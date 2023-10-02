الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
إنطلاق إفتتاح إكسبو 2023 للبستنة في الدوحة
إنطلاق إفتتاح إكسبو 2023 للبستنة في الدوحة
أسرار الصحف 2-10-2023
اسرار
2023-10-01 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 2-10-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- تلقى مرجع أمني تقريراً خطيراً يفيد بوجود مخطط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى "حزب الله" في عقر داره.
- عُلم أن سفراء دول الخماسية يلتقون مرجعيات سياسية لاستمزاج آرائهم ومواقفهم ونقلها إلى دولهم، والسؤال المطروح: لماذا تقبلون بهذا المرشح وليس ذاك؟
- يلاحظ أن دولاً أوروبية ومؤسسات أممية وإنسانية أوقفت بشكل نهائي دعمها لبعض الجمعيات، والمراجعون منها يتلقون إجابة واحدة: سنعاود الاتصال بكم بعد انتخاب الرئيس، ونحن نراقب وضع بلدكم وبعدها لكل حادث حديث.
- يؤكد أكثر من مطّلع على ما يحيط بالقطاع التعليمي الرسمي أن هذا العام سيكون أشبه بقنابل موقوتة مالياً، إلى أعداد التلامذة السوريين ومعاناة المعلمين.
الجمهورية
- قال سفير دولة غربية إن الخطورة في لبنان ليست من الوضع الأمني لأن القوى الأمنية اللبنانية جاهزة دائماً بل من الإنهيار المالي.
- قال نائب حزبي إن العلاقة مع رئيس تيار سياسي بلغت حداً لم يعد في الإمكان العودة بها الى سابق عهدها.
- وصف مسؤولون مؤسسات ناشطة في لبنان خصوصاً في ملف النازحين، بـ"الكوليرا" التي تهدّد الهوية اللبنانية في صلب وجودها.
اللواء
- أدت إنتخابات أعضاء المجلس الشرعي في بيروت والمناطق إلى عملية خلط أوراق واسعة في التحالفات وعلاقات التنسيق بين مرجعيات روحية وقضائية ورجال دين ستظهر نتائجها في أداء المجلس الجديد.
- أكد رئيس حزب ناشط أمام زواره عدم إمكانية وصول موظف غير مدني إلى الرئاسة الأولى "إلاّ على جسدي"، over my body!
- أبلغ الموفد القطري القيادات التي التقاها بأنه يتحرك ضمن فترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المكَلَّف بها، وسيتحمل الفرقاء اللبنانيون المعرقلون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من إجراءات من عواصم القرار الدولي.
نداء الوطن
- يتردد أنّ وزيراً لقطاع حيوي انتقد خلال جلسة لجنة البيئة النيابية رئيس الحكومة متهماً إياه بنفخ اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى 22 الف مليار في مشروع موازنة 2024 معتبراً أنّ هذه الاعتمادات أُخذت من اعتمادات تنظيف مجاري الأنهر وصيانة الطرقات محملاً إياه مسؤولية أي فيضان قد يحدث خلال موسم الأمطار.
- يُقال إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حمّل خلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي مجلس النواب مسؤولية عدم اقرار القوانين الإصلاحية وقد وصف السياسة التشريعية بأنها ترقيعية.
- تفيد المعلومات بأنّ بعض الشخصيات السياسية التي هرّبت أموالها قبل وخلال الأزمة الى الخارج، تقوم بإدخال هذه الأموال عبر استيراد شحنات من السيارات من أوروبا.
البناء
- قال مسؤول عراقي بارز إن كلام رئيس الحكومة عن عدم الحاجة لبقاء القوات الأميركية في العراق هو نتاج مناقشات مشتركة مع الأميركيين جرت في واشنطن خلال الأسبوع الماضي على مستوى وزراء الدفاع وكبار العسكريين، كانت وجهتها التمهيد للإعلان نهاية العام عن تنفيذ المهمة والانسحاب من العراق وسوريا ضمناً، ولم يستبعد أن تكون الرغبة الأميركية في سياق حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية وتسهيل التفاوض مع إيران أو نتيجة له.
- قال دبلوماسي سابق إنه في سياق نقاشاته حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني سأل دبلوماسية أميركية بارزة عن المرشح المفضل لدى واشنطن، وعما إذا كان قائد الجيش، فأجابت أن كل الترشيحات الحالية لها مهمة واحدة وهي إسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وعندها يبدأ التفاوض على الملفات العالقة، خصوصاً التهدئة الحدودية وبعد الاتفاق يمكن لأي اسم يضمن التفاهمات أن يكون رئيساً ويعود الأمر بين اثنين فرنجية وقائد الجيش.
الأنباء
- تحوّلات كبرى يبدو أن لبنان خارجها ولا مؤشرات الى انضمامه قريباً.
- حملة غير بريئة تساق في الأيام الأخيرة وتداعياتها تتخطى الاستحقاقات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 1-10-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 1-10-2023
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 1-10-2023
0
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 30/09/2023
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 30/09/2023
0
اسرار
2023-09-28
أسرار الصحف 29-09-2023
اسرار
2023-09-28
أسرار الصحف 29-09-2023
0
صحف اليوم
2023-09-27
أسرار الصحف 28-09-2023
صحف اليوم
2023-09-27
أسرار الصحف 28-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 1-10-2023
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 1-10-2023
0
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 30/09/2023
اسرار
2023-09-30
أسرار الصحف 30/09/2023
0
اسرار
2023-09-28
أسرار الصحف 29-09-2023
اسرار
2023-09-28
أسرار الصحف 29-09-2023
0
اسرار
2023-09-25
أسرار الصحف 26-09-2023
اسرار
2023-09-25
أسرار الصحف 26-09-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-01
وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!
منوعات
2023-10-01
وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!
0
منوعات
2023-08-30
حادثة مأساوية... وفاة أم أثناء تعليم ابنها قيادة السيارة!
منوعات
2023-08-30
حادثة مأساوية... وفاة أم أثناء تعليم ابنها قيادة السيارة!
0
أخبار دولية
03:00
بوريل: اجتماع "تاريخي" لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
أخبار دولية
03:00
بوريل: اجتماع "تاريخي" لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
0
آخر الأخبار
08:07
مريضة في مستشفى الروم في حاجة إلى بلاكيت دم فئة - o للتبرع الاتصال بالرقم: ٠٣٤٣١٧٨٩
آخر الأخبار
08:07
مريضة في مستشفى الروم في حاجة إلى بلاكيت دم فئة - o للتبرع الاتصال بالرقم: ٠٣٤٣١٧٨٩
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
أمير قطر يفتتح معرض إكسبو 2023
أخبار دولية
07:57
أمير قطر يفتتح معرض إكسبو 2023
0
حال الطقس
07:45
ماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟
حال الطقس
07:45
ماذا عن امكانية تساقط المزيد من الأمطار؟
0
أخبار دولية
07:12
ناصر كنعاني: إيران تعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول
أخبار دولية
07:12
ناصر كنعاني: إيران تعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول
0
أخبار لبنان
07:06
قاووق: خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني
أخبار لبنان
07:06
قاووق: خيارنا للخروج من الأزمة هو التوافق الوطني
0
اقتصاد
06:36
كنعان: صرف أموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون
اقتصاد
06:36
كنعان: صرف أموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون
0
أخبار دولية
03:00
بوريل: اجتماع "تاريخي" لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
أخبار دولية
03:00
بوريل: اجتماع "تاريخي" لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نادي شباب الطيبة يتوج بطل للبنان في بطولة الميني فوتبول
تقارير نشرة الاخبار
14:40
نادي شباب الطيبة يتوج بطل للبنان في بطولة الميني فوتبول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.. هل يستفيد لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.. هل يستفيد لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
دبس العنب من راشيا الوادي الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:28
دبس العنب من راشيا الوادي الى العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:24
اختفاء شابة تعمل كراقصة في حانة...وهذا ما حصل!
منوعات
12:24
اختفاء شابة تعمل كراقصة في حانة...وهذا ما حصل!
2
امن وقضاء
09:52
عميد متقاعد أُوقف ووقفة لتجمع متقاعدين الأمن الداخليّ
امن وقضاء
09:52
عميد متقاعد أُوقف ووقفة لتجمع متقاعدين الأمن الداخليّ
3
منوعات
11:35
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
منوعات
11:35
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
4
امن وقضاء
14:18
ككل عام... طرقات لبنان تغرق مع "كل شتوة" (فيديوهات وصور)
امن وقضاء
14:18
ككل عام... طرقات لبنان تغرق مع "كل شتوة" (فيديوهات وصور)
5
حال الطقس
00:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
00:05
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
6
أخبار دولية
11:05
حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الإنتحاري في أنقرة
أخبار دولية
11:05
حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الإنتحاري في أنقرة
7
أخبار لبنان
05:34
تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
أخبار لبنان
05:34
تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
8
فنّ
03:11
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
فنّ
03:11
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More