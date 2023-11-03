أسرار الصحف المحلية 3-11-2023

النهار



عُلم أن البابا في صدد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع كانون الأول المقبل للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28".



قرر مجلس الوزراء تأخير مباشرة العمل في ملاك الجامعة اللبنانية للسادة غادة أيوب وبلال الحشيمي وزياد المكاري وهويدا الترك، والأخيرة هي محافظة النبطية حالياً.



يلاحظ غياب بيانات ومواقف لأحزاب عقائدية هي الأقدم في لبنان حيال ما يجري في غزة، وذلك لاعتبار أن ثمة جهة هي التي تتولى زمام الأمور في الداخل اللبناني ميدانياً وسياسياً وإعلامياً.



عُلم أن اتصالات تجري على أعلى المستويات من قِبل الكنيسة والسفارة البابوية ومقربين من بكركي من أجل إنشاء خلية أزمة لدعم صمود مسيحيي الشريط الحدودي.



الجمهورية



توقعت أوساط متابعة أن يُعيد طرح التمديد لمرجع غير مدني الإنقسام السياسي.



قال سفير دولة كبرى إنه لا يستطيع إعطاء تطمينات للبنان سوى في حال أمسك بحدوده.



أبدت دولة كبرى ذات تاثير أساسي على مؤسسة غير مدنية عدم ممانعتها بتولّي شخصية رفيعة من المؤسسة مسؤولية مستجدة.



اللواء



تبعث دول غربية تساعد العدوان على غزَّة برسائل معاكسة لزعماء معنيين، من بينها الدعوة لتفهم الموقف لحسابات داخلية!



حرَّكت جهات معلومة ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار مواد غذائية، من دون أي موقف لوزارة الاقتصاد أو غيرها.



حسب تقارير عسكرية، فإن محور المقاومة أعدَّ التجهيزات لحرب تمتد إلى أشهر.



نداء الوطن



يشكو سكان الجنوب المتضررون من الاعتداءات الاسرائيلية من عدم قيام أي جهة رسمية أو أمنية بالكشف على الأضرار ما يوحي باستحالة التعويض على المتضررين وإعادة الإعمار في حال حصول حرب.



يتردد أنّ مرجعاً نيابياً يرفض استلام كلّ من القاضية ندى دكروب أو القاضي علي ابراهيم، مهام النيابة التمييزية مع بلوغ القاضي غسان عويدات السنّ القانونية مطلع العام المقبل.



حصلت طائرة عسكرية محملة مواد دقيقة جداً على تصريح بالعبور في الأجواء اللبنانية والهبوط في المطار لكنها لم تحصل على موافقة مجلس الوزراء لإدخال حمولتها لدعم جهود التحضيرات لإجلاء رعايا.



البناء



قال مسؤول حزبي عراقي بارز ان قوى المقاومة في العراق بدأت معركة اخراج القوات الأميركية التي سبق لها ان قررتها بعد اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتسببت الأجواء السياسية الداخلية بتعطيلها وهي تجد في عنوان نصرة غزة ومقاومتها ترجمة مباشرة للسعي لطرد الاحتلال الأميركي الذي يشكل الدرع الحامي ومصد الإمداد والرعاية لكيان الإحتلال.



قال خبير عسكري عايش مرحلة الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 وحصار العاصمة بيروت إن جيش الاحتلال يستنسخ حصار بيروت في حربه على غزة وأن قرار الحرب على غزة جاء بذات العنوان وهو أن تفادي الخسائر التي يرتبها الاجتياح تسبب بتعاظم خطر المقاومة وان الاستعداد لدفع الثمن لمرة واحدة مهما كان كبيرا أفضل من التأقلم مع الأثمان الصغيرة المجزأة لكن قادة جيش الاحتلال لم ينتبهوا إلى انهم لم يدخلوا بيروت عسكريا رغم الحصار بل دخلوها تحت عباءة القوات المتعددة الجنسيات وان المقاتلين الذين رحلوا بعد الحصار ليسوا من أبناء بيروت وانه عندما دخل جيش الاحتلال الى بيروت لم يستطيع البقاء فيها لأيام.



الأنباء



رفض محلي تام لتصريحات من يتعرض لعلاقات لبنان بالمحيط العربي.



يلتقي مرجعٌ كبير عدداً من الشخصيات الدبلوماسية بعيداً من الإعلام، بهدف إيصال الموقف الواضح درءاً للمخاطر