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أسرار الصحف 04/11/2023

اسرار
2023-11-04 | 00:49
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أسرار الصحف 04/11/2023
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أسرار الصحف 04/11/2023

أسرار الصحف 04/11/2023

البناء
كواليس
قال خبراء عسكريون ان ملامح خيبة أمل متبادلة بدأت بين واشنطن وتل أبيب لأن واشنطن التي كانت تغفر لتل أبيب هزيمتها النكراء في 7 تشرين أول بداعي عنصر المفاجأة كانت تتوقع منها إنجازات سريعة لم تتحقق في الحرب البرية وبالمقابل فإن تل أبيب التي كانت تنظر لمجيئ الأميركي مباشرة الى المنطقة عامل تغيير في الموازين فوجئت انه عندما تعرض لاختبار التحدي مع حزب الله تراجع.
خفايا

قال مرجع سياسي لبناني بارز أن خطاب السيد حسن نصرالله لم يترك لأحد فرصة الاشتباك معه رغم بعض المحاولات غير الموفقة فمن ينطلقون من حساسية لبنانية خاصة ويخشون أن يعلن الحرب المفتوحة أرضاهم انه لم يعلنها ومن ينطلقون من خلفية عروبية أو اسلامية ويريدون منه الحرب المفتوحة أرضاهم بأنه أبقى جميع الاحتمالات مفتوحة وكل الخيارات مطروحة وفي أي وقت.

نداء الوطن

تبيّن أنّ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت، وعلى أثر خروج كلّ من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، محاولة من بعض الوزراء لشيطنة الهيئات الرقابية، وذلك على أثر السجال مع وزير الاتصالات جوني قرم بسبب ملف تلزيم البريد. ويقول بعض المعنيين إنّ بعض الوزراء تحجّجوا بهذا الخلاف لكي يرجموا الهيئات الرقابية ويتخلّصوا منها لكي يتفلّتوا من الرقابة، مع العلم أنّ عمل الديوان والهيئة هو موضع إشادة من جانب هيئات رقابية خارجية تثني على جهود العاملين فيهما لا سيما في هذه الظروف الصعبة.

أبلغ فصيل فلسطيني بارز عدداً من القوى السياسية والرسميين، رفضه استخدام لبنان كساحة أو جرّه إلى الحرب.

على الرغم من الأجواء السلبية التي تحيط بمسألة التمديد لقائد الجيش، يعتبر تكتل نيابي بارز أنّ الأمور ستعالج قبيل اقتراب ساعة الحسم.

الجمهورية 

رأى مراقبون سياسيون أن أحد رؤساء الأحزاب بموقفه المؤيد للتمديد لقائد الجيش يعتقد أنه أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد
تقاطع عدد من الدبلوماسيين على وصف كلمة شخصية بارزة بأنها تحمل رسائل لجهات متعددة، يغلب عليها الطابع العقلاني.
تؤكد جهات سياسية أن إسرائيل تتعمّد التعمية عن مشاركة جهة إقليمية في الحرب لمصلحة الفلسطينيين وذلك في خطوة تهدف الى تالفي توسّع رقعة الحرب

اللواء

يحاول سفراء غربيون قراءة مشتركة لخطاب نصر الله، لتمييز ما هو مناورة، وما هو راسم لمسار التطورات.
سجلت خطوة مهمة لمؤسسة رسمية، باستلام محاصيل التبغ لتعزيز صمود الجنوبيين اذا تفاقم الوضع.
تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي، خلافاً للوعود التي «طوشت» آذان المستهلكين، عن تحسن، وفيول واستجرار كهرباء وغاز وبنك دولي!

النهار
ـ استياء
تُبدي أوساط سفارة أوروبية بارزة في بيروت امتعاضها من انتقاد مرجع سياسي لبلادها بعدما كان يُعدّ صديقاً قديماً لها وهذا الاستياء أُبلغ للمقربين من المرجع المذكور.
ـ دولة خليجية تراقب رجال أعمال يعملون فيها... وأحدهم موعود بمنصب سياسي
عُلم أن دولة خليجية تراقب بعض رجال الأعمال الذين يعملون فيها ومن بينهم أحدهم ممّن يدعم مرجعية سياسية وموعود بمنصب سياسي بعد حملات المرجعية المذكورة على هذه الدولة.
ـ تأخير في رواتب الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج
يعاني الديبلوماسيون اللبنانيون في الخارج من تأخر رواتبهم ومستحقاتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا يجدون جواباً لدى وزارتهم التي تحيلهم على وزارة المال.
ـ مدير عام مصرف سابق يتولى إدارة سوق الصيرفة
مدير عام مصرف تم اقفاله سابقاً يتولى حالياً إدارة سوق الصيرفة لمصلحة فريق سياسي ويمتثل له الصرافون والمضاربون بتعليمات واضحة.
ـ رجل أعمال يطمح إلى الاستحواذ على خدمة البريد
يكثر الكلام عن أحد رجال الأعمال الذي أخذ حيزاً من المطار والذي يطمح الى الاستحواذ على خدمة البريد ليمسك مع فريقه بكل أنواع الأشياء المنقولة.
ـ موقع قائد الجيش يواجه عقبات سياسية وقانونية
رجح نائب حالي ووزير سابق أن يكون قائد الجيش بدأ يعد العدة للمغادرة مطلع السنة المقبلة إذ يبدو أن أي مسار للتمديد له في موقعه يواجه عقبات سياسية وقانونية خصوصاً أن كل المواقع الشاغرة التي سبقت لم يتم التمديد لاصحابها.
 
الأنباء
مواقف متأخرة
تسجيل بعض التحوّل في مواقف غربية تجاه قضية مستجدة، الا أنها تأتي متأخرة ولم تعد تجدي نفعاً.

ضبابية والتباس
الضبابية لا تزال تحيط بملف لبناني يشغل الكواليس السياسية، والوجهة الأخيرة للحل لا تزال ملتبسة

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