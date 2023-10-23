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أسرار الصحف 23/10/2023
اسرار
2023-10-22 | 23:54
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أسرار الصحف 23/10/2023
أسرار الصحف 23/10/2023
النهار
تنشط شركات البناء والاستثمار للترويج لشراء المساكن في قبرص واليونان في ظل كلام عن ازدياد اسئلة اللبنانيين واستفساراتهم عن الموضوع بسبب الخوف الذي يعتريهم.
شهدت مكاتب شركات الطيران زحمة غير مسبوقة وتدخلات على أعلى المستويات لتأمين مقاعد للمغادرين من بعثات ديبلوماسية ورجال أعمال وعائلات لبنانية.
يقول مستشار حكومي سابق أن السيد حسن نصر الله سيبقى صامتاً لأن كلامه سيطمئن إسرائيل إذا أعلن عدم دخول حزبه في حرب واسعة ولن يكون في وسعه إعلان الانخراط الكامل في الحرب.
وضعت معظم البلديات خططاً بالتعاون مع الوزارات المعنية لاستقبال عائلات لبنانية في حال نزوحها من المناطق الحدودية.
الجمهورية
رئيس سابق قال إن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع للإعتداء على لبنان، وهي قادرة على اختلاق العديد منها غبّ الطلب.
عُلم أن جهة إقليمية وجهت الى قوة حليفة غير لبنانية نصيحة تخص نمط التعامل مع ملف دقيق يهم دولاً عدة.
يرفض حزب إعطاء أي أجوبة حيال مراجعات تتعلّق بدوره في الحرب الدائرة، على اعتبار ان ذلك جزء من المعركة.
اللواء
جرت إتصالات أميركية مع أطراف لبنانية على صلة بمحور الممانعة ركزت على تجنب قصف مطار تل أبيب أثناء وصول ومغادرة الرئيس الأميركي الدولة العبرية!
أثارت عدم دعوة لبنان إلى قمة القاهرة تفسيرات متناقضة في الوسط السياسي، إنتهت إلى إعتبارها مؤشراً عن إمتعاض الأشقاء من أداء مسؤول بارز والخلافات الداخلية العقيمة!
مضت ثلاثة أشهر ولم تُنفذ الحكومة بنداً إصلاحياً واحداً من الخطة التي إقترحها الحاكم بالإنابة ونوابه عشية إنتهاء ولاية سلامة، والإكتفاء بإحالة ميزانية عام ٢٠٢٤، دون التأكد من حجم مواردها!
نداء الوطن
تساءل خبراء عسكريون عن سر ارتفاع عدد شهداء حزب الله في يوم واحد، أمس الأحد، إذ بلغ العدد سبعة، وهو رقم غير مسبوق منذ اندلاع هذه الحرب في السابع من هذا الشهر.
اقتصرت المساعدات التي وزعت على النازحين في منطقة صور على بعض المواد الغذائية فيما سجل غياب لوزارة الصحة وللهيئة العليا للاغاثة.
علم أنّ الاجراءات الأمنية لم تطل مطار بيروت فقط بل شملت المطارات العسكرية حيث يقوم عناصر الحماية بعدم السماح للمدنيين أو لسكان المناطق المحيطة، بالاقتراب.
البناء
بلغ التراجع في سعر صرف الشيكل الإسرائيلي 20% منذ بداية طوفان الأقصى. وهذا تدهور غير مسبوق لم تعرفه الأسواق في كيان الاحتلال خلال كل الحروب السابقة، وقد ترافق مع انهيارات في أسعار البورصة ومع إقفال شركات أجنبية كبرى خصوصاً في سوق التقنيات لفروعها ومغادرة الكيان بالإضافة الى بدء هجرة رساميل مقيمة نحو أسواق أخرى. ويعتقد خبراء اقتصاديون في الكيان أن السبب هو الشعور بالعجز الإسرائيلي وبخطورة تحول الحرب على غزة إلى حرب إقليمية يُطرح بسببها وجود «إسرائيل» فوق الطاولة.
قال نشطاء مصريون إن التظاهرات التي شهدتها مصر لنصرة غزة عمت محافظاتها الـ 27 وكانت أضخمها وأهمها في القاهرة، وقد امتدّت من الأزهر الشريف إلى ميدان التحرير. وكان اللافت فيها عفويتها وتجاوز حجمها حدود قدرة القوى الحزبية على تأطيرها وإن الشعارات التي هتف بها المتظاهرون وتحوّلت إلى صرخات مدوية على مساحة التظاهرات مثل مناشدة السيد حسن نصرالله لقصف تل أبيب لم تكن عملاّ مبرمجاً من أي جهة مشاركة، وقد فاجأت الجميع.
الأنباء
فريق سياسي لطالما ربط مواقفه في الأشهر الماضية بمدى حالة الطوارئ القائمة في حين لم يبادر بعد رغم وصول البلد الى شفير الحرب.
ملفات عدة أصبحت بحكم المنسية بعدما كانت الشغل الشاغل لبعض القوى السياسية طوال الأسابيع الماضية.
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أسرار الصحف 22-10-2023
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