسطي وأحزاب مسيحية يأخذ أشكالاً ناعمة للحرص المشترك على عدم الوصول الى قطيعة وارتفاع منسوب الخلافات بينهما.

يشهد تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية زحمة غير مسبوقة يطغى عليها توافد أهالي تلامذة سوريين، علماً أن المدارس الرسمية تشهد نزوحاً إضافياً للتلامذة اللبنانيين إلى المدارس الخاصة.

اللواء

نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي..

عادت العلاقة بين حزب بارز وتيار معروف الى مرحلة «اللاثقة»، على الرغم من عدم مبادرة أي طرف لإعلان خلاف ذلك..

لا يخفي «الثنائي» حسب مطّلعين على أجوائه، ميله الى شخصية أمنية، كان لها دور رئيسي في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة.

نداء الوطن

يتردّد أنّ زعيماً سياسياً يتابع أسبوعياً وعبر كاميرات فيديو، تفاصيل استقبالات نجله الشعبية لمعرفة من يقصده، وذلك بهدف إسداء النصح بمن يتقرّب وعمن يبتعد.

على الرغم من تسونامي النزوح السوري ومحاولة التصدّي له، رُصدت عودة عدد من المنظّمات غير الحكومية إلى التحرّك في الشمال والبقاع لتخويف النازحين من العودة وتحدّي قرارات الدولة اللبنانية.

تتصرّف إدارات الدولة في ما خصّ صور رئيس الجمهورية كل وفق موقفه السياسي، ففي حين يفترض إنزالها بعد نهاية الولاية يبقي بعض الإدارات على صور الرئيس السابق ميشال عون خصوصاً عند مؤيّديه.

الأنباء

خطوات مالية عدة منتظرة على خط المصارف الا أن الرؤية لا تزال غير واضحة حول الآليات التي ستُعتمد.

رغم الإشارات الايجابية التي تصدر في الايام الأخيرة الا أن كواليس السياسة لا توحي بأي تقدم.

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 29-09-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-28

أسرار الصحف 29-09-2023

LBCI
صحف اليوم
2023-09-27

أسرار الصحف 28-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-25

أسرار الصحف 26-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-24

أسرار الصحف 25-9-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-28

أسرار الصحف 29-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-25

أسرار الصحف 26-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-24

أسرار الصحف 25-9-2023

LBCI
اسرار
2023-09-24

أسرار الصحف 24-09-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-29

عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!

LBCI
منوعات
2023-09-29

"لقد شعرت دائمًا بالاختلاف في طفولتي"...وما اكتشفته في سن الـ 11 كان صادماً!

LBCI
منوعات
2023-09-26

رائعة ببساطتها... إليكم لائحة بأهم الأشياء التي "تجعلنا نشعر بالسعادة"!

LBCI
حال الطقس
2023-09-25

استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:19

أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
08:03

باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية

LBCI
أخبار دولية
06:58

وصول القنصل السوري إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
04:21

جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك

LBCI
أخبار لبنان
03:47

شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان

LBCI
أخبار دولية
14:37

الأسد: الحرب في سوريا لم تنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد حريق قاعة الأفراح في العراق.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها كي لا تتحول "أفراحنا إلى أتراح"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الأملاك العامة البحرية... هل تسد جزءا من عجز الخزينة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:30

أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!

LBCI
حال الطقس
00:52

هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
10:20

بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
فنّ
09:05

تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:05

لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

فقط في لبنان: مغارة للبيع

LBCI
امن وقضاء
09:02

فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9

LBCI
امن وقضاء
10:53

1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More