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29
o
متن
30
o
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30
o
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o
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أسرار الصحف 30/09/2023
اسرار
2023-09-30 | 00:09
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أسرار الصحف 30/09/2023
أسرار الصحف 30/09/2023
النهار
علمت “النهار” أن ردّ لجنة المال والموازنة لمشروع الحكومة الخاص بموازنة 2023 ألزمها بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب أمس.
لوحظ أن وزير الأشغال العامة تراجع عن المواقف المعترضة الحادة بعدما وفّر له مجلس الإنماء والإعمار رصيداً مالياً وفيراً للعمل في مناطق عدة وصف بأنه من “الوفر الحاصل” علماً أن الوفر غير موجود إلا في حال أحيل من بند إلى بند وتم إلغاء مشاريع على حساب أخرى أو تنفيذها دون المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا المسمى “الوفر”.
يلاحظ أن السجال الدائر بين حزب وسطي وأحزاب مسيحية يأخذ أشكالاً ناعمة للحرص المشترك على عدم الوصول الى قطيعة وارتفاع منسوب الخلافات بينهما.
يشهد تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية زحمة غير مسبوقة يطغى عليها توافد أهالي تلامذة سوريين، علماً أن المدارس الرسمية تشهد نزوحاً إضافياً للتلامذة اللبنانيين إلى المدارس الخاصة.
اللواء
نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي..
عادت العلاقة بين حزب بارز وتيار معروف الى مرحلة «اللاثقة»، على الرغم من عدم مبادرة أي طرف لإعلان خلاف ذلك..
لا يخفي «الثنائي» حسب مطّلعين على أجوائه، ميله الى شخصية أمنية، كان لها دور رئيسي في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة.
نداء الوطن
يتردّد أنّ زعيماً سياسياً يتابع أسبوعياً وعبر كاميرات فيديو، تفاصيل استقبالات نجله الشعبية لمعرفة من يقصده، وذلك بهدف إسداء النصح بمن يتقرّب وعمن يبتعد.
على الرغم من تسونامي النزوح السوري ومحاولة التصدّي له، رُصدت عودة عدد من المنظّمات غير الحكومية إلى التحرّك في الشمال والبقاع لتخويف النازحين من العودة وتحدّي قرارات الدولة اللبنانية.
تتصرّف إدارات الدولة في ما خصّ صور رئيس الجمهورية كل وفق موقفه السياسي، ففي حين يفترض إنزالها بعد نهاية الولاية يبقي بعض الإدارات على صور الرئيس السابق ميشال عون خصوصاً عند مؤيّديه.
الأنباء
خطوات مالية عدة منتظرة على خط المصارف الا أن الرؤية لا تزال غير واضحة حول الآليات التي ستُعتمد.
رغم الإشارات الايجابية التي تصدر في الايام الأخيرة الا أن كواليس السياسة لا توحي بأي تقدم.
صحف اليوم
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أسرار الصحف 29-09-2023
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