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اسرار الصحف 09-10-2023
اسرار
2023-10-09 | 00:55
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اسرار الصحف 09-10-2023
البناء
خفايا: قال مصدر دبلوماسي إن جلب حاملة الطائرات الأميركية يزيد شعور المستوطنين بالهلع ويمكن تفسيره استعداداً لإخلاء حاملي الجنسية الأميركية عند تدهور الأوضاع وجعل الحاملة قاعدة لتجميع الذخائر وتسليمها تباعاً لعدم القدرة على تأمين كمية كبيرة من الباتريوت وقذائف الهاوتزر 155 ملم وحرمان أوكرانيا منها، فتصبح الحاملة مستودعاً مشتركاً لجبهتي الكيان وأوكرانيا بالمفرق لا بالجملة.
كواليس: توقع مصدر أمني أن يصل عدد قتلى الاحتلال إلى 1000 قتيل ووصف عملية المقاومة بالحرب التي يصعب إنهاؤها لأن كيان الاحتلال لا يستطيع وقف الحرب دون انتصار لا يملك أدوات تحقيقه، وقد تدفعه المخاطرة بعمل كبير إلى مواجهة فوق طاقته. ورجح استمرار النار مشتعلة دون خيارات نوعيّة. وهذا يناسب المقاومة حتى نضوج أحد خيارين مفاوضات تحقق أهدافاً كبرى مثل تحرير الأسرى وفك الحصار وضمانات حول الأقصى أو اندلاع المواجهة الشاملة نحو بدء حرب التحرير الكبرى.
اللواء
- همس: تساءل قطب سياسي مخضرم عن خلفيات توقيت وأهداف الزيارة المفاجئة التي قام بها مسؤول بارز إلى دولة عربية الأسبوع الماضي!
- غمز: أبدى رجل أعمال لبناني مقيم في المملكة العربية السعودية استعداده لتصليح أبواب ونوافذ السرايا الحكومي والتي أصيبت بأضرار فادحة بانفجار المرفأ منذ أكثر من ثلاث سنوات!
- لغز: لاحظت أوساط اقتصادية أن التدهور الأخير في سعر صرف الليرة السورية حصل سريعاً إثر توقف العمل بمنصة «صيرفة» إثر خروج رياض سلامة من حاكمية المركزي!
الجمهورية
- انكبت جهات عدة على تقييم مدى تأثير الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية على الداخل اللبناني خاصة لجهة تسريع انتخاب رئيس أو ترحيل الاستحقاق.
- مدّد أحد المسؤولين إقامته في الخارج حيث يمضي عطلة شخصية الى نهاية الأسبوع المقبل معتبرا ً بأن لا جديد يستدعي قطعها.
- سَجلَّت دولة كبرى لديها نفوذ إقليمي عتبها الكبير على استبعادها من المفاوضات المتعلقة بلبنان.
النهار
- تستعد أسواق بيروت لنهضة جديدة بعدما تم الاتفاق مع عشرات أصحاب المحال ووكلاء العلامات التجارية العالمية على إعادة افتتاح محالهم في وقت قريب وستظهر أولى البشائر في كانون الأول المقبل.
- تلقّى مرجع أمني تقريراً خطيراً يُفيد بوجود مخطّط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثّنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى حزب الله في عقر داره.
- كشف ديبلوماسي غربي كبير في مجلس خاص أنّ النازحين السوريين الذين يتدفقون إلى لبنان من الداخل السوري يأتون من تركيا لأن أردوغان أعطى توجياته بفتح الحدود لإعادة مجموعات كبيرة منهم إلى بلادهم من أجل الضغط على سوريا لرفض رئيسها مصالحته. وبدوره، يقوم الجيش السوري بتسهيل دخول هؤلاء إلى لبنان للضغط أيضاً على حكومته لرفضها حتى الآن التطبيع معها في مختلف المجالات الرسمية.
- مهرجان حزبي أقيم بقاعاً ذكّر بالانتخابات النيابية لناحية استقدامه مجنّسين من لبنان وما وراء الحدود عبر وسائل نقل منظّمة لإظهار أعداد كبيرة من المشاركين.
- يؤكد رئيس جهاز أمني سابق أنّ استمرار تدفّق النازحين والتهريب، أضحى خارج قدرة القوى الأمنية على ضبط الوضع ولو بالحدّ الأدنى.
نداء الوطن
- يرجح أن يتراجع المسؤولون القطريون عن حماستهم تجاه ملف الرئاسة اللبنانية لمصلحة تطورات قطاع غزة، ما يعني احتمال أن يطول الشغور كثيراً.
- تبيّن أنّ لجوء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تعيين بعض مفتي المناطق أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أتى بعد الإخفاق في إيصال مرشحين محسوبين على دار الفتوى إلى المجلس بالانتخاب.
- يتردد أنّ بعض العائلات الجنوبية سارعت إلى ترك المنطقة خشية من تطورات عسكرية.
الأنباء
احتضان واسع
احتضان واسع للموقف الفلسطيني من غالبية القوى اللبنانية رغم التباين في ملفات أخرى.
مواقف متقدمة
مرجعية وطنية تتمايز بموقفها المتقدم والمتابع لحظة بلحظة لتطورات الساعات الأخيرة.
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