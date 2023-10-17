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أسرار الصحف 17-10-2023

اسرار
2023-10-16 | 23:40
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أسرار الصحف 17-10-2023
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أسرار الصحف 17-10-2023

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء

النهار

- ردا على سر ورد في احدى الصحف يتناول وضع وزراء "التيار الوطني الحر" الذين يقاطعون جلسات مجلس الوزراء، كتب وزير الشؤون الإجتماعية على مجموعة "واتساب" خاصة بالوزراء: في كل مجموعة هناك يهوذا الأسخريوطي طمعًا بقليل من السلطة، يسرب اخبار بانصاف الحقيقة. لهذا نقول ستبقى يهوذا، وسأبقى من انا حرًا محررًا من فسادك.

- عُلم أن مرجعية سياسية شكلت لجنة حزبية لمواكبة النازحين من الجنوب في المناطق.

- لوحظ أن مرجعية روحية تقوم بدور بارز على صعيد التواصل الإسلامي - المسيحي لمساعدة أبنائها على المستويات الطبية والتربوية والإنسانية وإيجاد مشاريع تعزز صمودهم.

الجمهورية

- فاجأ مندوب أممي أحد المسؤولين بقوله: إن ما يجري في غزة أمر فظيع. فقاطعه المسؤول قائلاً: لماذا لا تصرِّح بذلك للإعلام؟

- يقول أحد الخبراء إن مأزق لبنان الحقيقي في ملف التنقيب عن

- الغاز هو أنه لا يستطيع، ولن يستطيع في أي يوم من الأيام، أن

- يعرف إذا كانت تقارير الشركات المعنية صحيحة أم مسيّسة.

- كشف سفير عربي أن الهدف الأول لدولة كبرى هو تحييد دولة

- إقليمية عن الحرب بهدف محاصرة هذه الحرب لا تَمدُّدها.

اللواء

- أُعطيت تعليمات واضحة بعدم التعرُّض لوحدات اليونيفيل تحت أي اعتبار لا سيما عند نقاط التوتر قرب الخط الأزرق.

- تكاد حرارة الاتصالات تصاب بفتور بين حزب بارز وتيار معروف.

- لمس وزير خارجية الولايات المتحدة فتوراً في معظم العواصم العربية التي زارها، وانعكست لاحقاً على تصريحاته.

نداء الوطن

- يتردّد أنّ وزير الطاقة وليد فياض يعمل من جديد على تأمين اعتمادات لشراء باخرة فيول جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان.

- عُلم أنّ قيادة فوج الحدود البرية الأول في الجيش اللبناني العاملة على الحدود الشمالية طلبت مؤازرة الأجهزة الأمنية الأخرى في مهامها، لكنّ الأخيرة اعتبرت أنّ أوضاعها الميدانية وما تقوم به من مهام لا يسمح لها بذلك.

- يقال إنّ حزب الله رفع جهوزيته العسكرية إلى أعلى درجاتها.

البناء

- توقع مصدر أمني أن تبدأ قضية تبادل جزئي للأسرى بالتوازي مع البعد الإنساني لنتائج الحرب على غزة بالتقدّم على قضية الحرب نفسها، وأن يتراجع تدريجياً حجم التفويض الدولي المفتوح لبنيامين نتنياهو بمواصلة حرب القتل والتدمير، طالما هو عاجز عن بدء الحرب البرية التي يبدو أنه كلما مر يوم على عدم بدئها تصبح أشدّ تعقيداً من اليوم الذي سبق.

- توقف سفراء غربيون أمام الطريقة التي اعتمدها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في استقبال وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أمام الكاميرات والهواء المفتوح ونقل الحوار الذي دار بينهما وفيه موقف مصري حاد تجاه التوصيف الأميركي للحرب على غزة باعتباره دفاعاً مشروعاً عن النفس، واعتبار هذا التوصيف الأميركي لحرب إبادة هو بمثابة ضوء أخضر لمواصلة التدمير والقتل، معتبراً أن الأولوية لوقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ورأى السفراء أن موقفاً مشابهاً جرى مع ولي العهد السعودي بطريقة أخرى.

الانباء

- فريق سياسي يواصل تميّزه في مواكبة المرحلة على اكثر من صعيد لا سيما رفع الصوت لتحصين البلد في وجه المتغيرات.

- الحراك الدولي تجاه لبنان لن يكون الأخير وزيارات كثيرة سيكون محورها بيروت في المرحلة المقبلة.

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