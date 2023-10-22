أسرار الصحف 22-10-2023

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الأنباء الإلكترونية:



شجب

شكّل تصريح مسؤول حزبي مسيحي موضع شجب ورفض من الرأي العام اللبناني، لجهة تضمّنه كلاماً عنصرياً فظاً.



مجموعات جديدة

مع إعلان جهة جديدة دخولها على خط المواجهات الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، ثمة من يتحدث عن إحتمال انضمام مجموعات غير متوقعة لهذه المواجهات.