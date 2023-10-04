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أسرار الصحف 04-10-2023
اسرار
2023-10-03 | 23:32
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أسرار الصحف 04-10-2023
نداء الوطن
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ينقل لبنانيون عن مسؤولين اميركيين تأكيدهم أن الموفد الفرنسي جان ايف لوديان قال صراحة أمامهم إن ترشيح سليمان فرنجية c’est fini.
يحاول الثنائي الشيعي إحداث اختراق في صفوف إحدى الكتل المعارضة من خلال اتصالات مع نائب ماروني والايحاء بدعمه إن رشحته كتلته لرئاسة الجمهورية.
اللواء
بدأ التشويش على حاكمية مصرف لبنان الجديدة، من زاوية اعتماد منصة دولية لضبط سعر الصرف للدولار، تمهيداً لتوحيده..
لا يُخفي مصدر نيابي أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بات بحكم الميِّت سياسياً.
يشكو وسيط رئاسي من تبدُّل مفاجئ بالمواقف، لدرجة بات معها الوضع كما يقال: كلام الليل يمحوه النهار..
الجمهورية
نُقل عن مراجع ديبلوماسية ملاحظتها أن وفداً عربياً زار عاصمة عربية معنية بأزمة بلاده بمواكبة إعلامية وغادرها سراً.
تبيّن للعديد من المدارس الرسمية أنّها عاجزة تمامًا عن الانطلاق بالعام الدراسي بسبب الضغط الهائل الذي تتسبّب به الأعداد غير المتوقعة للتلامذة السوريين.
استغرب أحد المسؤولين الهروب من الحوار، وقال: أنا متأكّد من أن كل مَن رفض المبادرات الحوارية سيعض أصابعه ندماً.
الأنباء
عودة الحديث عن تقلّبات مالية متوقعة في ظل استمرار الأفق السياسي المسدود في البلد.
تعارض واضح في المواقف داخل فريق سياسي واحد على خط قضية أساسية ببعد غير محلي فقط.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
04-10-2023
أسرار الصحف 03/10/2023
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