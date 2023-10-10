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أسرار الصحف 10/10/2023

اسرار
2023-10-09 | 23:53
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أسرار الصحف 10/10/2023
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أسرار الصحف 10/10/2023

أسرار الصحف 10/10/2023

البناء
خفايا
قال مصدر في الحشد الشعبي العراقي إن بيان المرجعية الصادر عن المرجع السيد علي السيستاني الذي يحمّل القادرين على نصرة الشعب الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني ويقصّرون مسؤولية شرعية ويعلن تكليف كل من يقدر على تقديم المساعدة بكل أشكالها لوقف العدوان، فإن قيادات الحشد الشعبي بات لديها الضوء الأخضر للمشاركة في المواجهة الدائرة في فلسطين.
كواليس
قال مسؤول أمنيّ في لبنان إن السلوك المدروس والحذر على الحدود بين المقاومة وجيش الاحتلال لم يمنع تفادي التدحرج نحو مواجهة مباشرة بسبب عجز القيادات الميدانية في جيش الاحتلال عن احتواء الأوضاع وارتكابهم أخطاء ناتجة عن الشعور بالخزي بعد معارك غزة، ربما تكون سبباً لتوسيع المقاومة مستوى انخراطها بسرعة أقوى مما كان مخططاً له، وهذا يفتح احتمال الانفجار الكبير.

الجمهورية
ـ استقال ما يقارب الـ 23 قنصلا في سفارات تابعة لدولة أوروبية إحتجاجا ً على سياسات رئيسها، في قضية حساسة جداً.
ـ قالت تقارير ديبلوماسية إن إجراءات أمنية ولوجستية وإدارية جمدت في دولة عربية بعدما كانت على وشك التنفيذ نتيجة فشل المفاوضات.
ـ جمّدت المساعي المبذولة لترتيب البيت الداخلي في قيادة روحية ونقل عن مسؤول قوله قد ينتخب رئيس الجمهورية قبل الحلّ.

اللواء
همس
تدقِّق مخابرات دولية بمعلومات عن دور الصحراء بالسماح لحركات المقاومة في فلسطين بالحصول على أسلحة ثقيلة ومتقدمة تمتلكها فقط الجيوش..
غمز
تعهد قيادي حزبي بنقل أمين لرسالة بعث بها مسؤول رسمي لقيادي رفيع..
لغز
اتخذت حاكمية مصرف لبنان إجراءات، لم تشأ الكشف عنها للحؤول دون تدهور سعر صرف الدولار في السوق السوداء إذا حصلت مفاجآت عسكرية غير متوقعة..

النهار
ـ لاقى بيان مرجعية دينية تعليقًا على الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ترحيبًا كبيرًا في صفوف مكوّن بيئته وخارجها.
ـ الديبلوماسي الأميركي السابق ديفيد هيل أجل زيارته الى بيروت بعد تحديد مواعيد له مع شخصيات لبنانية.
ـ حذر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الاثنين حزب الله من مغبة اتخاذ قرار خاطئ بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصديها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

نداء الوطن
ـ تبيّن لعدد من السفراء الأجانب أنّه لا ضمانات جدية لضبط الوضع الأمني والعسكري في الجنوب اللبناني.
ـ أبدت مراجع سياسية ودينية شمالية امتعاضاً من تعيين عضوين في المجلس الشرعي الأعلى هما في الأصل مفتييا (عكار وطرابلس)، وعدم الأخذ في الإعتبار تمثيل عائلات ومرجعيات المنطقة والمعروفة بدعمها لدار الفتوى.
ـ يتردد أنّ أحد المدراء العامين لا يزال يراعي في عمله مصالح «التيار الوطني الحر».

الأنباء
*أخبار مزيّفة
عدد كبير من الأخبار المغلوطة والمزيّفة تشكل مادة دسمة لمواقع التواصل في الساعات الماضية من دون التأكد من صحتها.

*تمايز كبير
تمايز كبير تسجله مرجعية وطنية في كيفية مقاربة التطورات والنظرة الرؤيوية للأحداث.

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