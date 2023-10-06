الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 06/10/2023

اسرار
2023-10-05 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 06/10/2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 06/10/2023

أسرار الصحف 06/10/2023

النهار

عُلم أن رئيس حزب وكتلة نيابية سيزور قريباً عاصمة كبرى بدعوة من وزير خارجيتها، وأُعدّت له سلسلة لقاءات تكريمية

لا يزال أمين عام حزب عقائدي قديم غائباً عن الساحة السياسية والحزبية وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا الحزب، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء غيابه

تستعد أسواق بيروت لنهضة جديدة بعدما تم الاتفاق مع عشرات أصحاب المحال ووكلاء العلامات التجارية العالمية على إعادة افتتاح محالهم في وقت قريب وستظهر أولى البشائر في كانون الأول المقبل.

نداء الوطن

يعاني وزير في الحكومة من تسلّط وزيرة سابقة على عمل وزارته وتدخلها في كل التفاصيل الادارية والفنية.

يتردد أنّ أسهم اسم الوزير السابق زياد بارود عادت لترتفع من جديد ضمن جولة الموفد القطري.

تجرى اتصالات بعيدة من الأضواء لعقد قمة روحية تتعلق بمعالجة أزمة النزوح السوري بعدما بات الخطر داهماً

اللواء

لم يشفِ كلام قيادي حزبي كبير، في مناسبة مضت، فريق «خلية الأزمة» من حليف مدعوم من قبله للرئاسة، بانتظار جلاء الصورة..

يواجه وزير سيادي إحراجاً في مقاربته مواضيع ضاغطة في وزارته، مع تزايد التناقض حول معالجتها، بين قوى معنية مباشرة.

لا يزال موفد عربي يأمل بإحداث خرق، وهو ينتظر إشارة إقليمية من دولة معنية بجملة ملفات من بينها لبنان.

الجمهورية 

وصف مرجع سياسي نتيجة حوار مستمر بين جهتين سياسيتين بأنها تحت الصفر.

تبين أن وسيطاً اقليمياً طرح أكثر من فكرة واسم على أكثر من فريق سياسي.

كشف مسؤول أن لا أحد سيتخذ خطوات حازمة في موضوع حساس خوفاً من إغضاب المجتمع الدولي.

الأنباء

مدير عام بالإنابة في وزارة أساسية كان اصدر قرارات مُجحفة بحق موظفين اضطُّر الوزير الى إصدار قرارات مضادة لها.

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 05-10-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-04

أسرار الصحف 05-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-03

أسرار الصحف 04-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-02

أسرار الصحف 03/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-01

أسرار الصحف 2-10-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-04

أسرار الصحف 05-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-03

أسرار الصحف 04-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-02

أسرار الصحف 03/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-01

أسرار الصحف 2-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
آخر الأخبار
00:31

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و8 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
حال الطقس
02:17

على الرغم من انكفاء المنخفض الجوي..طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان

LBCI
منوعات
11:33

"أعتقد أنني قتلت زوجتي"... توقع خاطئ دفعه لارتكاب جريمته وهذه القصة المرعبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

معرض Life Hub.. المقدمة الأمثل لإكسبو قطر 2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
15:54

إشكال في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
05:30

الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
فنّ
10:56

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

LBCI
خبر كاذب
04:09

ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟

LBCI
منوعات
07:06

تضييق الخناق على مجتمع الميم-عين يهدّد مناخ الحريات في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:24

قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More