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أسرار الصحف المحلية 2-11-2023

اسرار
2023-11-02 | 00:41
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أسرار الصحف المحلية 2-11-2023
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أسرار الصحف المحلية 2-11-2023

النهار

لوحظ أن “حزب الله” استبق خطاب أمينه العام بتقديم جردة بما قام به نصرة لغزة في رد غير مباشر على المطالبين بتدخله في الحرب.

طلب مرجع من عضو في كتلة النيابية أخذ الحيطة والحذر في تنقلاته لأسباب أمنية.

لم يشأ مرجع تقديم موعد لشخصية غربية كان قد حدده لها بذريعة أنها لا تريد البقاء أكثر في بيروت.

يقول رئيس تجمع ماروني، من المعيب القول إن البطريرك الماروني غائب عن لبنان في هذه الظروف وهو كان الى جانبه حيث يقوم باتصالات بلا انقطاع مع دول كبيرة لتجنيب لبنان الحرب.

ينظر مراقبون منذ بداية الحرب في غزة بريبة لغياب المناورات العسكرية الجوية والبحرية الصينية ضد تايوان في إشارة إيجابية من بكين في اتجاه واشنطن.

الجمهورية

دفع أحد المسؤولين مسؤولاً آخر الى الاعتقاد أن بعضاً من الشروط قد سحبت لترتيب أوضاع مؤسسة كبرى.

قالت أوساط نيابية في حزب معارض إن الهدف من جولة نائب حالي هو ترميم علاقته مع حزب حليف.

استبعدت مصادر سياسية حصول خرق في استحقاق داخلي كبير معطل، على وقع الحرب الحاصلة.

اللواء

يحاول وزير خارجية دولة كبرى تسويق خارطة طريق لمصلحة محاصرة دور حماس المستقبلي، خلال انتقاء واضح لمحطات جولته..

بدأت المياه تعود تدريجياً الى مجاريها بين تيار معروف و«الثنائي الشيعي» استعداداً لتفاهمات متجددة في المرحلة المقبل.

بعد التدقيق في هويات الأسرى، من ذوي الجوازات المتعددة، تبيّن أن هناك أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلبة، وذلك للمبادلة بسجين لبناني مضى عليه عدة عقود في سجونها.

نداء الوطن

لفت مراقبون إلى هدوء جبهة الجولان منذ بدء حرب غزة، ومن التفسيرات التي أعطيت لهذا الهدوء أن روسيا طلبت من الجميع عدم إشعال تلك الجبهة لحسابات لها علاقة بالدور الذي ستقوم به في المستقبل.

يتردد ان وزارة الشؤون الإجتماعية قامت بتوزيع مساعدات على قرى جنوبية حدودية من لون معين فقط؛ الأمر الذي أثار موجة سخط واسعة بين أهالي القرى ولوحت بعض القرى برفض المساعدات

تبيّن أنّ علاقة وزير بارز برئيس تكتل نيابي قام بتسميته وزيراً، جيدة وتجمعهما لقاءات دورية.

البناء

قال دبلوماسي أميركي سابق في ورشة عمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية إن ما يُشغل بال المؤسسات الحاكمة الأمنية والدبلوماسية في واشنطن في قراءة متغيرات الرأي العام العربي ليس القلق من تأثيره على مواقف الحكومات بصورة تؤدي إلى تغيير موازين القوى السياسي والعسكري في معركة غزة، بل في القلق من أن تؤدي حرب غزة الى سيولة وفوضى في دول عربية محورية في الأمن الإقليمي خصوصاً أمن الكيان، مثل الأردن ومصر فتفقدهما القدرة على ضمان أمن حدودهما مع الكيان.

نقلت مواقع إعلامية في كيان الاحتلال تقارير تصف حالة الارتباك التي تسود المستويين السياسي والعسكري في كيان الاحتلال في ضوء الأرقام الحقيقية لخسائر جيش الاحتلال في المعارك التي شهدتها أطراف غزة مع المقاومة والتي فاقت الخمسين قتيلا، وفق المعلومات المتداولة مع الخشية من تراكم يومي للأرقام ما يجعل العملية العسكرية مستحيلة في ظل تزايد المطالبين بأولوية تبادل الرهائن والأسرى على العملية العسكرية.

الأنباء

تلميحات خارجية تشجع على خطوة من المرتقب الاقدام عليها في وقت قريب.

قرار اداري في قطاع حيوي يبدو أنه للشعبوية أكثر مما هو للتنفيذ.

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