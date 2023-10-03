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أسرار الصحف 03/10/2023

اسرار
2023-10-02 | 23:54
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أسرار الصحف 03/10/2023
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أسرار الصحف 03/10/2023

أسرار الصحف 03/10/2023

البناء
خفايا
قال سفير أوروبي إنه ينظر لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كمشروع فرصة لتسوية منصفة ضاعت على اللبنانيين، لأنها أرضت الطرف الذي يدعو للحوار بتضمينه في المبادرة وقيّدت هذه الدعوة بما يلاقي تحفظات الطرف الذي لا يعتقد بالحوار ممراً للانتخابات ويدعو لجلسات انتخابية متتابعة، فأخذت بهذا المطلب وضمّنته للمبادرة بتنسيق موفق. وأضاف عندما يحين وقت الانتخابات سوف تكون المبادرة ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس.
كواليس
توقع خبير في العلاقات الدولية أن يتعزّز التسليم الأميركي للصين بمرجعية آسيا، وفي قلبها حفظ المصالح الأميركية وأن ينتج عنه تبريد الملفات الساخنة وتفاهمات وتسويات ويتضمن انسحاب القوات الأميركية من العراق وسورية، بينما يبقى التنافس قائماً على أفريقيا وأوروبا، ويكون تعويض كيان الاحتلال عن أثمان التسويات التي تشبه ترسيم الحدود البحرية اللبنانية بفتح طريق التطبيع الاقتصادي مع الخليج وعائداته، كما هو الممر الهندي.

الجمهورية
ـ علّق أحد السياسيين على نتائج زيارة وسيط خارجي الى بيروت بقوله: إجا ديك.. وراح دجاجة.
ـ اعتبرت أوساط مواكبة للملف الرئاسي أن عاملَي الحسد والحقد يؤثران في تحديد مواقف البعض من خيارات مطروحة للرئاسة.
ـ يشكو قطاع غير مدني من نقص في العديد ما جعل قدرته على إحباط العمليات بنسبة عشرين في المائة أقل.

اللواء
همس
يسجّل قريبون من إحدى الوساطات عتباً على أصدقاء وشركاء مفترضين لم يتجاوبوا مع المساعي التي كانت ترتكز على رصيد معروف..
غمز
لم يُبدِ مرشح رئاسي طيبة خاطر لمفاتحته بعروض معينة، مقابل عزوفه عن المضي بترشحه..
لغز
ارتفعت المخاوف جدياً من تعسُّر مالي مع بداية السنة، ما لم تحدث انفراجات بالرئاسة والمساعدات!

نداء الوطن
ـ أثناء جلسة لجنة المال والموازنة أمس، لوحظ دفاع مستميت من ممثلي «الثنائي الشيعي» عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطريقة صرف أموال حقوق السحب الخاصة.
ـ يتردد أنّ وزير مال سابق يتولى الحديث عن سياسات وزارة المال خلال الاجتماعات النيابية بينما يلتزم الوزير الحالي يوسف خليل الصمت.
ـ يقال إنّ «الخرق» الذي فرضه نائب شمالي معارض، في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي، ليس دقيقاً.

أسرار النهار

لوحظ تفاعل دور نائب بقاعي سابق ودلالة استقباله رئيس تيار مسيحي بارز، ما حمل أكثر من إشارة على خط الاصطفافات والتحالفات المقبلة.
انحسرت حدة تغريدات ومواقف مرجع سياسي في ظل معلومات عن دخول أكثر من جهة مقربة على الخط لعدم تفاقم الخلافات بين مكونين سياسيين بارزين.
أعلن محافظ بعلبك أنه اتصل بالأجهزة الأمنية التي نفت علمها بأي خطة تستهدف قلعة بعلبك.
من حسن يوسف رضا: “يهمني أن أوضح أن القضية التي حصلت معي من اعتداء تخلله إطلاق نار، أصبح الأمر بعهدة القضاء والقوى الأمنية ولنا كامل الثقة بهم لإحقاق الحق بإعادة الحقوق إلى أصحابها. أما ما ورد لجهة أن المشكل هو بين بلدتي المالكية وبدياس المقاومتان وتصويره على هذا النحو، كما تم ذكر أن  هناك أحزاب تتدخل في هذه القضية ورؤساء أحزاب، فهو كلام عارٍ عن الصحة. إنني أؤكد أن ما حصل هو إشكال فردي ولا علاقة لأهالي البلدتين التي تربطهما روابط أخوة ومسيرة كفاح ونضال ومقاومة في وجه العدو”.

الأنباء

*بعيداً عن الأضواء
لقاءات لافتة بعيداً عن الأضواء على خط الاستحقاق الرئاسي، والتكتم سيّد الموقف.

*إعادة حضور لبنان
فرص خارجية مهمة لإعادة إثبات حضور لبنان الاقتصادي كبلد منتج وفاعل ومبدع.

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