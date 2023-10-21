الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 21-10-2023

اسرار
2023-10-20 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 21-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 21-10-2023
البناء

كواليس

قال مسؤول عربي سابق إنه كلما بقي الصراع حول غزة بعنوان فلسطيني هو مقاومة غزة مدة أطول دون السماح بتصويره صراعاً مع إيران وحزب الله تراكمت إنجازات كبرى في الشارع العربي والإسلامي الذي أتيحت في ما مضى فرصة لتعبئته مذهبياً وكذلك الشارع الغربي الذي تضعف فيه فرص إنكار عدالة القضية الفلسطينية، بينما تتعدد عناوين التحريض على إيران وحزب الله؛ ورأى في النداءات الشعبية في الشارع العربي للسيد حسن نصرالله علامة تعافٍ وبشارة خير.

خفايا

يؤكد ناشطون في الحزب الديمقراطي الأميركي أن موجة التضامن مع غزة والقضية الفلسطينية تجتاح قواعد الحزب التقليدية ولا تقتصر على اليسار فقط وأن ناشطين بارزين من اليهود الذين يلعبون أدواراً قيادية في الحزب قد انضموا إلى الحملة التي توجه انتقادات قاسية لأداء الرئيس جو بايدن وتوقع هؤلاء تعديلاً في السياسىة الأميركية، خصوصاً أن السنة سنة انتخابات والرئيس المرشح لا يستطيع تغليب عواطفه على مصالحه.

نداء الوطن

يتردد أنّ اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين مسؤولين لبنانيين وعراقيين لتنفيذ الاتفاق القاضي بتوريد مادة زيت الوقود الثقيل للبنان لتشغيل معامل الطاقة، بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل كما ينصّ الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة لبنان على إصدار اعتماد مستندي وفقاً لمندرجات الاتفاق، ويُعمل على طلب إعطاء فترة سماح جديدة للأشهر القادمة.

علم أنّ وزيرة الخارجية الألمانية تطرقت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

النهار

بدا لافتاً غياب البطريرك الماروني عن مسرح الأحداث في لبنان خصوصاً إذا أقفل المطار وتعذرت عودة كل البطاركة الكاثوليك الذين يشاركون في سينودس الأساقفة في روما.

ينقل عن نائب قوله أن الشركة الأميركية التي تعمل في التنقيب تحت لواء توتال هي التي قررت اقفال البئر ما يؤكد السيطرة الأميركية على القرار.

يظهر بوضوح من خلال البرامج التلفزيونية وسواها، أن هناك انقساماً فلسطينياً حول حرب غزة، وتحديداً بين “فتح” و”حماس”، وإن كانت بعض المواقف التلطيفية تصدر بين حين وآخر

يلاحَظ أن رئيس نادٍ جبلي ونجل وزير مسيحي سابق، يقوم بدور على كل المستويات في منطقة الجبل، بغية تحصين المصالحة والوضع العام فيها

الجمهورية

نصحت جهات بمنع تمدّد التظاهرات الرافضة للعدوان الاسرائيلي ما دام ليس هناك قدرة على منع تفلّتها، والاضرار بالوحدة الداخلية التضامنية مع فلسطين.

تتّجه قوى سياسية من فريق معين إلى تنظيم صفوفها ضمن إطار تنظيمي جامع.

بلغت خسائر إسرائيل على الحدود مع لبنان حجما ً الفتا ً على رغم أن المواجهات تحصل ضمن قواعد الإشتباك
 
اللواء

تتملَّص شخصيات مدنية وغير مدنية للإجابة عن أسئلة سفيرة دولة كبرى، تعتبرهم في عداد أصدقائها، وهي ذات طابع معلوماتي، ومحرجة كثيراً.

ما يزال نائب من كتلة مسيحية معروفة، يوحي بلقاءاته أن مبادرة دولة أوروبية تجاه الملف الرئاسي ما تزال قائمة!

تتحضَّر تيارات وأحزاب لفرض «أمن ذاتي» في مناطق سيطرتها، إذا حدث انهيار كبير في البلاد، من جرَّاء الحرب الدائرة.

الأنباء

تركيز دولي

تركيز دولي لافت على جبهة لبنان ما تعكسه تصريحات كبار المسؤولين ورؤساء الدول.

تطمينات

تطمينات من غالبية القطاعات المعنية بالسلع الحياتية اليومية لوجود كميات تكفي لفترة مقبولة الا إذا تطورت الأمور بشكل كبير.

أخبار لبنان

اسرار

صحف لبنان

اسرار الصحف

اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-20

اسرار الصحف المحلية 20-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-16

اسرار الصحف المحلية 16-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-09

اسرار الصحف 09-10-2023

LBCI
اسرار
2023-09-08

اسرار الصحف المحلية 08-09-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-20

اسرار الصحف المحلية 20-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-17

أسرار الصحف 18-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-16

أسرار الصحف 17-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-16

اسرار الصحف المحلية 16-10-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:30

المقاومة الاسلامية استهدفت جبل التيارات مقابل بلدة يارون بصاروخين موجهين والجيش الإسرائيليّ يقصف أطراف بلدة يارون

LBCI
رياضة
2023-10-19

بعد صمته حول ما يحصل في غزة... محمد صلاح يناشد قادة العالم وهذا ما قاله! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-19

جائزة ساخاروف تكرّم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران

LBCI
رياضة
2023-10-19

البرازيلي نيمار يعاني من قطع بالرباط الصليبي وسيخضع للجراحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:48

معبر رفح في مصر يفتح أمام شاحنات المساعدات نحو غزة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:34

كيف كانت الأجواء في الجنوب اللبناني ليلًا؟

LBCI
أخبار دولية
16:41

من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟

LBCI
أخبار دولية
16:36

قمة اقليمية ودولية في مصر بهدف التخفيف من حدة الصراع بين اسرائيل وحماس..

LBCI
امن وقضاء
16:34

ماذا في آخر التطورات على الحدود؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من المستشفى المعمداني في غزة الى كنيسة القديس برفيريوس المشهد يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الجبهة اللبنانية تحتدم والجنوب يشهد جولات منذ الصباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في داخل اسرائيل اكثر من سيناريو عن حرب الجبهات المفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ما هي الرسالة التي أراد محور المقاومة إرسالها من خلال هجمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولِمَن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:12

معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات

LBCI
فنّ
09:13

بعد حرق غاليري في عوكر.. ماذا قالت مايا دياب عن المقاومة؟

LBCI
امن وقضاء
14:47

الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة

LBCI
أخبار لبنان
14:17

"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد

LBCI
أخبار دولية
05:22

استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

LBCI
منوعات
14:25

خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:57

سوزان نجم الدين تتظاهر مع يهود أميركا أمام الكونغرس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:39

مدير مستشفى القدس في غزة: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More