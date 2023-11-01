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أسرار الصحف 01-11-2023

اسرار
2023-11-01 | 00:31
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أسرار الصحف 01-11-2023
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أسرار الصحف 01-11-2023

النهار

نُقل عن سفير أوروبي أن الأيام المقبلة صعبة في المنطقة مبدئياً، وثمة ترقب لما سيؤول إليه الوضع في لبنان، فإما حرب شاملة وإما عقلانية تبعد الكأس المرة عن البلد.

يلاحظ غياب مرجعيات سياسية ووزراء وعدد كبير من النواب، عما يجري في غزة ولبنان، وبعضهم على دراية تامة بالسيناريو الذي أعدّ سابقاً ولن تنتهي فصوله قريباً.

يدرس مجلس الوزراء اليوم "على سبيل التسوية" منح تصريح العبور في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار بيروت لطائرة عسكرية كندية، كانت حطت وأقلعت الأسبوع الماضي من دون توضيح الجهة التي سمحت لها قبل التصريح.

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الجمهورية

تأثرت القطاعات السياحية في لبنان بشكل كبير بسبب تطورات الحرب على غزة ومخاوف توسعها.

قالت أوساط دبلوماسية عربية إن إسرائيل ما زالت غير ناضجة لحل الدولتين.

مرجع حكومي رفيع طلب من دولة معنية بالوضع اللبناني تكثيف مساعيها لدرء خطر الحرب، وعاد بوعد واضح بذلك.

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اللواء

حاول نواب معرفة متى يعتمد عملياً مصرف لبنان منصة بلومبرغ، دون إجابة شافية من الجهة المعنية.

تجري تحقيقات مع عناصر غير لبنانية على خلفية "إخبارات" بدور يصب في خدمة أهداف العدو..

وصفت محادثات أجراها مسؤول كبير في دولة صديقة دبلوماسياً، بأنها كانت "طيبة".

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نداء الوطن

جرى نقاش حاد بين أعضاء كتلة نيابية، جديدة، بسبب نشاط عسكري في الجنوب لتنظيم سياسي، له ممثل في هذا التكتل.

قام مرجع روحي باتصالات خارجية بغية الدفع في الملف الرئاسي فكان جواب دول فاعلة بأنّ غبار الحرب يحجب كل الملفات.

يتردد أنّ توقيف بعض مستشاري وموظفي تيار بارز، عن العمل، جاء على أثر خروج أحد المشايخ المقربين من التيار، بمواقف تعتبر انقلابية في السياسة.

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البناء

يؤكد خبراء بالشؤون الأميركية أن القرار الأميركي بدعم العملية البرية في غزة ومواصلة التدمير والقتل ليس مساندة لكيان الاحتلال بل هو التزام بالجانب الأميركي من الاتفاق مع حكومة بنيامين نتنياهو لقيام جيش الاحتلال بالعملية العسكرية التي طلبتها واشنطن لرد الاعتبار لحضورها في المنطقة، مقابل وضع القيادة العسكرية في الكيان لثلاثة شروط تغطيتها بأعمال القتل والتدمير لاستحالة تنفيذ المهمة بدونها وتكفل جبهة لبنان وضمان عدم قيام مصر بفتح معبر رفح.

يقول دبلوماسي مخضرم سابق إن الوقت الفاصل بين الإعلان عن كلمة السيد حسن نصرالله وموعد الكلمة هو عملياً المهلة التي سيبني السيد نصرالله على ما سيحدث خلالها بترجيح أحد الخيارين في مشهد غزة مشهد التفاوض والهدنة والتبادل أم مشهد المواجهة المفتوحة، ولذلك تتسابق الخيارات وتتسارع الخطوات على المسارين خلال المهلة لتتبلور الصورة صباح الجمعة ويتوّجها السيد برسم المعادلات ووضع السقوف.

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الأنباء

مغالاة في أداء البعض بعيداً عن أي واقعية سياسية في مقاربة التطورات.

قرار تيار سياسي على مستوى إعادة النظر بمواقف سبق واتخذها سيكشف حقيقة نواياه.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

01-11-2023

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