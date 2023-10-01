أسرار الصحف 1-10-2023

أسرار الصحف الصادرة الأحد

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يُنتظر أن يكون لمرجع سياسي مواقف حول مجريات تدور في ساحة ذات صلة خلال لقاء روحي موسّع.