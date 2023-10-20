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اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
اسرار
2023-10-20 | 00:13
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اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
النهار
عُلم أن بعض الموفدين العرب والغربيين الذين كانوا يهتمون بالملف اللبناني والرئاسي تحديداً، انصرفوا إلى أعمالهم وممارسة دورهم في بلدانهم.
يشكو متعهدون وشركات من إصدار أحد المصارف شيكات مالية لهم بمبالغ تفوق ما يسمح مصرف لبنان المركزي بصرفه يومياً بأضعاف، ثم يستبدل تلك المبالغ بالدولار دفعة واحدة في السوق، لقاء عمولات كبيرة جدّاً يتقاضاها البنك جرّاء تلك العمليات، ويضرّ حُكماً بالإستقرار النقدي القائم حالياً.
يُنقل أن عوائق مالية تؤخر إنشاء خلايا أزمات ربطاً بأي طارئ قد يحصل على الجبهة الجنوبية، في ظل اعتذار بعض المتمولين لدواعٍ واعتبارات متنوعة.
******
الجمهورية
فتح مرجع مسؤول باب الخدمات لمجموعة من المسؤولين بغية إستدراجهم الى صفه في إستحقاق كبير مفتوح على شتى الإحتمالات.
إتخذ حزب فاعل قراراً بعدم إبداء أي تعليق على تصاريح مسؤول في تنظيم غير لبناني.
أبدى حزب كبير إمتعاضه بشدة من التعديات على ممتلكات اللبنانيين خلال التظاهرة أمام السفارة الأميركية.
******
اللواء
توقفت تماماً اتصالات وسيط غربي في ملف الرئاسة، قبل المعارك الجارية حالياً في غزة، وبعدها.
كشف مصدر نيابي أن غياب ممثل شركة الحفر في البلوك 9 عن جلسة اللجنة النيابية، رفض هؤلاء البوح بحقيقة انتهاء عمليات التنقيب عن الغاز دون جدوى...
رفض زعماء عرب فكرة اللقاء مع الرئيس الأميركي، خلال فترة الاستعدادات للزيارة، قبل توقف العمليات العسكرية في غزة.
******
نداء الوطن
يتردد أنّ الدبلوماسية المصرية تلعب دوراً في نقل الرسائل بين «حزب الله» وجهات خارجية.
يقال إنّ بعض السفارات الغربية تلقت معطيات تفيد أنّ «حزب الله» وبعد مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، والتي تزامنت مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، يتحضّر لتنفيذ عملية واسعة وغير متوقعة ولكن لن تكون ساحتها الحدود الجنوبية.
أفاد تاجر عقارات من المنية أنّه تلقىّ قبل أيام اتصالاً من أحد الأصدقاء من بلدة رميش الحدودية طالباً منه تأمين 6 شقق سكنية للإيجار في المنية أو في عكار، لعائلته وأقاربه، والسبب هو تخوّف الأهالي هناك من اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الأيام المقبلة. وتشير مصادر متابعة في هذا السياق إلى أن عدداً من سكان القرى الحدودية في الجنوب قد غادر المنطقة ونزح باتجاه بيروت والبعض الآخر يبحث عن نزوح محتمل إلى مناطق الشمال لا سيما الكورة وطرابلس وعكار والمنية.
******
البناء
قال مصدر أمني إن ما يجري على جبهة الجنوب هو حرب كاملة لكن تحوّلها الى حرب شاملة ينتظر قرار قيادة المقاومة، لأن انتشارجيش الاحتلال يوضح طبيعته الدفاعية والرسائل الدبلوماسية ومسار المواجهات تأكيدات لعدم نيته بالتصعيد. وقال إن القتلى في جيش الاحتلال بين 30 و45 جندياً وضابطاً، وقد دمّرت المقاومة عشر دبابات على الأقل، كما تمّ تدمير التجهيزات الفنية العالية الدقة والكلفة، بحيث إن ثلث التجهيزات الفنية والاستعلام والاستطلاع التي تمتد من الاسكندرية الى الجولان فقدت قدرتها حتى أصبح جيش الاحتلال بعين واحدة.
استغربت مصادر إعلامية سحب التقارير التفاعلية حول مجزرة المستشفى المعمداني من التداول على قنوات عربية وغربية. وقالت إن مجزرة قانا التي كانت أقل حجماً من مجزرة المشفى بقيت أسبوعاً كاملاً الحدث الأول. وتساءلت اذا كان الاعلام الغربي يفعل ذلك لصالح التغطية على جريمة جيش الاحتلال. فلماذا يُسحب الملف من التداول على القنوات العربية وخصوصاً تلك التي تعتبر قريبة من المقاومة في غزة؟ متسائلة عما إذا كانت هناك تفاهمات بين الحكومات على تبريد الأجواء ولو على حساب الدماء ومن وراء ظهر المقاومة؟
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