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أسرار الصحف 27-10-2023
اسرار
2023-10-27 | 01:06
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أسرار الصحف 27-10-2023
النهار
تبين أن السبب وراء إلغاء المباراة التي كانت مقررة في مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل، تسجيل صوتي تم تناقله بشكل واسع برفض إقامة أي تضامن مع غزة قبل بدء المباراة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى التعرف على هوية صاحبه وهو أحد مخاتير البلدة وسط استياء عارم من الأهالي.
لوحظ أن موقع "دالاتي ونهرا" الذي ينقل صور النشاطات الرسمية للرئاسات والوزارات متوقف عن العمل منذ مدة وتتولى المكاتب الإعلامية للوزارات توزيع صورها ما أمكن.
تردد أن فريقاً تقنياً إيرانياً حضر إلى لبنان منذ يومين لمتابعة مسار العمليات جنوباً بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي مني بها حزب الله في مدة زمنية قصيرة.
تبدو دعوات نقابات التجار والصيادلة المواطنين إلى عدم شراء ما يفوق حاجاتهم والامتناع عن التخزين بلا جدوى في ظل تخوف الناس من انقطاع بعض المواد أو تعذر الوصول إليها إذا وقعت الحرب.
أبلغت بلديات النازحين السوريين المقيمين في نطاقها ضرورة المغادرة الفورية في حال وقوع الحرب خوفاً من تجنيد بعضهم للمراقبة أو لتنفيذ عمليات ترتبط بتنظيمات متشددة.
وزع أمس عبر الواتساب من رقم أجنبي شريط متلفز عن إحدى شركات الدفع ونقل الأموال اللبنانية يتهمها بارتباطها بمافيات المخدرات وتبييض الأموال وعملها لمصلحة النظام السوري.
عُلم أن تدابير أمنية مشددة إتخذت بعيداً عن الأضواء من قبل الأمن الخاص لبعض البعثات والسفارات، واستعانوا بعناصر أمنية من شركات مولجة بهذا الأمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية
سادت بلبلة في بعض المدارس الرسمية والخاصة، خلال زيارة مسؤولين من الأحزاب والتيارات السياسية والبلديات للكشف عليها كي تكون مركزاً لإيواء النازحين في حال إندلعت الحرب على الجبهة الجنوبية.
الجمهورية
طوت جهات أممية أكثر من مبادرة كانت ستستفيد منها مناطق حدودية بانتظار التهدئة وهو ما أثار المخاوف من إلغائها.
تتحرك قوى داخلية وخارجية لإحداث خرق في ملف الإنتخابات الرئاسية خلال هذه الفترة ما يساهم في توفير استقرار سياسي للبلد.
اعترفت شخصيات نقابية ومسؤولين على مستويات عدة بأن الإستعدادات لمواجهة أي حرب محتملة، جاهزة كلامياً.
اللواء
لم يحسم بعد ما اذا كانت جولة رئيس تيار معروف ستشمل رئيس حزب مسيحي، على تضاد قوي معه في مختلف النقاط المطروحة.
لم تطرأ تغييرات على أسعار السلع المتوافرة في السوبرماركات على الرغم من العزف على مقولة التخزين واختفاء سلع من المخازن..
فاقم ما سمعه مرجع كبير من موظف نقدي من مخاطر التفلُّت في إدارة الكتلة النقدية المتبقية في المصرف المركزي.
نداء الوطن
يحكى عن تحضيرات تقوم بها جهات منظمة في بلدات شيعية في الشمال وجبل لبنان الشمالي كخطة طوارئ في حال توسعت الحرب وهجر أهالي الجنوب.
يتردد أنّ وزيراً سابقاً يعمل على شراء عدد من العقارات ويتركز نشاطه في منطقة المتن الشمالي.
يتردد أنّ حركة رئيس تيار سياسي بارز، الحوارية، انطلقت بعد التشاور مع دولة خليجية، وضعته في صورة تطورات المنطقة.
البناء
كشف مصدر دبلوماسي عن عرض تفاوضيّ قدّمته واشنطن لطهران عبر وسيط عربي يقول ببقاء كلتيهما على الحياد في حرب غزة. وأن الجواب الإيراني كان سؤالاً عما إذا كان ذلك يشمل تقديم واشنطن المال والسلاح خلال الحرب وقيامها بسحب حاملات الطائرات والخبراء فكان الجواب الأميركي أنه إذا توقفت مهاجمة القواعد الأميركية في سورية والعراق يمكن للتفاوض أن يستمرّ فنفت طهران علاقتها بالهجمات وقدرتها على وقفها.
قال قيادي عربي سابق إن التلاعب بعقول الرأي العام ودعوتنا للاختيار بين مذبحة غزة والاستقرار تكشف زيفَهُ حقيقةُ ما جرى في سورية والسودان واليمن في العقد الماضي، فعندما تغيب القضية الفلسطينية كمحور صراع عن المشهد العربي تنتشر الحروب العبثية، حيث خسر العرب مليون مواطن وجندي وتمزّقت الشعوب وخربت مفاهيمها الثقافية والأخلاقية؛ بينما دماء غزة غيّرت الوعي العربي ونهضت بالشارع وحاصرت حكومات الغرب والعرب وسوف تنجح بوقف التوحش الإسرائيلي. ونهاية الحرب إما حرب برية تخسرها “إسرائيل” أمام حماس او انفجار إقليميّ يحسمه حزب الله.
الأنباء
مرجعية سياسية كانت حاسمة في التعبير عن رأيها بصراحة تامة خلال لقاء مع نائب بارز لديه موقف غير مشجع.
رغم إعلان نائب بارز أنه يتحسس خطورة المرحلة ومقتضياتها، إلا أنه بدا مستمهلاً جداً حيال ملف داهم.
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