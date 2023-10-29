أسرار الصحف 29/10/2023

أسرار الصحف 29/10/2023



الأنباء الإلكترونية:



حشد وتقدير

حشد شعبي لافت في محطات زيارة مرجع سياسي إلى بلدة أساسية وتقدير عال لمواقفه.



بعيدًا من الإعلام

حراك السفراء الغربيين في لبنان يتسم في هذه المرحلة بالإبتعاد عن الإعلام رغ كثافة هذا الحراك.