الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 07-10-2023

اسرار
2023-10-06 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 07-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 07-10-2023

صحيفة البناء 

خفايا
- قالت مصادر أمنية إنّ الغارات التي يشنّها الطيران السوري والروسي على مواقع الحزب التركستاني في جسر الشغور وغيرها تأتي كردّ على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وهذا معناه أنّ معلومات مؤكدة لدمشق وموسكو تفيد أن الهجوم تكفّلته بتسهيلات أميركية له الجماعات الإرهابية التركستانية الإيغورية الصينية بمثابة ردّ واضح على الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية.

كواليس
- قال قيادي فلسطيني مخضرم إن المسار الذي يرسمه الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة يضعه في مكانة تشبه مكانة زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش في فترة وجود المقاومة الفلسطينية في الأردن سواء في تمثيل الخيار الجذري في فصائل المقاومة أو القوة العسكرية والشعبية وأن الجهاد مع نخالة توازن مقابل "فتح" و"حماس" كما وازنت "الشعبية" و"حبش" مع "فتح" والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.


صحيفة اللواء

همس
- نُقل عن جهات على اتصال بموقف دولة معنية بموضوع النزوح أن لا مفاوضات مع لبنان حول هذا الموضوع، قبل حسم الملف الرئاسي.

غمز
- تحفَّظ وسيط ناشط في ترجيح أسماء شخصيات خلال لقاءاته، خلافاً لما تردَّد في أوقات سابقة.

لغز
- لم تتوقف الاجتماعات بين الفريق المكلَّف من حزب الله، وتيار يخوض المعركة الرئاسية عبر "خلية الأزمة" فيه، وآخرها لقاء بدَّد الكثير من الشبهات التي تجمَّعت في أجواء الفريقين.


صحيفة نداء الوطن

- يؤكد نائب سني محسوب على قوى 8 آذار أمام أبناء منطقته أنّه ليس بعيدًا عن السعودية، وسياسته مستقلة على رغم تصنيفه ضمن خطّ الثامن من آذار.

- ترفض شركات أدوية استيراد أدوية مزمنة رفع عنها الدعم بسبب ما سمّته "خوّة" تفرضها احدى الإدارات الرسمية.

- يتردّد أنّ لجنة نيابية تسعى إلى تحميل النزوح السوري مسؤولية الانهيار المالي.


صحيفة الجمهورية

- رأت أوساط سياسية أنّ التسوية خرجت من يد اللبنانيين إلى يد اللجنة الخماسية زائد إيران.

- جزمت أوساط متابعة للملف الرئاسي أنّ الشغور لن ينتهي سوى بتسوية رباعية: رئيس جمهورية وحكومة وقائد وحاكم.

- منظمات غير حكومية تقدم تقارير في اجتماعات دولية وإقليمية حول هيئات إعلامية وصفت بالخبيثة.


صحيفة النهار

- لوحظ أنّ مشاركة رئيس حزب مسيحي ونائب في اجتماع لكتلة نيابية وازنة قطعت الطريق على ما أثير عن إعادة تموضعه السياسي وانسحابه من الكتلة بعد استقباله نائبًا والدُه مرشحٌ رئاسي.

- يلاحظ أنّ موظفين عامين يكثرون من الاطلالات التلفزيونية من دون استئذان رؤسائهم في ما يؤكد حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

- يستمرّ الجدل حول أسواق المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي ويرى نائب حزبي أنّ المبالغ التي دفعت لقاء استثمارها إنما الهدف منها جعل إدخال وإخراج البضائع من دون أي رقابة لمصلحة جهات سياسية وحزبية معروفة.

 

الأنباء

*إنذار بالأسوأ

تماس مناطقي ينذر بالأسوأ وما يتم تناقله عبر شبكات مواقع التواصل لا يدعو للطمأنينة.

*محرّك للاثارة

الضجة الكبيرة المثارة حول ملف دون سواه في مرحلة حرجة من تاريخ البلد توحي بوجود محرّك ما لهذه الإثارة وربما مستفيد.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

07-10-2023

أسرار الصحف 06/10/2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-05

أسرار الصحف 06/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-04

أسرار الصحف 05-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-03

أسرار الصحف 04-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-02

أسرار الصحف 03/10/2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-05

أسرار الصحف 06/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-04

أسرار الصحف 05-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-03

أسرار الصحف 04-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-02

أسرار الصحف 03/10/2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:59

هروب جماعي للمستوطنين من مستوطنات غلاف قطاع غزة (فيديو)

LBCI
فنّ
05:52

نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-05

ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!

LBCI
خبر عاجل
03:17

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:17

نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر كاذب
05:32

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
امن وقضاء
09:17

قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
فنّ
05:52

نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More