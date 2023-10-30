الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 30-10-2023

اسرار
2023-10-30 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 30-10-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 30-10-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- أكد مصدر أمني أن عدد النازحين من الجنوب قارب المئة ألف لبناني وليس 29 ألفاً كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية إذ نزح كثيرون إلى منازل يملكونها في مناطق أخرى وخصوصاً في الضاحية أو إلى منازل أقرباء لهم من دون أن يلجأوا إلى مدارس أو قرى قريبة يمكن احصاؤهم بشكل واضح.
 
- قوى سياسية وحزبية بدأت تجول على سفارات ومنظمات أممية طلباً للدواء بكميات كبيرة وتخزينها تحسباً لأي مستجدات قد تحصل في لبنان وذلك بعدما تحركت لجنة الصحة النيابية باتجاه السفارة السعودية من دون أن تتلقى جواباً شافياً.
- سفير أوروبي يدخل في جدال مع مَن يلتقي من قوى سياسية على خلفية حرب غزة من دون أن يقبل بأيّ تبريرات أو مداخلات.
- رفضت شركات توزيع أدوية تسليم صيدليات كميات إضافية من الأدوية لتلبية حاجات الناس إلى ضمان أدويتهم في حال وقوع حرب وتعذر الوصول إليهم.
- يتحدث خبير عسكري عن دور فاعل لوفد الخبراء العسكريين الإيرانيين في خفض عدد المقاتلين الذين سقطوا في مواجهة إسرائيل في اليومين الماضيين بعدما كرت السبحة بشكل لافت الأسبوع الماضي.
- يحرص "حزب الله" على إبلاغ ذوي شهدائه بالخبر وسط حشد من الناس وأمام كاميرات الإعلام الحزبي لضمان ردة أفعالهم المؤيدة للحزب والمصرة على استكمال القتال، وتسرب تصوير عبر الهاتف لأحد الأباء يسأل "هل خلصتو تصوير؟".
- قال أحد أصحاب المطاعم الكبيرة في لبنان إن خسائره تبلغ حالياً نحو ستة الاف دولار يومياً وهي كلفة تشغيلية إذ ان عدد الرواد كان قليلاً جداً في الأيام الأخيرة.
- استاء كثيرون من المسيحيين الذين تعاطفوا مع الفلسطينيين في غزة من ردة فعل أحد رؤساء البلديات المحسوب على "حزب الله" إزاء تغريدة لابنة رئيس سابق ما ولّد لديهم "نقزة" من الخطاب الالغائي والاقصائي تجاههم سواء التقوا معه على قضايا او تباعدوا.
- تم استبعاد مسؤول إعلامي عن الأضواء وغاب عن مكتبه في الأيام الأخيرة بعدما أثارت تصريحاته ضجة كبيرة.
- أثار الشريط المصور الذي تناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السيد حسن نصرالله الكثير من التعليقات السلبية لجهة مضمونه وتوقيته.


الجمهورية

- يعتقد دبلوماسي عتيق أن كل التصعيد لن يؤدي الى حرب كبرى والأوضاع آيلة شيئاً فشيئاً الى حلول وتسوية ستأخذ وقتاً لإنجازها.
- تتوجه إنذارات بالجملة الى كثير من المؤسسات الحكومية والوزارات بإخلاء مبانٍ نتيجة التخلّف عن دفع الإيجارات.
- يعتزم مرجع روحي توضيح كثير من النقاط التي أثيرت حول موقفه لدى عودته الوشيكة إلى لبنان.


اللواء
- تتواصل الإتصالات الأميركية والأوروبية مع مسؤول أمني سابق لتبادل الرسائل مع جهات نافذة محلية وإقليمية في ملفات حساسة، على خلفية تطورات الحرب في غزة.
- تردد أن زيارة رئيس تيار حزبي مثير للجدل إلى مرشح رئاسي بارز جاءت على خلفية حسابات مفترضة لنتائج حرب غزة لمصلحة فريق المرشح الرئاسي.
- لم "يقتنع" قطب نيابي بجواب مرجع حكومي عندما سأله عن مبرر إرسال رسالة ثانية حول التمديد لقائد الجيش إلى وزير العدل، الذي يتولى حقيبة الدفاع عند غياب الوزير الأصيل فقط.


نداء الوطن
- اعتبر سياسي مخضرم أنّ المخارج التي تُطرَح لتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية، عبر سلة تعيينات متكاملة تشمل الجميع من دون استثناء، ليست أكثر من طبخة بحص بسبب رفض مرجعية نيابية لهذه السلة، بالإضافة إلى تحفظ سفارة دولة كبرى ونصيحتها للمعنيين بأن التلاعب بالمؤسسة العسكرية محفوف بالمخاطر على استقرار البلد.
- بدأ بعض الأحزاب التواصل مع منظمات دولية تابعة للامم المتحدة تحت ستار جمعيات تابعة لتلك الاحزاب بهدف الحصول على حصص من المساعدات التي قد تخصص للنازحين، في ظل عدم توفر اعتمادات لدى الجهات المعنية لهذه الغاية.
- تبيّن أنّ التفتيش المركزي كشف في تقرير صادر عنه أن منشآت النفط سددت نفقات سفر ومحروقات وضيافة، خاصة بالوزارة، بلغت قيمتها خلال العام 2022 حوالى المئة ألف دولار أميركي.


البناء
- قال خبراء في الحرب النفسية إن تدرج الحضور الإعلامي للسيد حسن نصرالله من الغياب والصمت الكاملين الى نشر خبر لقائه بقادة المقاومة في غزة مع صورة ثم رسالة بخط يده وتوقيعه بعنوان الطريق الى القدس وانتهاء بفيديو لثوان عدة يصوّره وهو يعبر جانبياً قرب ملصق يحمل شعار حزب الله وفيه أن حزب الله هم الغالبون هي رسائل توحي بالدعوة للانتباه إلى رعب مقبل مع ظهور كامل أكد وظيفته حجم تأثيره في كيان الاحتلال.
- قال خبراء عسكريون إن ما شهده غلاف غزة طيلة نهار وليل أمس وليل أول أمس من هجمات برية يؤكد أن العملية البرية الشاملة التي تحدّث عنها جيش الاحتلال قد بدأت وأن الحديث عن مناورات برية يهدف للتخفيف من حجم الفشل وخطورة الخسائر، خصوصاً أن ما جرى في ثكنة ومعبر إيريز يعتبر ملحمة بطولية لمقاتلي القسام دمرت خلالها 12 دبابة وقتل 60 ضابطاً وجندياً بعد هجوم مركب لتطويق القوات المتقدمة وإبادتها.


الأنباء
- ملف أساسي يتعلّق بمؤسسة غير مدنية لن يبقى بلا حل ولن يكون مصيره كباقي المؤسسات.
- مؤشرات مهمة من المنتظر أن تبرز هذا الأسبوع على خط تطورات الساعات الأخيرة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 29/10/2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-29

أسرار الصحف 29/10/2023

LBCI
صحف اليوم
2023-10-27

أسرار الصحف المحلية 28-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-27

أسرار الصحف 27-10-2023

LBCI
صحف اليوم
2023-10-25

أسرار الصحف المحلية 26-10-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-10-29

أسرار الصحف 29/10/2023

LBCI
اسرار
2023-10-27

أسرار الصحف 27-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-24

أسرار الصحف 25-10-2023

LBCI
اسرار
2023-10-24

في الحرب الباردة على الحدود لقمة العيش خط أحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
أخبار دولية
2023-09-28

وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

LBCI
أخبار دولية
2023-10-25

اجتماعٌ في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور سفراء الدول العربية..

LBCI
أخبار دولية
2023-10-02

جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
16:19

باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:24

ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع

LBCI
أخبار دولية
14:23

القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..

LBCI
رياضة
14:21

الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تطورات ميدانية مساء على الحدود بين لبنان واسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
فنّ
04:32

وفاة ماثيو بيري المعروف بـ"شاندلر"... نجم "Friends" رحل غرقا في شقته!

LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
خبر عاجل
07:48

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا إستهدفوا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية ‏

LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
فنّ
13:56

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

LBCI
آخر الأخبار
12:17

القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة

LBCI
فنّ
08:06

" مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً"... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More