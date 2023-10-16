اسرار الصحف المحلية 16-10-2023

البناء

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إنه سمع جواب سفير الكيان في دولة أوروبية على عتاب السفير الأميركي حول ما فعله بنيامين نتنياهو في استخدام صورة مزوّرة ورّطت الرئيس الأميركي بالاعتماد عليها في تعليقاته حول ما شهده غلاف غزة، حيث قال سفير الكيان إن ما فعله نتنياهو هو تقليد لما فعله وزير الخارجية الأميركية كولن باول عندما عرض على مجلس الأمن الدولي صوراً مفبركة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق والتبرير هو أن الغاية تبرر الوسيلة. وهذا إن صح هناك فهو يصحّ هنا. فمنكم نتعلّم والحلال لكم ليس حراماً علينا.



خفايا

قال دبلوماسي عربي يشترك في الاتصالات الجارية حول غزة إن الأميركي بدأ يستوعب أنه لا يمكن تمرير مواصلة تدمير غزة أو اجتياحها دون أن تحدث انقلابات كبرى في الصورة على مستوى المنطقة، سواء بدخول حزب الله على خط الحرب وتغيير الجغرافيا العسكرية أو ظهور انتفاضات شعبيّة في عواصم عربية حساسة ومهمة يصعب ترميم نتائجها. وأن البوارج ما لم تكن ضمن قرار حرب كبرى لتغيير ما لم يتغيّر في حرب العراق، فالأفضل عدم التعويل على تأثيرها إلا في طمأنة الرأي العام في الكيان وشدّ أزر قادته.





خفايا نداء الوطن

تبيّن أنّ شركة «الميدل ايست» أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار اسطنبول، كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنّهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي اذا ما تعرّض مطار بيروت للقصف.



طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مواعيد عاجلة من أكثر من شخصية سياسية وغير سياسية، خارج السلطة، لتكوين صورة، من مختلف الزوايا، لِما يفكِّر فيه القادة اللبنانيون حيال ما يجري، ولئلا يقتصر مضمون تقريرها إلى رؤسائها، على آراء الرسميين اللبنانيين.



يتردد أنّ وزير الاتصالات جوني قرم بصدد عرض تلزيم القطاع البريدي على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الأعمال، لكونه يصرّ على عدم الأخذ برفض ديوان المحاسبة لنتيجة المزايدة، وهو يُبلغ السائلين أنّ لديه الكثير من الكلام الذي يقوله والحقائق التي سيكشفها، في هذا الصدد.



اسرار الجمهورية

إنقطع البحث نهائيا ً باستحقاق داهِم داخليا ً وخارجيا ً إذ لا يُؤتى على ذكره في لقاءات أو اتصاالت لا من قريب ولا من بعيد

حصل نقاش حاد بين سفير دولة كبرى ومسؤول حزبي حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة

أرجأ مسؤول أميركي زيارته الى لبنان في آخر لحظة، بعد أن أُمّنت له مواعيد مع عدد من المسؤولين





أسرار اللواء

إنتقد مرجع روحي مسيحي أمام زواره إستمرار غياب الوزراء المسيحيين عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رغم الظروف الحرجة التي تحيط بالبلد مع تطورات الحرب في غزة!

إستغل بعض تجار المواد الغذائية أجواء الهلع التي رافقت المناوشات المدفعية على الحدود الجنوبية، لرفع أسعار بعض المواد الضرورية، وتخفيف عرض مواد أخرى في الأسواق!





الأنباء

*صمت غير مقبول

صمت غير مقبول لجهات معنية بملف استراتيجي أساسي رغم صدمة الرأي العام بما كُشف عنه في الساعات الأخيرة.



*تغطية الفشل

فريق سياسي يحاول تغطية فشله بملف جديد من خلال سقف الخطاب العالي في السياسة ورمي المسؤوليات.