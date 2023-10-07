أسرار الصحف 07-10-2023

صحيفة البناء



خفايا

- قالت مصادر أمنية إنّ الغارات التي يشنّها الطيران السوري والروسي على مواقع الحزب التركستاني في جسر الشغور وغيرها تأتي كردّ على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وهذا معناه أنّ معلومات مؤكدة لدمشق وموسكو تفيد أن الهجوم تكفّلته بتسهيلات أميركية له الجماعات الإرهابية التركستانية الإيغورية الصينية بمثابة ردّ واضح على الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية.



كواليس

- قال قيادي فلسطيني مخضرم إن المسار الذي يرسمه الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة يضعه في مكانة تشبه مكانة زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش في فترة وجود المقاومة الفلسطينية في الأردن سواء في تمثيل الخيار الجذري في فصائل المقاومة أو القوة العسكرية والشعبية وأن الجهاد مع نخالة توازن مقابل "فتح" و"حماس" كما وازنت "الشعبية" و"حبش" مع "فتح" والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.





صحيفة اللواء



همس

- نُقل عن جهات على اتصال بموقف دولة معنية بموضوع النزوح أن لا مفاوضات مع لبنان حول هذا الموضوع، قبل حسم الملف الرئاسي.



غمز

- تحفَّظ وسيط ناشط في ترجيح أسماء شخصيات خلال لقاءاته، خلافاً لما تردَّد في أوقات سابقة.



لغز

- لم تتوقف الاجتماعات بين الفريق المكلَّف من حزب الله، وتيار يخوض المعركة الرئاسية عبر "خلية الأزمة" فيه، وآخرها لقاء بدَّد الكثير من الشبهات التي تجمَّعت في أجواء الفريقين.





صحيفة نداء الوطن



- يؤكد نائب سني محسوب على قوى 8 آذار أمام أبناء منطقته أنّه ليس بعيدًا عن السعودية، وسياسته مستقلة على رغم تصنيفه ضمن خطّ الثامن من آذار.



- ترفض شركات أدوية استيراد أدوية مزمنة رفع عنها الدعم بسبب ما سمّته "خوّة" تفرضها احدى الإدارات الرسمية.



- يتردّد أنّ لجنة نيابية تسعى إلى تحميل النزوح السوري مسؤولية الانهيار المالي.





صحيفة الجمهورية



- رأت أوساط سياسية أنّ التسوية خرجت من يد اللبنانيين إلى يد اللجنة الخماسية زائد إيران.



- جزمت أوساط متابعة للملف الرئاسي أنّ الشغور لن ينتهي سوى بتسوية رباعية: رئيس جمهورية وحكومة وقائد وحاكم.



- منظمات غير حكومية تقدم تقارير في اجتماعات دولية وإقليمية حول هيئات إعلامية وصفت بالخبيثة.





صحيفة النهار



- لوحظ أنّ مشاركة رئيس حزب مسيحي ونائب في اجتماع لكتلة نيابية وازنة قطعت الطريق على ما أثير عن إعادة تموضعه السياسي وانسحابه من الكتلة بعد استقباله نائبًا والدُه مرشحٌ رئاسي.



- يلاحظ أنّ موظفين عامين يكثرون من الاطلالات التلفزيونية من دون استئذان رؤسائهم في ما يؤكد حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.



- يستمرّ الجدل حول أسواق المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي ويرى نائب حزبي أنّ المبالغ التي دفعت لقاء استثمارها إنما الهدف منها جعل إدخال وإخراج البضائع من دون أي رقابة لمصلحة جهات سياسية وحزبية معروفة.







الأنباء



*إنذار بالأسوأ



تماس مناطقي ينذر بالأسوأ وما يتم تناقله عبر شبكات مواقع التواصل لا يدعو للطمأنينة.



*محرّك للاثارة



الضجة الكبيرة المثارة حول ملف دون سواه في مرحلة حرجة من تاريخ البلد توحي بوجود محرّك ما لهذه الإثارة وربما مستفيد.