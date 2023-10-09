الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسرار الصحف 09-10-2023

اسرار
2023-10-09 | 00:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسرار الصحف 09-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
اسرار الصحف 09-10-2023

البناء
خفايا: قال مصدر دبلوماسي إن جلب حاملة الطائرات الأميركية يزيد شعور المستوطنين بالهلع ويمكن تفسيره استعداداً لإخلاء حاملي الجنسية الأميركية عند تدهور الأوضاع وجعل الحاملة قاعدة لتجميع الذخائر وتسليمها تباعاً لعدم القدرة على تأمين كمية كبيرة من الباتريوت وقذائف الهاوتزر 155 ملم وحرمان أوكرانيا منها، فتصبح الحاملة مستودعاً مشتركاً لجبهتي الكيان وأوكرانيا بالمفرق لا بالجملة.

كواليس: توقع مصدر أمني أن يصل عدد قتلى الاحتلال إلى 1000 قتيل ووصف عملية المقاومة بالحرب التي يصعب إنهاؤها لأن كيان الاحتلال لا يستطيع وقف الحرب دون انتصار لا يملك أدوات تحقيقه، وقد تدفعه المخاطرة بعمل كبير إلى مواجهة فوق طاقته. ورجح استمرار النار مشتعلة دون خيارات نوعيّة. وهذا يناسب المقاومة حتى نضوج أحد خيارين مفاوضات تحقق أهدافاً كبرى مثل تحرير الأسرى وفك الحصار وضمانات حول الأقصى أو اندلاع المواجهة الشاملة نحو بدء حرب التحرير الكبرى.


اللواء
- همس: تساءل قطب سياسي مخضرم عن خلفيات توقيت وأهداف الزيارة المفاجئة التي قام بها مسؤول بارز إلى دولة عربية الأسبوع الماضي!
- غمز: أبدى رجل أعمال لبناني مقيم في المملكة العربية السعودية استعداده لتصليح أبواب ونوافذ السرايا الحكومي والتي أصيبت بأضرار فادحة بانفجار المرفأ منذ أكثر من ثلاث سنوات!
- لغز: لاحظت أوساط اقتصادية أن التدهور الأخير في سعر صرف الليرة السورية حصل سريعاً إثر توقف العمل بمنصة «صيرفة» إثر خروج رياض سلامة من حاكمية المركزي!

 
الجمهورية
- انكبت جهات عدة على تقييم مدى تأثير الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية على الداخل اللبناني خاصة لجهة تسريع انتخاب رئيس أو ترحيل الاستحقاق.
- مدّد أحد المسؤولين إقامته في الخارج حيث يمضي عطلة شخصية الى نهاية الأسبوع المقبل معتبرا ً بأن لا جديد يستدعي قطعها.
- سَجلَّت دولة كبرى لديها نفوذ إقليمي عتبها الكبير على استبعادها من المفاوضات المتعلقة بلبنان.


النهار
- تستعد أسواق بيروت لنهضة جديدة بعدما تم الاتفاق مع عشرات أصحاب المحال ووكلاء العلامات التجارية العالمية على إعادة افتتاح محالهم في وقت قريب وستظهر أولى البشائر في كانون الأول المقبل.
- تلقّى مرجع أمني تقريراً خطيراً يُفيد بوجود مخطّط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثّنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى حزب الله في عقر داره. 
- كشف ديبلوماسي غربي كبير في مجلس خاص أنّ النازحين السوريين الذين يتدفقون إلى لبنان من الداخل السوري يأتون من تركيا لأن أردوغان أعطى توجياته بفتح الحدود لإعادة مجموعات كبيرة منهم إلى بلادهم من أجل الضغط على سوريا لرفض رئيسها مصالحته. وبدوره، يقوم الجيش السوري بتسهيل دخول هؤلاء إلى لبنان للضغط أيضاً على حكومته لرفضها حتى الآن التطبيع معها في مختلف المجالات الرسمية.
- مهرجان حزبي أقيم بقاعاً ذكّر بالانتخابات النيابية لناحية استقدامه مجنّسين من لبنان وما وراء الحدود عبر وسائل نقل منظّمة لإظهار أعداد كبيرة من المشاركين.
- يؤكد رئيس جهاز أمني سابق أنّ استمرار تدفّق النازحين والتهريب، أضحى خارج قدرة القوى الأمنية على ضبط الوضع ولو بالحدّ الأدنى.
 

نداء الوطن
- يرجح أن يتراجع المسؤولون القطريون عن حماستهم تجاه ملف الرئاسة اللبنانية لمصلحة تطورات قطاع غزة، ما يعني احتمال أن يطول الشغور كثيراً.
- تبيّن أنّ لجوء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تعيين بعض مفتي المناطق أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أتى بعد الإخفاق في إيصال مرشحين محسوبين على دار الفتوى إلى المجلس بالانتخاب.
- يتردد أنّ بعض العائلات الجنوبية سارعت إلى ترك المنطقة خشية من تطورات عسكرية.


الأنباء

احتضان واسع
احتضان واسع للموقف الفلسطيني من غالبية القوى اللبنانية رغم التباين في ملفات أخرى.

مواقف متقدمة
مرجعية وطنية تتمايز بموقفها المتقدم والمتابع لحظة بلحظة لتطورات الساعات الأخيرة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

09-10-2023

أسرار الصحف 8 -10- 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-09-08

اسرار الصحف المحلية 08-09-2023

LBCI
اسرار
2023-09-02

اسرار الصحف 02-09-2023

LBCI
اسرار
2023-08-28

اسرار الصحف 28-08-2023

LBCI
اسرار
2023-08-26

اسرار الصحف المحلية 26-08-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-08

أسرار الصحف 8 -10- 2023

LBCI
اسرار
2023-10-06

أسرار الصحف 07-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-05

أسرار الصحف 06/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-04

أسرار الصحف 05-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-06

عودة أطباء إلى لبنان غادروا في الازمة فما هي دوافع العودة وحجمها؟

LBCI
منوعات
2023-10-04

اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2023-09-21

الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"

LBCI
منوعات
2023-10-06

لدغة "عنكبوت متشرد"... تحولت من كابوس الى علامة حب! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

قطر تستعدّ لاستضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الـLBCI مستمرة في رصد رحلة الهجرة الجماعية التي يعيشها سكان اقليم ناغونو كاراباخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف يمكن للإسرائيلين مغادرة إسرائيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:17

الموت يفجع الممثل عمار شلق

LBCI
خبر عاجل
08:28

وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية في كريات شمونة تطلق صاروخاً في اتجاه مسيّرة دخلت من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
امن وقضاء
10:43

أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك

LBCI
خبر عاجل
08:33

الوكالة الوطنية: تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

LBCI
خبر عاجل
07:37

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 500

LBCI
امن وقضاء
10:05

مسلح يطلق النار عند طريق صيدا القديمة باتجاه كفرشيما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:55

خبراء مقربون من حزب الله للـLBCI: المسيّرة التي قدمت من لبنان ليست تابعة للحزب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More