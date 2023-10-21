الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 21-10-2023
اسرار
2023-10-20 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 21-10-2023
البناء
كواليس
قال مسؤول عربي سابق إنه كلما بقي الصراع حول غزة بعنوان فلسطيني هو مقاومة غزة مدة أطول دون السماح بتصويره صراعاً مع إيران وحزب الله تراكمت إنجازات كبرى في الشارع العربي والإسلامي الذي أتيحت في ما مضى فرصة لتعبئته مذهبياً وكذلك الشارع الغربي الذي تضعف فيه فرص إنكار عدالة القضية الفلسطينية، بينما تتعدد عناوين التحريض على إيران وحزب الله؛ ورأى في النداءات الشعبية في الشارع العربي للسيد حسن نصرالله علامة تعافٍ وبشارة خير.
خفايا
يؤكد ناشطون في الحزب الديمقراطي الأميركي أن موجة التضامن مع غزة والقضية الفلسطينية تجتاح قواعد الحزب التقليدية ولا تقتصر على اليسار فقط وأن ناشطين بارزين من اليهود الذين يلعبون أدواراً قيادية في الحزب قد انضموا إلى الحملة التي توجه انتقادات قاسية لأداء الرئيس جو بايدن وتوقع هؤلاء تعديلاً في السياسىة الأميركية، خصوصاً أن السنة سنة انتخابات والرئيس المرشح لا يستطيع تغليب عواطفه على مصالحه.
نداء الوطن
يتردد أنّ اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين مسؤولين لبنانيين وعراقيين لتنفيذ الاتفاق القاضي بتوريد مادة زيت الوقود الثقيل للبنان لتشغيل معامل الطاقة، بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل كما ينصّ الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة لبنان على إصدار اعتماد مستندي وفقاً لمندرجات الاتفاق، ويُعمل على طلب إعطاء فترة سماح جديدة للأشهر القادمة.
علم أنّ وزيرة الخارجية الألمانية تطرقت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
النهار
بدا لافتاً غياب البطريرك الماروني عن مسرح الأحداث في لبنان خصوصاً إذا أقفل المطار وتعذرت عودة كل البطاركة الكاثوليك الذين يشاركون في سينودس الأساقفة في روما.
ينقل عن نائب قوله أن الشركة الأميركية التي تعمل في التنقيب تحت لواء توتال هي التي قررت اقفال البئر ما يؤكد السيطرة الأميركية على القرار.
يظهر بوضوح من خلال البرامج التلفزيونية وسواها، أن هناك انقساماً فلسطينياً حول حرب غزة، وتحديداً بين “فتح” و”حماس”، وإن كانت بعض المواقف التلطيفية تصدر بين حين وآخر
يلاحَظ أن رئيس نادٍ جبلي ونجل وزير مسيحي سابق، يقوم بدور على كل المستويات في منطقة الجبل، بغية تحصين المصالحة والوضع العام فيها
الجمهورية
نصحت جهات بمنع تمدّد التظاهرات الرافضة للعدوان الاسرائيلي ما دام ليس هناك قدرة على منع تفلّتها، والاضرار بالوحدة الداخلية التضامنية مع فلسطين.
تتّجه قوى سياسية من فريق معين إلى تنظيم صفوفها ضمن إطار تنظيمي جامع.
بلغت خسائر إسرائيل على الحدود مع لبنان حجما ً الفتا ً على رغم أن المواجهات تحصل ضمن قواعد الإشتباك
اللواء
تتملَّص شخصيات مدنية وغير مدنية للإجابة عن أسئلة سفيرة دولة كبرى، تعتبرهم في عداد أصدقائها، وهي ذات طابع معلوماتي، ومحرجة كثيراً.
ما يزال نائب من كتلة مسيحية معروفة، يوحي بلقاءاته أن مبادرة دولة أوروبية تجاه الملف الرئاسي ما تزال قائمة!
تتحضَّر تيارات وأحزاب لفرض «أمن ذاتي» في مناطق سيطرتها، إذا حدث انهيار كبير في البلاد، من جرَّاء الحرب الدائرة.
الأنباء
تركيز دولي
تركيز دولي لافت على جبهة لبنان ما تعكسه تصريحات كبار المسؤولين ورؤساء الدول.
تطمينات
تطمينات من غالبية القطاعات المعنية بالسلع الحياتية اليومية لوجود كميات تكفي لفترة مقبولة الا إذا تطورت الأمور بشكل كبير.
أخبار لبنان
اسرار
صحف لبنان
اسرار الصحف
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-10-20
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
اسرار
2023-10-20
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
0
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
0
اسرار
2023-10-09
اسرار الصحف 09-10-2023
اسرار
2023-10-09
اسرار الصحف 09-10-2023
0
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-10-20
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
اسرار
2023-10-20
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
0
اسرار
2023-10-17
أسرار الصحف 18-10-2023
اسرار
2023-10-17
أسرار الصحف 18-10-2023
0
اسرار
2023-10-16
أسرار الصحف 17-10-2023
اسرار
2023-10-16
أسرار الصحف 17-10-2023
0
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:30
المقاومة الاسلامية استهدفت جبل التيارات مقابل بلدة يارون بصاروخين موجهين والجيش الإسرائيليّ يقصف أطراف بلدة يارون
خبر عاجل
04:30
المقاومة الاسلامية استهدفت جبل التيارات مقابل بلدة يارون بصاروخين موجهين والجيش الإسرائيليّ يقصف أطراف بلدة يارون
0
رياضة
2023-10-19
بعد صمته حول ما يحصل في غزة... محمد صلاح يناشد قادة العالم وهذا ما قاله! (فيديو)
رياضة
2023-10-19
بعد صمته حول ما يحصل في غزة... محمد صلاح يناشد قادة العالم وهذا ما قاله! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-19
جائزة ساخاروف تكرّم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
منوعات
2023-10-19
جائزة ساخاروف تكرّم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
0
رياضة
2023-10-19
البرازيلي نيمار يعاني من قطع بالرباط الصليبي وسيخضع للجراحة
رياضة
2023-10-19
البرازيلي نيمار يعاني من قطع بالرباط الصليبي وسيخضع للجراحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:48
معبر رفح في مصر يفتح أمام شاحنات المساعدات نحو غزة (فيديو)
أخبار دولية
03:48
معبر رفح في مصر يفتح أمام شاحنات المساعدات نحو غزة (فيديو)
0
أخبار لبنان
02:34
كيف كانت الأجواء في الجنوب اللبناني ليلًا؟
أخبار لبنان
02:34
كيف كانت الأجواء في الجنوب اللبناني ليلًا؟
0
أخبار دولية
16:41
من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟
أخبار دولية
16:41
من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟
0
أخبار دولية
16:36
قمة اقليمية ودولية في مصر بهدف التخفيف من حدة الصراع بين اسرائيل وحماس..
أخبار دولية
16:36
قمة اقليمية ودولية في مصر بهدف التخفيف من حدة الصراع بين اسرائيل وحماس..
0
امن وقضاء
16:34
ماذا في آخر التطورات على الحدود؟
امن وقضاء
16:34
ماذا في آخر التطورات على الحدود؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
تقارير نشرة الاخبار
14:07
من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
2
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
فنّ
09:13
بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟
3
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
4
أخبار لبنان
14:17
"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد
أخبار لبنان
14:17
"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد
5
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
6
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
7
فنّ
08:57
سوزان نجم الدين تتظاهر مع يهود أميركا أمام الكونغرس (فيديو)
فنّ
08:57
سوزان نجم الدين تتظاهر مع يهود أميركا أمام الكونغرس (فيديو)
8
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
خبر عاجل
13:39
مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More